Phượt cùng người lạ: Lùm xùm gạ tình, chiếm tài sản?

Chuyện ba người

Đầu tháng 7, một thanh niên có nick facebook là N.D đăng lên diễn đàn Phượt chung đôi bày tỏ bức xúc liên quan đến chuyện cá nhân giữa Xế – Ôm. Theo D., cậu đã “lặn lội đường xa” từ Thái Nguyên về Hải Dương đón một bạn nữ sinh năm 2000 tên T. lên Tam Đảo chơi, nhưng khi đến nơi thì bạn nữ lại gọi người yêu đến và tách đoàn để hai người đi riêng.

Ảnh minh họa

Sau khi nhận nhiều ý kiến chia sẻ, đồng cảm của cộng đồng phượt thì một nam thanh niên khác có nick M.N đăng bài đáp trả, tố N.D giả dối. Theo M.N, cô gái đi cùng N.D là bạn gái của anh. M.N lý giải, do bản thân bận việc nên đồng ý cho cô gái đi cùng N.D, và ngay sau khi xong việc đã đi xe lên Tam Đảo để đi cùng người yêu, tuy nhiên, khi lên đến nơi, N.D cấm cản không cho cô gái tách đoàn đi riêng, đồng thời, khi bị tách đoàn, N.D đã lấy điện thoại và quần áo của cô gái, sau đó... bốc hơi.

Liên lạc với M.N, chúng tôi được thông tin rằng: “Sau khi mình biết T. đi cùng N.D thì không yên tâm nên rủ một đồng nghiệp vội phóng xe lên Tam Đảo. Lên đến nơi, mình tìm đến homestay nơi mà đoàn của T. nghỉ ngơi ở đó. Đáng lý mình định ngủ luôn ở homestay, nhưng bạn N.D kêu không còn chỗ. Mình đã bảo T. xuống Thác Bạc ngủ nhờ tại nhà người quen của mình. N.D đi theo xuống đó. Cậu này hẹn T. ra ngoài. Lúc hai người nói chuyện, N.D mượn điện thoại để gọi rồi đút túi đi mất”, M.N kể.

Cũng theo M.N, N.D để T. khóc lóc, lang thang vì không được trả điện thoại. Ngoài ra, N.D còn gọi điện chửi bới và nói T. bỏ đi không tìm thấy. “Mình đã đi khắp đất Tam Đảo để tìm. May là có một chú nhìn thấy và đưa T. về Thác Bạc. Chú ấy tỏ ý giúp đến homestay để đòi lại điện thoại nhưng vì trời đã khuya nên mình và T. quyết định để sáng hôm sau đến lấy. Không ngờ hôm sau đến tìm thì chủ homestay nói N.D đã về từ 3h đêm. Mình gọi điện nhưng cậu này không nghe cho nên mới viết sự việc lên diễn đàn”, M.N nói thêm.

Theo số điện thoại của M.N cung cấp, chúng tôi cũng gặp người dân đưa T. về Thác Bạc. Người này xác nhận sự việc như những gì M.N chia sẻ. M.N cho biết thêm, sau khi lùm xùm trên facebook, sự việc được giải quyết nhẹ nhàng chứ không có gì to tát. “Sau khi tranh cãi trên facebook thì bọn mình hẹn nhau nói chuyện tại hồ Hoàn Kiếm. Gặp nhau để lấy điện thoại và giảng hòa. Hôm ấy T. cũng đi cùng mình. Mình xóa bài đã đăng thì N.D cũng trả điện thoại”, M.N kể.

Phượt theo phong trào

Trao đổi với chúng tôi, anh Dương Phú, quản trị nhóm Phượt Chung Đôi cho hay, sau khi có các bài viết liên quan đến trường hợp phượt cùng người lạ này, anh đã tìm hiểu kỹ, đồng thời đã gọi điện, nhắn tin cho M.N và T. để xác minh.

“Thực ra trong chuyện này ai cũng có một phần lỗi. Bạn M.N nhận T. là người yêu nhưng thực ra hai người chỉ là bạn bè. Mình cũng đã xác nhận lại và thấy rằng chuyến đi này là bạn N.D rủ T. chứ không phải là T. rủ N.D. Việc bạn N.D lấy đồ của T. và đi mất, sau khi bị bóc phốt trên mạng thì mới trả đồ là sai”, anh Phú nói.

Chia sẻ thêm, anh Phú cho biết trước đó N.D là thành viên đã từng tham gia một vài cung phượt cùng nhóm nhưng hay say xỉn, có nhưng lời nói không hay trong khi chạy cùng đoàn, phá đoàn rồi sang nhóm khác giao lưu.

“Trước những hành động đấy thì nhóm đã có những nhắc nhở, và sau khi xảy ra sự việc lùm xùm giữa ba bạn thì mình với tư cách là một thành viên quản trị diễn đàn đã quyết định block (xóa thành viên vĩnh viên) N.D ra khỏi nhóm. Mình không muốn có những thành viên như vậy trong nhóm của mình và làm ảnh hưởng đến uy tín của nhóm. Sự việc này đã được nhóm giải quyết ngay lập tức”, anh Phú nói.