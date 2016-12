Những "thánh nổ" trên mạng bị chỉ trích nhiều nhất năm 2016

2016 được xem là một năm nở rộ của những câu chuyện "hư hư thực thực" mang nhiều tình tiết khó tin được một số nhân vật kể ra với nhiều mục đích khác nhau. Những câu chuyện như khoe giàu có, khoe cuộc sống sang chảnh, khoe tình yêu đẹp như truyện ngôn tình... thường bị dân mạng gói gọn vào một từ "sống ảo", còn các nhân vật bịa đặt những câu chuyện này thì được gán với biệt danh " thánh nổ". Một trong những "thánh nổ" gây xôn xao cộng đồng mạng Việt nhiều nhất trong năm 2016 là Thảo Đô-la - người tự nhận là nữ hoàng sở hữu khối tài sản siêu khủng. Thảo Đô-la tên thật là Trần Thị Hồng Thảo, sinh năm 1987, quê gốc Nha Trang, Khánh Hòa. Trước khi xuất hiện cùng Kenny Sang và liên tục "nổ" về sự giàu có, Thảo Đôla là một cái tên hoàn toàn xa lạ với cộng đồng mạng Việt. Sau đó, với những chiêu trò, dòng status khoe giàu tương tự Kenny Sang trước đây, Thảo Đô-la bắt đầu được chú ý tới. Nhưng do đã sớm bị dân mạng "bắt bài" nên dù có hò hét liên tục trên trang cá nhân về việc sở hữu những món đồ có giá hàng trăm tỷ, tắm trong kim cương... thì Thảo Đôla cũng không tạo được hiệu ứng mạnh như "tiền bối" của mình. Mới đây, dường như cuộc sống thực sự của thánh nổ Thảo Đô-la đã bị vạch trần với một loạt ảnh, clip ghi được tại một quán cơm ở Sài Gòn. Trong đoạn clip và loạt ảnh này, dân mạng Việt được thấy cảnh Thảo Đô-la ăn mặc xuề xòa, để mặt mộc phụ bán cơm trong một quán nhỏ tuềnh toàng. Công việc bán cơm khá vất vả, không kiếm được quá nhiều lợi nhuận mâu thuẫn hoàn toàn với những điều Thảo Đô-la thường nói về bản thân mình trên mạng xã hội. Trước màn "bóc mẽ" của dân mạng, hiện tại Thảo Đô-la vẫn không có bất cứ phản ứng nào mà chỉ tập trung vào "công việc" của mình, tiếp tục ngày ngày lên Facebook ba hoa về một cuộc sống giàu sang. Dường như ở Việt Nam có không ít cô gái trẻ mong muốn được người khác công nhận bản thân mình có một cuộc sống sung sướng, đẳng cấp với nhiều thú vui hao tiền tốn của nhưng lại đầy phong cách. Mong muốn này thể hiện ở những bức ảnh, dòng status khoe mẽ mà họ đăng trên trang cá nhân của mình. Một số trường hợp còn bị dân mạng cất công đi tìm bằng chứng, bóc mẽ là đi mượn ảnh, "ăn cắp ảnh" của người nước ngoài sau đó tự nhận đó là của mình để mô tả cuộc sống thượng lưu khiến người khác ghen tị. Đầu tháng 12/2016, một nữ du học sinh tên A.N đã bị một cô gái có nickname K.A.T "bóc phốt" việc ăn cắp ảnh khắp trời Âu, Trung Quốc, chỉnh sửa và đăng lại trên trang cá nhân của mình nhằm tô vẽ lên một cuộc sống đẳng cấp, giàu sang. A.N trước đó có rất nhiều fan, người theo dõi, hâm mộ bởi cuộc sống trong mơ của cô, nhưng sau màn "bóc phốt" này, A.N đã phải muối mặt, lặng lẽ xóa những bức ảnh sống ảo của mình trước sự thất vọng của không ít bạn trẻ từng mến mộ cô. Sau câu chuyện này, A.N cũng được xếp vào top những "thánh nổ", "thánh sống ảo" gây thị phi nhất năm 2016. Trước đó, vào tháng 9/2016, dân mạng cũng được một phen vừa tức cười, vừa tức giận trước "thủ đoạn sống ảo" của một nam thanh niên tự nhận mình là phi công, có cuộc sống thượng lưu trải qua nhiều quốc gia trên thế giới. Theo lời kể của người "bóc phốt", anh chàng này “nổ lên tận mây xanh, người thì "mét mốt bẻ đôi"…. kêu là phi công ở Vietjet”. Và để minh chứng cho lời nói của mình, chàng trai đã lấy ảnh của một phi công khác rồi ghép ảnh của mình vào, cùng với đó, chàng ta cũng khoe ảnh phòng ngủ của mình tự thiết kế nhưng thực tế đó cũng là ảnh đi mượn. Anh chàng “nổ” tự tin khoe ảnh ghép với diện mạo đẹp trai, làm phi công cho Vietjet, tuy nhiên chính bức ảnh photoshop chưa kỹ đã phần nào giúp cô gái nhận ra đây chỉ là một chiêu trò. Vì anh ta nói là phi công của Vietjet nhưng lấy ảnh của người khác ghép vào mà quên không để ý dây thẻ đeo cổ là của hãng Jetstar Pacific. Nhiều cô gái sau khi nhận ra chân tướng sự việc đã phản ứng gay gắt trước hành động “làm màu” của nam thanh niên thích thể hiện trên. Ngoài khoe giàu, khoe của cải, khoe phong cách... các "thánh nổ" trên mạng Việt còn gây xôn xao với những câu chuyện tình yêu đẹp tựa như truyện ngôn tình và bản thân mình là nhân vật chính trong đó. Giống như trường hợp của cô gái tên T.H hồi tháng 10/2016 - người đã gây bão cộng đồng mạng với câu chuyện yêu xa của mình. Trong câu chuyện của mình, T.H khá thoải mái chia sẻ các bức ảnh lấy ra từ cuộc gọi video giữa cô và bạn trai đang du học xứ người. Có thể mục đích ban đầu của người trong cuộc chỉ muốn khoe ảnh cho vui nhưng không ngờ hành động không trung thực của T.H đã bị nhiều người phát hiện. Các bức ảnh ghép của cô gái trẻ không đồng nhất khiến dân mạng nhận ra sự khác biệt trong từng khuôn mặt. Chân tướng sự việc tiếp tục được phơi bày khi một tài khoản có tên N.V ghé vào trang cá nhân của T.H và tìm thêm được các bức ảnh ghép khác do cô nàng "sống ảo" thực hiện, sau đó đăng tải "tố" sự giả dối của T.H. Rất nhiều bức ảnh nữ chính đã ghép mặt mình vào ảnh người mẫu trên mạng để tạo nên một câu chuyện hoàn hảo, nhưng tiếc thay thủ thuật photoshop của cô nàng còn hơi kém nên mọi người dễ dàng nhận ra đó chỉ là ảnh ghép.

2016 được xem là một năm nở rộ của những câu chuyện "hư hư thực thực" mang nhiều tình tiết khó tin được một số nhân vật kể ra với nhiều mục đích khác nhau. Những câu chuyện như khoe giàu có, khoe cuộc sống sang chảnh, khoe tình yêu đẹp như truyện ngôn tình... thường bị dân mạng gói gọn vào một từ "sống ảo", còn các nhân vật bịa đặt những câu chuyện này thì được gán với biệt danh " thánh nổ". Một trong những "thánh nổ" gây xôn xao cộng đồng mạng Việt nhiều nhất trong năm 2016 là Thảo Đô-la - người tự nhận là nữ hoàng sở hữu khối tài sản siêu khủng. Thảo Đô-la tên thật là Trần Thị Hồng Thảo, sinh năm 1987, quê gốc Nha Trang, Khánh Hòa. Trước khi xuất hiện cùng Kenny Sang và liên tục "nổ" về sự giàu có, Thảo Đôla là một cái tên hoàn toàn xa lạ với cộng đồng mạng Việt. Sau đó, với những chiêu trò, dòng status khoe giàu tương tự Kenny Sang trước đây, Thảo Đô-la bắt đầu được chú ý tới. Nhưng do đã sớm bị dân mạng "bắt bài" nên dù có hò hét liên tục trên trang cá nhân về việc sở hữu những món đồ có giá hàng trăm tỷ, tắm trong kim cương... thì Thảo Đôla cũng không tạo được hiệu ứng mạnh như "tiền bối" của mình. Mới đây, dường như cuộc sống thực sự của thánh nổ Thảo Đô-la đã bị vạch trần với một loạt ảnh, clip ghi được tại một quán cơm ở Sài Gòn. Trong đoạn clip và loạt ảnh này, dân mạng Việt được thấy cảnh Thảo Đô-la ăn mặc xuề xòa, để mặt mộc phụ bán cơm trong một quán nhỏ tuềnh toàng. Công việc bán cơm khá vất vả, không kiếm được quá nhiều lợi nhuận mâu thuẫn hoàn toàn với những điều Thảo Đô-la thường nói về bản thân mình trên mạng xã hội. Trước màn "bóc mẽ" của dân mạng, hiện tại Thảo Đô-la vẫn không có bất cứ phản ứng nào mà chỉ tập trung vào "công việc" của mình, tiếp tục ngày ngày lên Facebook ba hoa về một cuộc sống giàu sang. Dường như ở Việt Nam có không ít cô gái trẻ mong muốn được người khác công nhận bản thân mình có một cuộc sống sung sướng, đẳng cấp với nhiều thú vui hao tiền tốn của nhưng lại đầy phong cách. Mong muốn này thể hiện ở những bức ảnh, dòng status khoe mẽ mà họ đăng trên trang cá nhân của mình. Một số trường hợp còn bị dân mạng cất công đi tìm bằng chứng, bóc mẽ là đi mượn ảnh, "ăn cắp ảnh" của người nước ngoài sau đó tự nhận đó là của mình để mô tả cuộc sống thượng lưu khiến người khác ghen tị. Đầu tháng 12/2016, một nữ du học sinh tên A.N đã bị một cô gái có nickname K.A.T "bóc phốt" việc ăn cắp ảnh khắp trời Âu, Trung Quốc, chỉnh sửa và đăng lại trên trang cá nhân của mình nhằm tô vẽ lên một cuộc sống đẳng cấp, giàu sang. A.N trước đó có rất nhiều fan, người theo dõi, hâm mộ bởi cuộc sống trong mơ của cô, nhưng sau màn "bóc phốt" này, A.N đã phải muối mặt, lặng lẽ xóa những bức ảnh sống ảo của mình trước sự thất vọng của không ít bạn trẻ từng mến mộ cô. Sau câu chuyện này, A.N cũng được xếp vào top những "thánh nổ", " thánh sống ảo " gây thị phi nhất năm 2016. Trước đó, vào tháng 9/2016, dân mạng cũng được một phen vừa tức cười, vừa tức giận trước "thủ đoạn sống ảo" của một nam thanh niên tự nhận mình là phi công, có cuộc sống thượng lưu trải qua nhiều quốc gia trên thế giới. Theo lời kể của người "bóc phốt", anh chàng này “nổ lên tận mây xanh, người thì "mét mốt bẻ đôi"…. kêu là phi công ở Vietjet”. Và để minh chứng cho lời nói của mình, chàng trai đã lấy ảnh của một phi công khác rồi ghép ảnh của mình vào, cùng với đó, chàng ta cũng khoe ảnh phòng ngủ của mình tự thiết kế nhưng thực tế đó cũng là ảnh đi mượn. Anh chàng “nổ” tự tin khoe ảnh ghép với diện mạo đẹp trai, làm phi công cho Vietjet, tuy nhiên chính bức ảnh photoshop chưa kỹ đã phần nào giúp cô gái nhận ra đây chỉ là một chiêu trò. Vì anh ta nói là phi công của Vietjet nhưng lấy ảnh của người khác ghép vào mà quên không để ý dây thẻ đeo cổ là của hãng Jetstar Pacific. Nhiều cô gái sau khi nhận ra chân tướng sự việc đã phản ứng gay gắt trước hành động “làm màu” của nam thanh niên thích thể hiện trên. Ngoài khoe giàu, khoe của cải, khoe phong cách... các "thánh nổ" trên mạng Việt còn gây xôn xao với những câu chuyện tình yêu đẹp tựa như truyện ngôn tình và bản thân mình là nhân vật chính trong đó. Giống như trường hợp của cô gái tên T.H hồi tháng 10/2016 - người đã gây bão cộng đồng mạng với câu chuyện yêu xa của mình. Trong câu chuyện của mình, T.H khá thoải mái chia sẻ các bức ảnh lấy ra từ cuộc gọi video giữa cô và bạn trai đang du học xứ người. Có thể mục đích ban đầu của người trong cuộc chỉ muốn khoe ảnh cho vui nhưng không ngờ hành động không trung thực của T.H đã bị nhiều người phát hiện. Các bức ảnh ghép của cô gái trẻ không đồng nhất khiến dân mạng nhận ra sự khác biệt trong từng khuôn mặt. Chân tướng sự việc tiếp tục được phơi bày khi một tài khoản có tên N.V ghé vào trang cá nhân của T.H và tìm thêm được các bức ảnh ghép khác do cô nàng "sống ảo" thực hiện, sau đó đăng tải "tố" sự giả dối của T.H. Rất nhiều bức ảnh nữ chính đã ghép mặt mình vào ảnh người mẫu trên mạng để tạo nên một câu chuyện hoàn hảo, nhưng tiếc thay thủ thuật photoshop của cô nàng còn hơi kém nên mọi người dễ dàng nhận ra đó chỉ là ảnh ghép.