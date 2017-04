Nữ PG từng làm lu mờ thí sinh hoa khôi lên ngôi nhan sắc

Nhiều khán giả và cư dân mạng theo dõi cuộc thi "Người đẹp Kinh Bắc 2017" được tổ chức ngày 11/2 vừa qua chắc vẫn chưa thể quên cái tên Nguyễn Ngọc Nữ (sinh năm 1994, quê Nghệ An) - nữ PG tham gia hỗ trợ trao giải trên sân khấu. Ảnh nhân vật cung cấp. Ngọc Nữ khi đó trở thành tâm điểm của sự chú ý vì sở hữu chiều cao nổi bật 1,7m. Gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười khả ái khiến cô được dân mạng nhận xét là làm lu mờ cả dàn thí sinh. Mới đây, nữ PG 9X xinh đẹp gây bất ngờ khi quyết định rũ bỏ "vai phụ" của mình để đăng ký tham gia cuộc thi Duyên dáng nữ sinh Nông nghiệp 2017 do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức. Tại đêm chung kết cuộc thi diễn ra vào tối 1/4 vừa qua, nữ PG nổi tiếng trên mạng đã giành giải Á khôi và giải phụ "Thí sinh được yêu thích nhất". Chia sẻ về danh hiệu vừa nhận được, Ngọc Nữ cho biết: "Nữ cũng có đôi chút tiếc nuối vì không giành được ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, đối với Nữ ngôi vị Hoa khôi hay Á khôi không quan trọng, mà điều mình có được là sự trải nghiệm. Và không có gì tuyệt vời hơn khi Ngọc Nữ được nhiều người yêu quý và ủng hộ trong và sau cuộc thi". Trước đó, 9X xứ Nghệ chia sẻ cũng đã từng tham gia một vài cuộc thi sắc đẹp để thử sức mình, nhưng vì khi đó bận việc học nên cô nàng phải bỏ cuộc thi giữa chừng. Ngọc Nữ cũng rất đắn đo khi đăng ký tham gia cuộc thi Duyên dáng nữ sinh Nông nghiệp 2017. Cô nàng 9X đã học xong nhưng đến tháng 6 năm nay mới chính thức nhận bằng cử nhân, nên cô vẫn đủ điều kiện dự thi cuộc thi sắc đẹp do trường tổ chức. Trong thời gian diễn ra cuộc thi mà lịch làm việc lại kín mít, nên nhiều lúc nữ PG xinh đẹp đã có ý định muốn bỏ cuộc. Nhưng động lực giúp cô đi tiếp đó là nhờ sự ủng hộ và động viên của bạn bè, người thân. "Sau cuộc thi mình còn có thêm một lượng "fan cứng", nên chắc thời gian tới mình cũng suy nghĩ sẽ tham gia 1 vài cuộc thi lớn cấp quốc gia như Hoa hậu hay cuộc thi Hoa khôi áo dài vì mình cũng rất yêu tà áo dài truyền thống", Ngọc Nữ chia sẻ về dự định trong tương lai của mình. Ngoài công việc của một nữ PG, Ngọc Nữ còn theo đuổi nghề người mẫu ảnh, người mẫu thời trang và quay quảng cáo. Cô hy vọng sẽ có cơ hội phát triển công việc mà mình yêu thích và gắn bó lâu dài. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

