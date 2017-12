Ngỡ ngàng nhan sắc trước khi “dao kéo” của 5 gái xinh Việt

Nhan sắc kém xinh khiến Thanh Thủy (sinh năm 1989, Hà Nội) gặp nhiều trở ngại trong công việc và cuộc sống. Cô đã chi 200 triệu đồng phẫu thuật nâng mũi, độn cằm, bọc răng sứ để trở nên xinh đẹp hơn. Thanh Thủy chia sẻ, sau khi thay đổi ngoại hình cô đã gặp không ít chuyện "dở khóc dở cười" trong cuộc sống như bố mẹ không nhận ra. Theo cô, lạm dụng "dao kéo" cũng ảnh hưởng đến sức khỏe nên chưa có ý định sửa thêm. Quan niệm, phụ nữ lúc nào cũng phải đẹp, sống vui vẻ, chăm chút cho bản thân thật nhiều, đặc biệt là sau khi ly hôn nên bà mẹ đơn thân Kim Ngân (sinh năm 1986, Hà Nội) quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. Ngân Kim cho hay chị đã chi hơn 40 triệu đồng để "trùng tu nhan sắc". Khi đã hoàn thiện tất cả đường nét trên mặt, cô sử dụng phương pháp tái tạo da sinh học và tắm trắng để cải thiện làn da ngăm đen. "Bên cạnh đó, tôi cũng chăm chỉ dùng các loại mỹ phẩm để chăm sóc da toàn thân. Với ngoại hình xinh đẹp hơn, tôi tự tin khi đứng trước khách hàng, công việc cũng vì thế thuận lợi hơn", Kim Ngân tâm sự. Bị gia đình người yêu ngăn cấm, nhà tuyển dụng từ chối vì ngoại hình kém xinh, đặc biệt là đôi mắt "lươn", Lương Thị Hà (sinh viên năm 4, Đại học Y khoa Vinh, Nghệ An) từng gây "bão mạng" sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Hà cho biết mình đã cắt mí, nâng mũi, làm cằm, phun xăm chân mày và tẩy nốt ruồi. Sau khi phẫu thuật, cô cảm thấy khá lo lắng, đặc biệt trong những ngày đầu mặt bị sưng, nề nên không dám ra ngoài. Hiện tại, gương mặt của 9X đã hết sưng, vết thương ổn định, sức khỏe hoàn toàn bình thường. "Tôi rất thích khuôn mặt hiện tại của mình và không hối hận khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi nhất định phải đẹp để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ thẩm mỹ của mình", Hà chia sẻ. Không hài lòng với tất cả đường nét trên gương mặt, đuôi mắt cụp, sụp mí, cằm ngắn, khuôn miệng kém duyên, bạn bè thường trêu chọc khiến Thúy Huyền (sinh năm 1995, Rạch Giá, Kiên Giang) tự ti, thu mình lại và ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh. Sau khi tâm sự với mẹ và nhận được sự ủng hộ của gia đình, 9X đã thực hiện các phẫu thuật trượt hàm, cắt mí, cắt môi và tạo má lúm đồng tiền. "Sau khi phẫu thuật, tôi thấy khá nhẹ nhàng và không đau đớn như từng tưởng tượng. Tuy nhiên, bạn phải cẩn thận trong thời gian hậu phẫu, chăm sóc vết mổ kỹ lưỡng, tránh nhiễm trùng, xảy ra biến chứng. Những ngày đầu sau phẫu thuật, tôi chỉ được ăn cháo, kiêng rau muống, hải sản, đồ tanh", Thúy Huyền cho hay. Hiện tại, gương mặt cô đã ổn định, đường nét hài hòa và rất tự nhiên. Dù nhan sắc trước đây rất xinh đẹp nhưng Nguyễn Phương Thảo (TP.HCM) vẫn quyết định "đập đi xây lại" toàn bộ gương mặt. 9X bật mí, đây cũng là lần đại phẫu thứ hai của cô. Thảo từng phẫu thuật nâng ngực bằng phương pháp đặt túi độn, bọc răng sứ và rất hài lòng với kết quả nên mạnh dạn tiếp tục "dao kéo". Lần này, cô thực hiện phẫu thuật cắt mí, nâng mũi, hút mỡ nọng cằm. "Một tuần sau cuộc đại phẫu giống như địa ngục, mặt tôi sưng to, không mở được mắt, tím bầm, phần cằm đau nhức khủng khiếp, gần như biến dạng. Mọi sinh hoạt của tôi đều mờ mẹ giúp đỡ. Bạn bè chứng khiến hình ảnh lúc đó đều cho rằng tôi thẩm mỹ thất bại. May mắn, gương mặt sau khi hết sưng đường nét đẹp đúng như mong đợi. Tổng chi phí cho những lần làm đẹp của tôi khoảng 400 triệu đồng", Phương Thảo kể lại.

