Nữ sinh Đắk Nông mê sáng chế xinh như hot girl

Giữa tháng 12, một gương mặt nữ sinh đã trở thành nhân vật nổi tiếng trên rất nhiều trang báo, trang tin dành cho thanh niên, giới trẻ Việt Nam nhờ những thành tích vô cùng ấn tượng trong lĩnh vực sáng chế. Nhân vật được nhắc đến ở đây là Nguyễn Việt Trinh, sinh năm 1999 là học sinh lớp 12 trường THPT Krông Nô, Đắk Nông. Nữ sinh Đắk Nông dịu dàng, nữ tính này nhưng đã có niềm đam mê và sở thích với công việc sáng chế, nghề cơ khí từ lâu khiến nhiều đấng mày râu cũng phải nể phục. Ấn tượng đầu tiên về Việt Trinh ngoài vẻ xinh xắn, dễ thương chính là thành tích học tập rất đáng nể của em. 12 năm liền Việt Trinh đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện của trường. Lớp 10 và 11, giành giải Vàng trong kỳ thi Olympic Hoá cấp tỉnh; Lớp 12, đoạt giải 3 trong kỳ thi Casio Hóa 12 và giải Nhì học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh lớp 12; Đạt giải Khuyến khích trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh với sáng chế phanh điện từ; Giải Ba cấp tỉnh - giải Ba cấp Quốc gia cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên toàn quốc... Đặc biệt Việt Trinh còn trở thành một trong 34 gương mặt được vinh danh trong Festival Sáng tạo trẻ 2016 do Trung ương Đoàn tổ chức trong tháng 12/2016. Có thế mạnh ở những môn học Toán, Lý, Hóa... nên suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường Việt Trinh đã giành được rất nhiều danh hiệu, giải thưởng học tập với những môn này. Ngoài thời gian học trên lớp, những kiến thức có được từ trong sách vở, cô nữ sinh Đắk Nông xinh đẹp còn cố gắng góp nhặt thêm rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn từ quá trình tự mày mò sáng chế, tham gia các diễn đàn khoa học và trong chính những cuộc trò chuyện hàng ngày với những người xung quanh. Ở một địa phương mà việc di chuyển thường xuyên diễn ra trên các con đường trên đồi, núi như Đắk Nông, lại có quãng thời gian phải đi học khá xa... nên Việt Trinh đã được lắng nghe nhiều câu chuyện về vấn đề đảm bảo an toàn giao thông của các tài xế lái xe khi đổ đèo. Từ đó, cô nữ sinh 9X nghĩ ra ý tưởng sáng chế sản phẩm phanh điện từ sau khi được thầy giáo giới thiệu về ứng dụng của dòng điện Foucault và được giới chuyên môn đánh giá là rất thông minh và có tính ứng dụng cao. Việt Trinh bắt đầu công việc sáng chế của mình khi cô còn đang học lớp 11. Trong suốt quá trình làm việc kéo dài khoảng 2 tháng từ khâu lên ý tưởng và hoàn thành sản phẩm, Việt Trinh luôn được nhà trường, các thầy cô giáo, bạn bè nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ bằng những hành động thiết thực. Trải qua nhiều khó khăn, đặc biệt là trong khâu tìm kiếm nguyên liệu, gia công và các thao tác cơ khí đòi hỏi kỹ thuật cao khiến cô nữ sinh phải thay đổi kế hoạch nhiều lần... sau cùng Việt Trinh cũng hoàn thành sản phẩm sáng chế của mình. Và thật tuyệt vời khi phanh điện từ ra đời đã giúp Việt Trinh vượt qua 2000 đối thủ để trở thành người trẻ tuổi nhất có sản phẩm sáng chế được vinh danh toàn quốc. Giới chuyên môn đánh giá rất cao sản phẩm này của Việt Trinh, họ cho rằng phanh điện từ này còn có thể gắn trong các loại xe công nông, máy cày, các phương tiện thô sơ thường di chuyển ở địa hình đường núi, dốc hiểm trở, góp phần giữ an toàn cho người điều khiển. Như vậy với sự sáng tạo, chuyên tâm học hỏi, nghiên cứu và quy trình sáng chế kỳ công của mình, Việt Trinh đã có thể đóng góp phần nào công sức trong việc cải thiện tình hình an toàn giao thông cũng như sự phát triển chung của quê hương, đất nước. Được vinh danh là một nhà sáng chế xuất sắc khi tuổi đời còn rất trẻ, Việt Trinh luôn cảm thấy rất tự hào, trân trọng khi bản thân đã luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô, ban giám hiệu nhà trường, gia đình và bạn bè thân thiết. Hiện tại, 9X tạm gác các kế hoạch sáng chế để tập trung cho kỳ thi đại học. Rất giỏi trong lĩnh vực sáng chế, cơ khí nhưng Việt Trinh lại ôm ước mơ có thể thi đỗ vào trường Y hay An ninh giống như anh chị trong nhà. Tuy nhiên hai ngành nghề này cũng không ảnh hưởng nhiều đến sự sáng tạo và đam mê sáng chế của Việt Trinh. Hy vọng trong thời gian tới, cô nữ sinh Đắk Nông xinh xắn, dễ thương này sẽ tiếp tục "trình làng" nhiều sản phẩm sáng chế mới có tính ứng dụng cao và mang nhiều ý nghĩa đối với cuộc sống. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.

