Rước dâu bằng xe đạp cổ, cà tàng chỉ có ở VN

Trong thời buổi những đám cưới sang trọng, đẳng cấp, sử dụng nhiều phương tiện "khủng", hiện đại để đón, rước dâu ngày một trở nên phổ biến hơn... thì việc tổ chức một lễ thành hôn đơn giản, mang đậm tính chất hồi tưởng lại quá khứ, thời bao cấp lại bỗng nhiên trở thành "của hiếm". Mới đây, một đám cưới diễn ra ở Phúc Thọ, Hà Nội đã được đông đảo cư dân mạng quan tâm đặc biệt là với màn rước dâu bằng xe đạp Thống Nhất, đơn giản, cổ điển nhưng không kém phần lãng mạn. Hôm 21/12, đoạn clip ghi lại màn rước dâu bằng xe đạp ở Hà Nội đã thu hút hàng nghìn lượt xem của dân mạng Việt. Không cần ô tô "khủng", mô tô phân khối lớn, cặp đôi 9X trong đám cưới này vẫn tạo ra được "bản sắc" của mình với màn rước dâu bằng xe đạp với sự trợ giúp, phục vụ của đoàn tùy tùng rất hài hước dễ thương. Dẫn đầu đoàn rước dâu là chú rể chở cô dâu mặc váy cưới ngồi trên một chiếc xe đạp cổ màu xanh có gióng ngang. Theo sau là một nhóm 5 thanh niên mặc sơ mi trắng, ca vát đỏ, đeo kính đen đi thành hàng tạo ra một cảnh tượng rất thú vị. Hình ảnh cô dâu chú rể tiến vào một con ngõ nhỏ, chú rể tay dắt xe đạp khiến nhiều dân mạng, 9X liên tưởng đến những bức ảnh cưới cũ của bố mẹ, ông bà mình trong những năm 70-80 của thế kỷ trước. Có bạn trẻ lại nhận xét rằng hình ảnh này là minh họa chuẩn xác cho câu hát "Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa sắt Thống Nhất màu xanh", trong ca khúc "Ông bà anh" đang cực hot thời gian gần đây. Hình ảnh giản dị, xưa cũ nhưng lại khiến những người chứng kiến cảm nhận được sự đơn sơ mà rất chân thành trong tình yêu của những người thuộc thế hệ trước. Theo tìm hiểu, phương tiện được cô dâu, chú rể và đoàn đưa rước sử dụng trong đám cưới ở Phúc Thọ vừa qua đều là những chiếc xe đạp cổ. Chúng được trang trí thêm chữ hỷ gắn ở đầu xe và chỉ nhìn qua thôi, đa số các vị khách, cư dân mạng đều cảm thấy sự độc đáo, đơn giản nhưng vẫn đầy ý nghĩa của đám cưới bình dị này. Không cần xe khủng, sang trọng... đám cưới rước dâu bằng xe đạp này thực sự phù hợp với những người yêu thích sự hoài cổ, những giá trị đơn giản nhưng sâu sắc trong cuộc sống thường ngày. Đám cưới diễn ra ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội vừa qua không phải là đám cưới đầu tiên và duy nhất có màn rước dâu sử dụng xe đạp làm phương tiện di chuyển. Cách đây 2 năm, vào đầu năm 2014, dân mạng Việt cũng từng biết đến câu chuyện chú rể "bản lĩnh" đòi rước dâu bằng chiếc xe đạp cà tàng ở Nghệ An, bất chấp những sự chỉ trỏ, tiếng cười của những người xung quanh. Chú rể Trần Đình Quang là nhân vật chính trong câu chuyện này với nhiều lý do như quãng đường đón dâu về nhà thờ họ khá gần và muốn tiết kiệm nên Đình Quang đã quyết định sử dụng xe đạp để rước dâu tuy nhiên ý tưởng này đã vấp phải sự phản đối của chính cô dâu tên Nguyễn Thúy Tĩnh. Tuy nhiên, với sự bản lĩnh của mình, cùng với cách thuyết phục cô dâu rất khéo léo, Đình Quang cuối cùng vẫn thực hiện được ý định rước dâu bằng xe đạp của mình. Để cô dâu ngồi xe đạp được thoải mái hơn, thậm chí Đình Quang còn chuẩn bị sẵn một đôi dép tổ ong cho cô đi. Đoạn clip ghi lại màn rước dâu bằng xe đạp ở Nghệ An với sự góp mặt của Đình Quang, Thúy Tĩnh sau đó đã rất nổi tiếng trên mạng xã hội Việt với hàng trăm nghìn lượt xem cùng vô số bình luận thú vị. Ý tưởng rước dâu bằng xe đạp cũng được cặp đôi chú rể Võ Quan Đỗ và cô dâu Đinh Mỹ Thanh Dung đưa vào đám cưới tổ chức ở Tây Ninh của mình hồi tháng 4/2016. Những hình ảnh trong thú vị trong đám cưới, nụ cười rạng rỡ của chú rể trên chiếc xe đạp đón dâu được trang trí sặc sỡ đã được chia sẻ trên Fanpage Tây Ninh và nhận được sự quan tâm, khen ngợi của đông đảo dân mạng. Ảnh: Fanpage Tây Ninh.

