Sự thật về cặp đôi chàng sinh năm 2000, nàng sinh năm 1989

Tối 28/12, xuất phát từ bài đăng trên một fanpage nổi tiếng, nhiều cư dân mạng đã xôn xao, bàn tán không ngừng về một bộ ảnh cưới được cho là của một chú rể sinh năm 2000, lấy cô vợ xinh đẹp sinh năm... 1989. Trong thời điểm vấn đề chênh lệch tuổi tác trong tình yêu, điển hình là câu chuyện về mối quan hệ của Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều đang là một đề tài nóng trên mạng... dễ hiểu vì sao sự xuất hiện của những thông tin liên quan đến một đám cưới mà cô dâu lớn hơn chú rể đến 11 tuổi như thế này lại thu hút được số lượng lớn bạn trẻ, dân mạng quan tâm. Trong bộ ảnh mà dân mạng lan truyền mới đây, chú rể trẻ con được cho là sinh năm 2000, có vóc dáng nhỏ bé và khuôn mặt khá non nớt. Người xuất hiện cùng cậu trong bộ ảnh là một cô dâu xinh đẹp, được ví von như "Bạch Tuyết" nhưng lại có khuôn mặt và thân hình phúc hậu, già dặn hơn chú rể rất nhiều. Xét về mặt ngoại hình, hai nhân vật chính khá phù hợp với năm sinh 1989 và 2000 như những gì dân mạng lan truyền. Chính vì năm sinh của chú rể chỉ là 2000, tức năm nay mới 17 tuổi - chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật nên đã có rất nhiều dân mạng có những phản ứng mạnh, gay gắt khi xem xong bộ ảnh cưới này. Trên diễn đàn Beat, có một số lượng không nhỏ các thành viên cho rằng đám cưới của cặp đôi chênh lệch tuổi tác quá lớn này là biểu hiện của hủ tục tảo hôn còn sót lại ở một vài địa phương. Số khác lại nghi ngờ, cô dâu chấp nhận lấy người kém mình 11 tuổi chỉ vì tiền bạc. Quả thật, chú rể trong bộ ảnh cưới đang gây xôn xao trên mạng xã hội vài ngày qua có khuôn mặt và vóc dáng nhỏ nhắn, trẻ trung hơn cô vợ của mình rất nhiều. Chính điều này đã càng khiến đông đảo dân mạng thêm tin vào dòng mô tả " chàng sinh năm 2000 nàng sinh năm 1989" là đúng sự thật. Tuy nhiên, sau khi bỏ thời gian tìm hiểu kỹ câu chuyện này, cộng với những thông tin được tiết lộ từ những người trong cuộc, dân mạng Việt đã được biết một sự thật đầy bất ngờ. Sự việc gần như được sáng tỏ khi một người tên T.Hà, tự giới thiệu là hàng xóm của cô dâu, chú rể trong bộ ảnh cưới đang gây xôn xao dân mạng này lên tiếng. Theo anh Hà, cặp đôi này quê ở Quế Võ, Bắc Ninh, vừa chụp ảnh cưới và chuẩn bị kết hôn vào đầu năm tới. Tuy nhiên không có chuyện cô dâu sinh năm 1989 và chú rể sinh năm 2000, càng không có chuyện tảo hôn hay đám cưới được thu xếp vì vấn đề tiền bạc như nhiều lời đồn trước đó. Cũng theo anh T. Hà, chú rể trong bộ ảnh cưới này sinh năm 1993, còn cô dâu sinh năm 1995. Hai người yêu nhau thật lòng, đã đủ tuổi kết hôn và đám cưới của họ có được sự đồng thuận của gia đình đôi bên. Những thông tin như "đám cưới trẻ con", "chú rể sinh năm 2000 cưới cô dâu sinh năm 1989", "đám cưới chị em nàng hơn chàng 11 tuổi"... theo anh Hà thì không hiểu vì sao lại xuất hiện và lan truyền trên mạng nhiều như vậy. Theo suy đoán, rất có thể sau khi nhìn thấy vóc dáng và khuôn mặt của chú rể trong bộ ảnh này trẻ hơn nhiều so với cô dâu nên một số người đã dựa vào đó, bịa ra câu chuyện "chàng 2000", "nàng 1989" để tạo sự chú ý, gây sốc trên mạng nhằm mục đích câu like. Trước vụ xôn xao về bộ ảnh cưới này, cộng đồng mạng Việt cũng từng khá nhiều lần tranh cãi về những bộ ảnh cưới, clip đám cưới có cô dâu hoặc chú rể - một trong hai người trông hệt như trẻ con, cộng thêm sự thêu dệt của một số dân mạng ưa gây sốc nên đã tạo ra không ít sự hiểu lầm. Ảnh trong bài: Beat.vn.

Tối 28/12, xuất phát từ bài đăng trên một fanpage nổi tiếng, nhiều cư dân mạng đã xôn xao, bàn tán không ngừng về một bộ ảnh cưới được cho là của một chú rể sinh năm 2000, lấy cô vợ xinh đẹp sinh năm... 1989. Trong thời điểm vấn đề chênh lệch tuổi tác trong tình yêu, điển hình là câu chuyện về mối quan hệ của Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều đang là một đề tài nóng trên mạng... dễ hiểu vì sao sự xuất hiện của những thông tin liên quan đến một đám cưới mà cô dâu lớn hơn chú rể đến 11 tuổi như thế này lại thu hút được số lượng lớn bạn trẻ, dân mạng quan tâm. Trong bộ ảnh mà dân mạng lan truyền mới đây, chú rể trẻ con được cho là sinh năm 2000, có vóc dáng nhỏ bé và khuôn mặt khá non nớt. Người xuất hiện cùng cậu trong bộ ảnh là một cô dâu xinh đẹp, được ví von như "Bạch Tuyết" nhưng lại có khuôn mặt và thân hình phúc hậu, già dặn hơn chú rể rất nhiều. Xét về mặt ngoại hình, hai nhân vật chính khá phù hợp với năm sinh 1989 và 2000 như những gì dân mạng lan truyền. Chính vì năm sinh của chú rể chỉ là 2000, tức năm nay mới 17 tuổi - chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật nên đã có rất nhiều dân mạng có những phản ứng mạnh, gay gắt khi xem xong bộ ảnh cưới này. Trên diễn đàn Beat, có một số lượng không nhỏ các thành viên cho rằng đám cưới của cặp đôi chênh lệch tuổi tác quá lớn này là biểu hiện của hủ tục tảo hôn còn sót lại ở một vài địa phương. Số khác lại nghi ngờ, cô dâu chấp nhận lấy người kém mình 11 tuổi chỉ vì tiền bạc. Quả thật, chú rể trong bộ ảnh cưới đang gây xôn xao trên mạng xã hội vài ngày qua có khuôn mặt và vóc dáng nhỏ nhắn, trẻ trung hơn cô vợ của mình rất nhiều. Chính điều này đã càng khiến đông đảo dân mạng thêm tin vào dòng mô tả " chàng sinh năm 2000 nàng sinh năm 1989" là đúng sự thật. Tuy nhiên, sau khi bỏ thời gian tìm hiểu kỹ câu chuyện này, cộng với những thông tin được tiết lộ từ những người trong cuộc, dân mạng Việt đã được biết một sự thật đầy bất ngờ. Sự việc gần như được sáng tỏ khi một người tên T.Hà, tự giới thiệu là hàng xóm của cô dâu, chú rể trong bộ ảnh cưới đang gây xôn xao dân mạng này lên tiếng. Theo anh Hà, cặp đôi này quê ở Quế Võ, Bắc Ninh, vừa chụp ảnh cưới và chuẩn bị kết hôn vào đầu năm tới. Tuy nhiên không có chuyện cô dâu sinh năm 1989 và chú rể sinh năm 2000, càng không có chuyện tảo hôn hay đám cưới được thu xếp vì vấn đề tiền bạc như nhiều lời đồn trước đó. Cũng theo anh T. Hà, chú rể trong bộ ảnh cưới này sinh năm 1993, còn cô dâu sinh năm 1995. Hai người yêu nhau thật lòng, đã đủ tuổi kết hôn và đám cưới của họ có được sự đồng thuận của gia đình đôi bên. Những thông tin như "đám cưới trẻ con", " chú rể sinh năm 2000 cưới cô dâu sinh năm 1989 ", "đám cưới chị em nàng hơn chàng 11 tuổi"... theo anh Hà thì không hiểu vì sao lại xuất hiện và lan truyền trên mạng nhiều như vậy. Theo suy đoán, rất có thể sau khi nhìn thấy vóc dáng và khuôn mặt của chú rể trong bộ ảnh này trẻ hơn nhiều so với cô dâu nên một số người đã dựa vào đó, bịa ra câu chuyện "chàng 2000", "nàng 1989" để tạo sự chú ý, gây sốc trên mạng nhằm mục đích câu like. Trước vụ xôn xao về bộ ảnh cưới này, cộng đồng mạng Việt cũng từng khá nhiều lần tranh cãi về những bộ ảnh cưới, clip đám cưới có cô dâu hoặc chú rể - một trong hai người trông hệt như trẻ con, cộng thêm sự thêu dệt của một số dân mạng ưa gây sốc nên đã tạo ra không ít sự hiểu lầm. Ảnh trong bài: Beat.vn.