Sinh viên điều dưỡng kêu trời vì ảnh kỷ yếu thảm họa

Mùa chụp ảnh kỷ yếu của học sinh, sinh viên Việt Nam đã đi qua. Rất nhiều lớp học, nhóm bạn đã toại nguyện, phấn khích khi nhận được những tấm hình đẹp, nhiều ý nghĩa nhưng cũng có người lại không may mắn khi nhận được những bức ảnh kỷ yếu chưa như mong muốn, thậm chí còn bị cho là xấu xí, khó coi. Mới đây, một nhóm sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã đăng đàn phản ánh về bộ ảnh kỷ yếu thảm họa của họ được chụp bởi một "nhiếp ảnh gia tự phong". Theo bài phản ánh của đại diện nhóm sinh viên đăng trên một số fanpage nổi tiếng, cả lớp đã rất kỳ vọng vào một buổi chụp ảnh kỷ yếu vui vẻ, nhiều kỷ niệm với sự giúp đỡ của phó nháy chuyên nghiệp, làm việc "có tâm" và quan trọng nhất là được nhận lại những tấm hình đẹp. Nhưng cuối cùng, thực tế diễn ra lại đi trái ngược lại hoàn toàn mong đợi của cả lớp. Và điều gây bức xúc nhất cho hầu hết mọi thành viên của lớp là những bức ảnh họ nhận lại bị cho là xấu thảm họa, không có tính thẩm mỹ. Cụ thể trong số những tấm hình mà các sinh viên nhận lại có rất nhiều tấm chụp không rõ mặt người, mắc phải các lỗi sơ đẳng trong nhiếp ảnh như: mất nét, lệch trục, hậu cảnh có nhiều "rác"... Ngoài ra cách tạo góc, bố cục cho mỗi bức ảnh cũng rất sơ sài. Theo tiết lộ của một bạn sinh viên tên Hằng, ảnh kỷ yếu thảm họa của lớp xấu đến nỗi không bạn nào sau khi nhận được ảnh dám khoe lên Facebook vì cảm thấy đăng lên sẽ vô cùng xấu hổ và chắc chắn sẽ bị chê. Ngoài việc phải nhận những bức ảnh kỷ yếu xấu xí, sinh viên lớp điều dưỡng này còn đặc biệt bức xúc, khó chịu với cách làm việc của phó nháy có tên L. H - người đã trực tiếp "bắt kèo" và nhận hợp đồng chụp kỷ yếu cho lớp. L.H bị phản ánh là vừa chụp ảnh xấu, vừa có thái độ không tốt cả trong lúc chụp lẫn lúc làm hợp đồng. Trong hợp đồng chụp kỷ yếu, các nữ sinh mong muốn được phía ekip chuẩn bị các vòng hoa đội đầu, phó nháy tỏ ra chuyên nghiệp, hứa sẽ chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn khẳng định: "Các em muốn 100 cái cũng có"... nhưng khi đến buổi chụp lại không hề có vòng hoa nào. Khi được các nữ sinh yêu cầu chụp ảnh riêng với cách tạo dáng mà họ yêu thích, L.H thường từ chối với lý do anh ta không thích và nói với các nữ sinh rằng nên sang "nhờ phó nháy khác". Khi chụp ảnh, các sinh viên cũng cảm nhận được sự qua loa, thiếu trách nhiệm của phó nháy này. Anh ta chụp vội, ít căn chỉnh và thường để lỗi trong ảnh. Trang phục của các nữ sinh mặc chưa chuẩn, quần áo xộc xệch, nét mặt chưa đẹp... nhưng H vẫn bấm chụp sau đó trả ảnh mà không chỉnh sửa lại. Trước những lời phản ánh của các bạn sinh viên, L.H không những không khắc phục, tính thời gian chụp bù ảnh đẹp hơn mà còn tỏ thái độ rất khó chịu. Bạn Phạm Linh, nữ sinh trong lớp cho biết sau khi bị phản ánh chụp xấu, L.H lại lên Facebook đăng status kể rằng anh ta đang sửa ảnh rất vất vả do gặp phải nhiều "ca chó đẻ"... Cách nói đâm chọc, chửi đổng này đã khiến các bạn sinh viên vô cùng bức xúc. Hiện tại chưa rõ L.H đã có cách khắc phục, sửa chữa những tấm hình kỷ yếu được cho là xấu tệ mà anh đã trả cho các sinh viên điều dưỡng hay chưa nhưng trên trang cá nhân của mình, H vẫn không hề nhắc đến sự việc vừa qua, cũng không hề có một lời phân trần hay câu giải thích nào khác. Nhiều sinh viên trong lớp thậm chí còn phải tự tay chỉnh sửa ảnh, hoặc nhờ dân mạng giúp đỡ để những tấm hình của mình dễ nhìn hơn. Xem những bức ảnh kỷ yếu L.H chụp và nghe câu chuyện của các bạn sinh viên Nam Định, nhiều dân mạng cũng đã đưa ra những lời nhận xét, đánh giá. Thành viên Tuấn Nghĩa bình luận trên Beat: "Bây giờ 2016 rồi mà vẫn còn chụp cái kiểu này, lớp nó không hò nhau tặng gạch đá cho là may lắm rồi". Hay như An Vinh Thuận viết: "Chụp ảnh dù là trong thể loại gì cũng cần có cái tâm. Nhiều người chụp không ra gì chỉ cần có máy to, ống kính dài là đã tự nhận nhiếp ảnh gia rồi!". Ảnh: Facebook, Beat.

