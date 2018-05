Nhờ giống “Tiểu Long Nữ”, cô bạn Trung Quốc khiến MXH rung động

Đã từng có rất nhiều cô gái được mệnh danh là bản sao "Tiểu Long Nữ" (do diễn viên Lý Nhược Đồng thủ vai) tuy nhiên, để từ một cô gái vô danh bỗng chốc được nhiều người chú ý tới với những đường nét khuôn mặt giống với "Cô Cô" Lý Nhược Đồng thì chắc chỉ có cô bạn Trung Quốc có tên Hoàng Nhật Doanh. Hoàng Nhật Doanh sinh năm 1994, đến từ thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Hiện cô bạn này đang là diễn viên tự do, cô bạn 9X từng góp mặt trong một vài TVC quảng cáo cũng như các web drama nhỏ Ngắm nhìn, Nhật Doanh nhiều người có để lại nhận xét rằng cô bạn 9X Trung Quốc này khá cá tính, hiện đại hơn so với diễn viên Lý Nhược Đồng. Nhưng với các góc mặt gần giống, Nhật Doanh vẫn được vô số người mệnh danh là "Tiểu Lý Nhược Đồng". Khi biết mình được nhiều người gọi là "Tiểu Lý Nhược Đồng", Nhật Doanh chia sẻ cô nàng cảm thấy rất vui và tự hào bởi Lý Nhược Đồng chính là thần tượng từ nhỏ của cô nàng. Tuy nhiên, đối với Nhật Doanh niềm vui ấy chỉ là một phần nhỏ trong khi áp lực khi bị so sánh như vậy lại chiếm cả 10 phần. Lý do là bởi đàn chị Lý Nhược Đồng thực sự như một tường thành quá kiên cố và xinh đẹp. Nhật Doanh cũng tự hứa rằng trong thời gian sắp tới sẽ cố gắng nhiều hơn gấp bội để có thể được mọi người nhìn nhận, cũng như được tiếp cận gần hơn với thần tượng Lý Nhược Đồng của mình. Vẻ đẹp vừa trong trẻo vừa cá tính ở tuổi 24, Nhật Doanh "đốn tim" cư dân mạng "ầm ầm". Nếu so sánh với đàn chị Lý Nhược Đồng, Nhật Doanh có phong thái cá tính, hiện đại hơn rất nhiều. Nhưng phải công nhận rằng, dù nhìn ở góc mặt nào, Nhật Doanh cũng khá giống với "Cô Cô" Lý Nhược Đồng, nhất là đôi mắt to, sâu như biết nói, sống mũi cao. Thậm chí, nhiều người còn khẳng định chính Nhật Doanh là bản sao xuất sắc nhất của "Tiểu Long Nữ" Nhược Đồng. Mời quý độc giả xem clip Sau 20 năm, Lý Nhược Đồng lại khiến fan dậy sóng vì hóa thành Tiểu Long Nữ - Nguồn: Youtube

