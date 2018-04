“Nội chiến” U23 Việt Nam, CĐV phá cửa vào sân tố BTC lừa đảo?

Tối ngày 05/04, trận đấu bù vòng 3 tâm điểm giữa Hà Nội FC và CLB HAGL trên sân Hàng Đẫy đã diễn ra. Đúng như kỳ vọng trước trận đấu, cuộc đọ sức giữa hai CLB sở hữu nhiều cầu thủ U23 Việt Nam nhất đã nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ (NHM). Dù trận đấu diễn ra khá muộn (19h tối) nhưng từ 17h, hàng ngàn CĐV, NHM đã có mặt trên sân để có được vị trí đẹp nhất theo dõi trận đấu. Đến khoảng 18h, gần như 20 vạn chỗ ngồi trên sân Hàng Đẫy đã được lấp kín bởi NHM. Mặc dù có vé nhưng hàng ngàn CĐV vẫn không thể vào được sân Hàng Đẫy chứng kiến cuộc nội chiến giữa các cầu thủ U23 Việt Nam. NHM tỏ ra vô cùng bức xúc gây nên khung cảnh hỗn loạn, tắc nghẽn. Họ đã cùng nhau đẩy tung cửa số 3 khán đài A để vào sân theo dõi trận đấu. Không chỉ riêng các CĐV, ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cũng không thể vào sân vì các cửa đã đóng hết. Với sự cố này, lý do BTC đưa ra để giải thích cho sự việc này là vì sợ quá đông CĐV dẫn đến tình trạng quá tải bởi SVĐ Hàng Đẫy đã quá cũ và đang có hiện trạng xuống cấp trầm trọng. Tuy nhiên, phía bên BTC cũng đã khắc phục bằng cách cho người phát loa ra phố Trịnh Hoài Đức, đề nghị các CĐV có vé đứng ngoài sân ra cổng 14, 15 khán đài B để vào sân khi trận đấu đã diễn ra 30 phút. Về phía các CĐV, nhiều người đã di chuyển sang khán đài B nhưng không thấy BTC mở cửa. Các CĐV vô cùng bức xúc, tức giận, liên tục chửi bới, tố BTC lừa đảo. Trước đó, khi trận đấu đã diễn ra được khoảng 20 phút, vẫn có hàng nghìn CĐV vẫn đứng xếp hàng bên ngoài, đẩy phá các cửa khu khán đài A dù lực lượng an ninh đã có mặt để ổn định tình hình. Còn không khí bên trong sân, cho rằng trọng tài thiên vụ đội chủ nhà Hà Nội FC, các CĐV của HAGL dường như đã không còn giữ được cái đầu lạnh khi liên tục ném chai lọ xuống sân. Ngay lập tức, hai cầu thủ Xuân Trường và Văn Quyết đã chạy đến dọn dẹp đồng thời ra dấu xin các CĐV bình tĩnh lại để trận đấu được tiếp tục. Đây là tín hiệu vui khi khán giả đã quay trở lại sân và tận hưởng không khí lễ hội và theo nhiều nhà chuyên môn đánh giá, công sức không nhỏ để làm nên việc này đó chính là sau sự thành công của lứa cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam do HLV Park Hang Seo dẫn dắt. Mời quý độc giả xem clip Highlight Hà Nội FC 5-0 HAGL - Nguồn; Vietnamnet.

