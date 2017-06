Ngông cuồng khẩu ngôn trên Facebook: Anh hùng bàn phím gặp họa

Theo đó, vào ngày 12/6, trên trang cá nhân của cầu thủ Chí Công đã đăng tải dòng trạng thái đầy tính chất hăm dọa bạo lực kèm theo bức ảnh đao kiếm. Đáng nói, những lời nói tục tĩu và côn đồ này xuất hiện ngay sau khi Chí Công nhận án phạt từ VFF.



Dòng trạng thái gây sốc của Chí Công. Vì có hành vi thô bạo trên sân nên Chí Công đã bị phạt 20 triệu và treo giò 3 trận. Trước phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, dòng trạng thái kia nhanh chóng biến mất và Chí Công giải thích do hack tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, lãnh đạo CLB XSKT Cần Thơ cho biết đã yêu cầu trung vệ đang đeo băng đội trưởng này có giải trình để xử lý. Việc đăng trạng thái dọa 'chém' VFF và báo chí chưa thể xác minh có đúng là Chí Công hay do bị hack nick như cầu thủ này nói. Tuy nhiên, nếu đúng là Chí Công thì đây là sự việc hi hữu chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước nhà và cần có sự răn đe thích đáng. Có thể nói, sự ngông cuồng và thói lộng ngôn trên facebook đến nay vẫn khiến nhiều người cảm thấy bàng hoàng. Không ít người phải trả giá vì những phát ngôn thiếu suy nghĩ trên mạng xã hội. Rất nhiều án mạng xảy ra chỉ vì bị trêu trọc, bị đe dọa trên facebook. Còn nhớ, vào tháng 5/2016, dư luận sốc khi vụ án giết người xảy ra ngay trong trường THPT Thảo Nguyên, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn cá nhân, Hoàng Quang Anh, lớp 11A4 đã viết trên Facebook đe dọa Trịnh Danh Thịnh. Sáng hôm sau, trước khi đi học, Thịnh đã mang theo 1 con dao trong ba lô. Đến giờ ra chơi, Hoàng Quang Anh cùng 1 nhóm bạn lên lớp 12A5 đánh Thịnh. Thịnh bị Quang Anh đánh vào đầu, vào mặt, gây chảy máu mũi, sau đó Thịnh chạy vào lớp lấy dao đâm Hoàng Quang Anh trúng vào ngực phải. Ngay sau đó, Quang Anh được thầy cô giáo trong trường đưa vào viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Nói đến thói lộng ngôn gây hệ quả xấu có lẽ nhiều người nghĩ ngay đến trào lưu “Việt Nam nói là làm” từng khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Chỉ vì những like, share ảo mà không ít bạn trẻ nghĩ ra những hành động điên rồ như: tưới xăng lên người tự thiêu rồi nhảy cầu hay đủ like sẽ đốt trường… Trào lưu "Việt Nam nói là làm" biến tướng gây nhiều hệ lụy trong xã hội.

Thậm chí, thời điểm đó, tài khoản cá nhân có tên Lee Huynh còn “gây bão” bằng clip kèm theo status: “Việt Nam nói là làm. Nếu clip này đạt 13k share và 30K like, Lee Huynh sẽ uống nước... tiểu của mình”. Sau khi “câu” đủ like và Lee Huynh uống nước tiểu thì anh ta tiếp tục câu 10.000 like và 10.000 share để ăn… phân của chính mình.

Đến đây thì sự kiên nhẫn của cộng đồng đã quá sức chịu đựng. Sự biến tướng và phát ngôn bừa bãi của một bộ phận giới trẻ đã đi quá giới hạn cho phép.

Sau một thời gian bị lên án mạnh mẽ đồng thời những phát ngôn ngông cuồng nhận hậu quả thích đáng như bị bỏng; nguy hại tới sức khỏe, tính mạng; bị truy cứu trách nhiệm… nhiều bạn trẻ đã tỏ ra thức tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn đó những anh hùng khẩu ngôn chưa biết họa, người viết chỉ mong sao các bạn trẻ này kịp nhận ra hiểm họa khẩu ngôn để tránh được những sai lầm đáng tiếc cho bản thân.