Tâm thư cười ra nước mắt của ông bố gửi bạn học con gái

Có câu, “ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ”, con nít là đối tượng ngây thơ nhất, thật thà nhất, không biết dùng lời hoa mỹ để làm vừa lòng người. Cũng chính tính tốt ấy của trẻ nhỏ, khiến chúng trở nên trong sáng và đáng yêu biết bao, của những người lớn buộc phải “mang mặt nạ”.



Nhưng, thật thà quá đôi khi cũng khiến người khác tổn thương đấy các em bé ạ. Nhất là những đứa trẻ con “tinh tế”, thích quan sát rồi đưa ra nhận xét cực chuẩn khiến người lớn mủi lòng. Như cô bé Hà Huyên này, chỉ với vài câu nói đã hạ gục nhị vị phụ huynh của bạn học mình. Lời nhận xét của Hà Huyên sắc bén đến nỗi để lại một vết thương sâu hoắm trong lòng người nghe, khiến bố bạn Na phải viết tâm thư với tiêu đề: “Cháu không thể tự cho mình làm đau người khác như vậy”.

Nguyên văn lá tâm thư khiến người đọc cười ra nước mắt như sau:

“Thưa cháu Hà Huyên, chú thực sự rất đau lòng khi ngồi viết những dòng này. Cháu học lớp 1, cháu còn quá bé nhưng bé thì bé cháu cũng không thể tự cho mình cái quyền làm người khác tổn thương như vậy. Không chỉ một người mà là hẳn hai vợ chồng.

Thưa cháu, hôm trước chú đến đón Na, vì cháu với Na chơi rất vui, chú đã cố gắng ngồi lại để chờ. Chú chờ rất lâu. Cháu không hề tỏ ra cảm kích. Cháu chạy nhắng lên xong bỗng nhiên sà đến gần chú, cháu chỉ vào chú và hỏi Na, ông cậu đây à? Na vội bảo không bố tớ. Cháu lại bồi tiếp, bố gì mà già thế, tóc bạc hết rồi. Hai câu, hai câu thôi Hà Huyên ạ, cháu hạ chú, phạt ngang chú, nếu không bám vào thành ghế có lẽ chú ngã sấp mặt rồi. Hôm ấy, lần đầu tiên Na biết bênh bố vì chắc Na hiểu chú tổn thương nghiêm trọng thế nào. Na bảo thôi đừng trêu bố tớ. Bố tớ trẻ mà.

Đây là Hà Huyên cao thủ khiến trái tim nhị vị phụ huynh tan nát. Từ hôm ý, khi chú đến đón Na là chú phải trốn để tránh gặp Hà Huyên. Chú sợ sự ngây thơ và thật thà của cháu. Cháu cứ giữ lấy và lớn lên. Sau này cháu già như chú rồi sẽ hiểu thôi.



Tiếp, hôm qua nữa, khi cô My Na vợ chú, đi đón bạn Na. Cháu lại chạy nhắng lên, cô My Na quá chủ quan nên không phòng thủ. Cô My Na đứng thả dáng bên cây bàng đương nảy lộc non. Bất thần cháu sà đến rồi hạ cô My Na, cháu chìa ngón tay búp măng bé xíu ra, chọc chọc nhẹ nhàng vào bụng cô ý rồi hỏi, cô ơi cô có em bé à. Sao bụng cô to thế. Cô My Na túm lấy gốc bàng, từ từ rũ xuống. Bao nhiêu buổi đánh mỡ bụng, bao nhiêu ngày xoa dầu, nằm muối, quấn nilon… tất cả trở thành vô nghĩa hết ư? Hà Huyên hỏi xong thì ngơ ngác khi nghe Na giải thích, mẹ tớ sinh em bé lâu rồi. Hà Huyên đừng hỏi nữa.

Hà Huyên lại cười tít mắt rồi chạy nhắng lên. Cô My Na về nhà ôm lấy chú rồi hai vợ chồng cứ khóc nấc lên. Hà Huyên, Hà Huyên. Cháu có nhất thiết phải ngây thơ, hồn nhiên đến vậy không?”.

Chia sẻ đáng yêu của ông bố về sự ngây thơ, thật thà của bạn học con gái khiến cộng đồng mạng được phen cười ngoạc miệng. Nói là tâm thư thôi, nhưng có lẽ ông bố này đang muốn chia sẻ lại sự dễ thương thật thà từ cô bé, khiến cuộc sống hàng ngày trở nên tươi tắn, nhiều màu sắc hơn.

Trẻ con thường không biết nói dối, nhưng thật thà quá mức và thọc đúng vào nỗi đau của người lớn như cô bé Hà Huyên trên đây thì cũng phải là hàng cao tay. Dù vậy, nhờ có những lời nói thật không sợ mất lòng ấy, đôi khi lại giúp người lớn chúng ta nhìn ra nhiều điều chưa tốt để hoàn thiện hơn mỗi ngày phải không?