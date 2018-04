Nhan sắc vi diệu của hot girl vừa đi xe vừa hát rap

Trên mạng xã hội, không thiếu những cô gái thể hiện tài năng cover những ca khúc rap. Họ gây ấn tượng không chỉ bởi cách "nhả chữ" khá thuần thục mà còn gây mê cho nhiều người bằng nhan sắc đẹp chẳng kém cạnh hot girl và cô nàng du học sinh Việt tại Úc mới đây cũng là một nhân vật như vậy. Dân mạng đã rầm rộ chia sẻ đoạn clip một cô gái xinh đẹp ngồi trên xe ô tô và cover bản rap khá đình đám thời gian qua là "Call me" và ngay sau đó, chính nhan sắc vi diệu của hot girl hát rap đã được nhiều người để ý tới và truy tìm danh tính. Chẳng mất quá nhiều thời gian, dân mạng đã tìm ra hot girl cover rap Call Me, đó là nữ du học sinh Việt tại Úc có tên Trần Đỗ Ái Thiên (Vic, sinh năm 1994). Mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt ưa nhìn và giọng rap rõ ràng, trôi chảy đã giúp Ái Thiên ghi điểm trong mắt nhiều người và trở thành một trong những clip được dân mạng chia sẻ vừa qua. Tìm hiểu kĩ hơn về cô xinh đẹp có tên Ái Thiên, nhiều người bất ngờ khi "gia sản" của cô bạn này có tới 20 bản cover những ca khúc rap. Điều đáng nói là trong 20 sản phẩm đó, Ái Thiên không hề có chủ đích đầu tư, trau chuốt về hình ảnh hay âm thanh. Dù không chăm sóc cẩn thận những sản phẩm tinh thần được tạo nên từ chất rap đẹp của mình, nhưng Ái Thiên vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo thành viên mạng. Điều này khiến nữ du học sinh Việt này cảm thấy bất ngờ. Chia sẻ về tình yêu với ca hát của mình, Ái Thiên trả lời PV Baodatviet.vn rằng: "3 năm trước mình xa nhà sang Úc du học. Đi một mình nên buồn lắm. Qua đây mình vừa học vừa làm. Chỗ làm thì không cho phép sử dụng điện thoại nên mình thường nghe nhạc lúc trên xe buýt, lâu dần cũng thành thói quen. Mình thích nghe rap nên list nhạc lúc đó toàn các ca khúc ra. Giai điệu sôi động khiến mình yêu đời hơn". Mỗi bản cover của mình, Ái Thiên chỉ nghe khoảng 3-4 lần thì thuộc lòng, sau đó lẩm nhẩm hát lại. Khi cover ca khúc Call me, cô bạn này không ngờ clip của mình nhận được hơn 100.000 lượt xem và hàng trăm bình luận khen ngợi cũng như chia sẻ. Từ đó, Ái Thiên nghĩ đến việc duy trì sở thích nghe rap và cover chúng để giữ tương tác với những người yêu mến mình. Lâu dần thành quen, khi chưa thấy cô nàng ra sản phẩm mới, nhiều bạn trẻ lại nhắn tin, bình luận hỏi thăm. Ngoài Call me, một số bản cover khác của Ái Thiên được nhiều bạn trẻ yêu thích là: Đường một chiều, Điều khác lạ, Người Âm Phủ… Mời quý độc giả xem clip Vicky Thien Tran Cover Cực Hay - Nguồn: Youtube

