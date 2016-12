Những bức ảnh selfie kỳ lạ nhất năm 2016

Một người đàn ông chụp ảnh selfie trước đường phố ngập lụt ở thành phố Santiago, ngày 17/4. Mưa lớn kéo dài đã khiến nước sông Mapocho dâng cao, gây ra cảnh tượng ngập lụt ở thủ đô của Chile. Trong khi cuộc sống của nhiều người bị ảnh hưởng bởi tình trạng lũ lụt, người đàn ông này lại có vẻ vui mừng vì có một tấm ảnh selfie đẹp với cảnh đường phố ngập nước. Ảnh: AFP/Getty. Du khách tạo dáng chụp ảnh trước trại tị nạn Souda trên đảo Chios, Hy Lạp, ngày 29/9. Đây là nơi cư trú của khoảng 16.000 người nhập cư và tị nạn, trong đó có 6.000 trẻ em sau khi EU và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được một thỏa thuận gây tranh cãi. Họ phải sống trong điều kiện chật chội và mất vệ sinh do các trại trên đảo chỉ có sức chứa khoảng 7.500 người. 61.000 người nhập cư hiện bị mắc kẹt ở Hy Lạp và không thể tiếp tục hành trình đến Tây Âu sau khi các nước trong khu vực Balkan đồng loạt đóng cửa biên giới. Các khu trại này cũng là nơi xảy ra tình trạng căng thẳng, bạo lực và đốt phá. Tuy nhiên, du khách trong ảnh lại có vẻ hào hứng khi có mặt ở đây. Ảnh: AFP/Getty. Một binh sĩ thuộc lực lượng quân sự Peshmerga người Kurd chụp ảnh selfie với trẻ em ở Nawara, phía bắc Mosul, Iraq, ngày 27/10. Bức ảnh được chụp trong khoảng thời gian Iraq vừa phát động cuộc tấn công nhằm chiếm lại thành trì cuối cùng của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS). Khoảng 50.000 binh sĩ thuộc lực lượng an ninh Iraq, lực lượng Peshmerga người Kurd, dân quân Arab dòng Sunni và Shia đã tham gia vào chiến dịch này. Khoảng 12.000 người dân đã di tản khỏi đây từ khi cuộc công kích diễn ra. Bất chấp tình trạng chiến tranh căng thẳng, binh sĩ người Kurd này vẫn dành thời gian chụp ảnh với các em nhỏ ở đây. Ảnh: Reuters. Người đàn ông chụp ảnh selfie trước một giếng dầu bốc cháy ở khu vực Qayyarah, phía nam Mosul, Iraq, ngày 19/10. IS đã đốt cháy các giếng dầu ở đây để tiêu thổ trước khi tháo chạy khỏi thành trì cuối cùng này. Các giếng dầu bốc cháy tạo thành khói đen dày đặc gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân Mosul. Tuy nhiên, khung cảnh này lại giúp người đàn ông trong ảnh có một bức selfie "hoành tráng". Ảnh: AFP/Getty. Vijay Parsana chụp ảnh selfie với cô bò Poonam của anh trước khi đám cưới của Poonam được tổ chức ở làng Ghuma, Ấn Độ, ngày 23/3. Đám cưới xa xỉ của bò Poonam do một tổ chức từ thiện tiến hành nhằm phản đối việc giết mổ bò ở Ấn Độ. Hầu hết người dân Ấn Độ theo đạo Hindu, tôn giáo tôn sùng và coi bò là loài vật linh thiêng. Ảnh: AFP/Getty. Nữ du khách chụp ảnh selfie cạnh thi thể một con cá voi trên bờ biển Arab, tại Mumbai, Ấn Độ, ngày 29/1. Xác của con cá voi dài hơn 12 m này đã thu hút đám đông tụ tập trên bãi biển. Các chuyên gia cho rằng tình trạng ô nhiễm môi trường có thể là nguyên nhân khiến cá voi mắc bệnh và chết trên bờ biển. Trước khi cần cẩu chuyển xác cá voi đi, cô gái trong ảnh đã không bỏ lỡ cơ hội chụp một tấm selfie trước thi thể của con vật khổng lồ này. Ảnh: Reuters. Hai nam thanh niên chụp ảnh selfie trên nóc một tòa nhà cao tầng ở Hong Kong. Những người trẻ đô thị mạo hiểm tham gia vào trào lưu chụp ảnh "nóc nhà" (rooftopping) trên rìa những tòa nhà chọc trời để có bức ảnh selfie độc đáo với khung cảnh thành phố bên dưới. Ảnh: AFP/Getty.

