Tâm thư gửi gái ế gây bão mạng ngày Tết

Đầu xuân năm mới, trên mạng xã hội nhiều chị em chia sẻ bài viết “tâm thư gửi gái ế” của cô gái 28 tuổi. Bài viết được chia sẻ vào đúng dịp Tết đã nhanh chóng gây ra nhiều luồng tranh cãi trái chiều.



Theo tìm hiểu của PV, cô gái Tuệ Nhi, chủ nhân của bài viết gây sốt đã đưa ra những lý lẽ chứng minh con gái chưa chồng vẫn còn hạnh phúc đến nhường nào.

Bạn trẻ Minh Quân bình luận: "Ế là cách nói khác của hai chữ tự do. Thời giờ, nam nữ bình đẳng nên phụ nữ lấy chồng muộn hơn xưa cũng là lẽ đương nhiên. Phải có thời gian để lựa chọn người bạn đời của mình. Đừng vì một mùa đông lạnh giá mà vội vàng cầm nhầm một bàn tay". Trái ngược với Minh Quân, Hoàng Diệp viết: "Tôi đây đã 30 rồi. Về quê tới đâu họ hàng, bạn bè cũng kêu bao giờ lấy chồng. Kêu nhiều thành ra mình cảm thấy khó chịu". "Ế lúc còn tuổi trẻ thôi, lúc xế bóng nhà người ta con cháu tụ họp, mình cứ bơ vơ 1 mình, chẳng ai để ý. Nhan sắc thì cũng có thì thôi, có con cái dù mệt với tụi nó nhưng con là niềm hạnh phúc của cả 2 vợ chồng rồi", bạn trẻ Thanh hằng bày tỏ quan điểm dưới bài viết. Chia sẻ với PV, Tuệ Nhi chia sẻ lý do cho ra đời những dòng tâm trạng trên là bởi cứ mỗi dịp tết đến xuân về chị thường nghe mọi người bàn tán, hỏi han chuyện bao giờ lấy chồng , bao giờ cho cô, dì chú bác ăn cỗ... Tâm thư "ế được ngày nào tốt ngày đó" của cô gái 28 tuổi gây bão mạng xã hội ngày Tết.

Sắp bước sang tuổi 28, cũng chưa có một nửa của mình nhưng Tuệ Nhi cho biết: “Mình coi chuyện chồng con là một cái duyên, nếu có duyên ắt sẽ tự đến”.

Trước những ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng, cô gái trẻ cũng chia sẻ rằng mỗi người có một quan điểm riêng, không ai giống ai nên cô không bàn luận nhiều.

Xin trích nguyên văn bức tâm thư đang gây sốt mạng:

“Tâm thư gửi gái Ế !

Mấy bữa nay chị cứ thấy các em share ầm ầm hiện tượng "Bao giờ lấy chồng" của ca sĩ Bích Phương với đủ mô tả bi ai thống thiết. Ôi ôi chỉ muốn nhảy vào mà comment: “Ế được ngày nào là sướng ngày đó đấy các em ạ, đứa ế chắc chắn là đứa kiếp trước phải ăn ở tích đức lắm. Nên kiếp này mới có số hưởng thụ “tự do” lâu đến vậy”.

Chị chẳng nói điêu đâu, như chị đây này, ngồi nghe cái bài đó mà cứ lạc trôi thèm khát thế sao sao. Bây giờ mà có ông Bụt nào hiện ra hỏi “con mơ ước điều gì”. Thì chị sẽ gạt ngay nước mắt mà nói “Con chỉ ước xuân này đi chúc tết, người người nhà nhà sẽ hỏi đã lấy chồng chưa?”.

Vì sao ư, lấy chồng đi sẽ biết. 24 tuổi chị dại trai ôm một mớ mơ mộng hường học theo chồng bỏ cuộc chơi. Nhớ ngày ấy cảm giác thoát ế nó tuyệt vời nó sung sướng như dẫm phải tờ 500 vậy.

Nhưng than ôi thời oanh liệt nay còn đâu! Tết năm sau có bầu thay vì hỏi “đã lấy chồng chưa”, cô dì chú bác đều hỏi “con trai hay gái, con bao nhiêu cân rồi, tính đẻ mổ hay đẻ thường... Cả nguồn sống bỗng chốc chỉ xoay quanh cái bụng. Chưa hết lũ em gái thấy mình đều vô tư “ối chị H. đây á, tăng bao nhiêu cân mà béo ghê vậy, chân chị xuống máu to như hai cái cột nhà thờ họ ấy nhỉ? Kinh khủng hơn, đứa cháu họ 4 tuổi, 2 tháng trước còn tíu tít ôm ấp mình giờ thì ngơ ngác chả biết mình là ai, biến dạng toàn tập...đắng toàn tập.

Còn đây tập 2, những ngày nghỉ tết thay vì xúng xính gọi đám bạn đi shopping (mua sắm - PV) thì chị phải xắn ống quần, dọn dẹp nhà cửa. Hết chợ búa tay xách nách mang gà vịt, xong lại vội vã chạy nhà nội nhà ngoại biếu đồ. Chiều 30 cúng bái vàng mã xong xuôi mới tranh thủ lao ra tiệm sửa sang lại đầu tóc. Nhưng nào có yên, dăm phút chồng gọi một lần, 10 phút bà nội gọi kêu cháu khóc.

Rồi chạy xe cả thành phố lác mắt tìm được 1, 2 shop còn mở cửa, vội vội vàng vàng facetime cho con bạn ế ngắm hộ. Xong lại vắt chân lên cổ phi qua chỗ hẹn làm móng tay móng chân. Khốn nỗi mới mài mài lắp được bộ móng giả thì chồng lại điện thoại gào thét “Về nhanh đi, con Bông nó khóc cả tiếng đòi mẹ rồi, mua bán cái gì mà đi hết cả ngày. Về nhanh, anh có hẹn đi biếu tết sếp bây giờ, nhỡ hết cả việc”.

Thế là chị ấy rụng bông hoa gạo…Thợ làm nail thì phải dây chuyền mấy người nữa mới quay lại lượt mình. Thế là cay đắng vác bộ móng giả trong veo, mua thêm lọ sơn về nhà tự xử. Đã thế chồng vừa thấy liền ngây thơ hỏi “mốt năm nay hả em? oh my god! lúc ấy chỉ muốn dậm cho sập nhà, hét cho cả thế giới này biết “Vâng đây là mốt bỉm sữa, mốt hạn hán tự do đấy ạ”.

Đó thế giờ các cô đã hiểu tại sao gánh đàn bà có chồng như các chị đi qua tiệm nail, tiệm tóc, tiệm ăn vặt tụ tập mà thèm thuồng khao khát chửa?. Chị khuyên thật lòng ế sướng gấp vạn lần lấy chồng.

Xuân này nếu các cô vẫn còn ế thì đừng có buồn. Cứ trưng diện thật rạng rỡ lên, kiêu hãnh mà hưởng thụ thanh xuân tươi trẻ. Nếu có ai hỏi lấy chồng chưa thì cứ vu vơ đáp rằng:

“Cháu còn thương mế thương thầy

Thương thân trẻ dại chưa dầy nghĩ suy

Lấy chồng muộn chút có chi

Lấy nhầm mới sợ phí đi một đời !”.