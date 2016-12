Sốt mạng ảnh cụ ông nắm tay cụ bà ngắm hoa hướng dương

Cách đây ít giờ, bức ảnh đặc biệt được ghi lại ở vườn hoa hướng dương Nghĩa Đàn, Nghệ An đã khiến nhiều người vô cùng thích thú. Bức ảnh Ông bà anh ghi lại khoảnh khắc khi cụ ông nắm tay cụ bà đi chiêm ngưỡng cánh đồng hoa và chính câu chuyện cảm động này đã lay động cư dân mạng. Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh đã nhận được hơn 5 nghìn lượt like cùng hàng trăm chia sẻ khác nhau. Tuy không biết rõ thông tin về 2 cụ, nhưng bức ảnh về họ đã nhận được hàng nghìn bình luận cảm động và lời chúc sức khỏe dành cho 2 cụ. “Nhìn bức ảnh mới thấy tình yêu bình dị, hạnh phúc là thế nào, tuy bây giờ mình vẫn còn quá trẻ, nhưng mình hy vọng sau này cũng sẽ có một người nắm tay mình đi cả cuộc đời như vậy”, “thế này mới gọi là tình yêu đích thực, tình yêu đích thực cần có thời gian kiểm chứng, chứ không phải những câu chuyện yêu đến chết đi sống lại như mấy bạn trẻ thời nay vẫn tung hô”, “xem ảnh 2 cụ mà cay cay khóe mắt, cụ làm mình nhớ đến ông bà của mình, dù ông bà không còn nữa, nhưng mình không thể nào quên được những buổi sáng, khi ông đọc báo cho bà nghe. Hạnh phúc thật bình dị quá”… Đây không phải là lần đầu tiên, những bức ảnh “tình già” lay động trái tim hàng nghìn cư dân mạng. Trước đó, vào tháng 9/2016, hình ảnh 2 cụ già mặc váy cưới, veston nắm chặt bó hoa cưới trên tay như các cặp đôi trẻ đã nhận được hơn 2700 lượt like trên một diễn đàn lớn chỉ sau ít giờ đăng tải. Dù không rõ chủ nhân của bức ảnh là ai, nhưng việc ghi lại nụ cười và niềm vui và cái nắm tay khe khẽ của 2 cụ đã lưu lại khoảnh khắc lay động lòng người. Tháng 6/2016, facebook cá nhân của 1 cô gái có tên T.N.H đã đăng tải bức hình về cụ ông, cụ bà đi tắm biển và nhận được gần 80 nghìn lượt yêu thích. Bức ảnh gây ấn tượng bởi một tình yêu không giới hạn tuổi tác và nụ cười thật tươi trên gương mặt nhăn nheo của 2 cụ. Hạnh phúc của đôi tình nhân ở cái tuổi xưa nay hiếm khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Và vài năm trước đây, cũng trong những ngày cuối năm se lạnh, dòng người hối hả, tất bật chuẩn bị cho năm mới lại được dịp lắng lại vào khoảnh khắc ngày 31/12/2012 khi chứng kiến cảnh 2 ông bà dắt tay nhau đi trên phố, thong thả và bình yên. Kèm theo bức ảnh lay động tình người đó là dòng chia sẻ: Thoáng thấy ống kính máy ảnh, cụ bà giật mình rụt tay lại, cụ ông nhẹ nhàng quay sang và nói: “Sao bà lại buông tay tôi ra?”, rồi cụ ông dịu dàng đeo găng tay cho bà và họ lại chầm chậm nắm tay nhau đi tiếp…

