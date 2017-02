Nghe kể chuyện nghỉ Tết trên những chuyến bay của tiếp viên

Chào bạn, kì nghỉ Tết năm nay của bạn có gì đặc biệt?



Có thể nói kì nghỉ Tết năm nay với mình rất đặc biệt khi mình tham gia vào chuyến bay cuối cùng của năm 2016, chuyến bay từ Singapore về Sài Gòn. Hành khách của chuyến bay này đa phần là các ông cụ, bà cụ về quê đón Tết cùng gia đình.

Tuy không được ở bên người thân trong thời khắc bước sang năm mới nhưng được mang lại niềm vui đoàn tụ cho mọi người khiến mình rất hạnh phúc. Những hành khách trên chuyến bay này thực sự như những người thân, những người ông người bà trong gia đình vậy. Không khí rất đặc biệt và nó cũng khiến mình thêm yêu hơn nghề tiếp viên hàng không của mình.

Chân dung chàng tiếp viên trẻ Huỳnh Thoại So với những chuyến bay ngày bình thường, công việc ngày Tết của bạn có khác nhiều không?



So với ngày bình thường thì những chuyến bay ngày Tết có khác hơn. Công việc bận rộn hơn, mọi người tấp nập hơn và đặc biệt là nụ cười dường như luôn nở trên môi cả hành khách lẫn phi hành đoàn bởi ai cũng mong muốn tới giờ phút đoàn viên cùng gia đình sau một năm làm việc. Không khí Tết tràn ngập mọi nơi và mình thấy mọi người như sát lại gần nhau hơn trong những ngày Tết này.

Hiện tại, công việc tiếp viên là công việc mơ ước của rất nhiều người, bạn có thể kể cơ duyên của mình khi đến với công việc này?

Thực sự mình đến với nghề rất tình cơ, có thể gọi như có duyên vậy. Khi mình đi phỏng vấn một công việc về, bất chợt mình nhìn thấy tấm biển tuyển tiếp viên, sẵn có bộ hồ sơ nữa trên tay nên mình đã tham gia ứng tuyển. Thật bất ngờ là mình đã trúng tuyển ngay từ lần phỏng vấn đầu tiên.

Sau đó, mình có hai tháng để rèn luyện tất cả các kĩ năng cần thiết từ giao tiếp, phục vụ hành khách, an toàn chuyến bay,... làm sao để phục vụ các hành khách một cách tốt nhất, an toàn và khiến mọi người hài lòng nhất. Rất may, khả năng ngoại ngữ cũng giúp mình rất nhiều trong công việc và để theo nghề, đây là một điều kiện tiên quyết quan trọng.

Theo bạn, điều gì cần thiết với một tiếp viên hàng không?

Đầu tiên, để trở thành một tiếp viên hàng không bạn cần tình yêu, niềm đam mê với nghề. Bạn cũng cần phải trau dồi cho mình khả năng ngoại ngữ, kĩ năng giao tiếp, những kĩ năng cần thiết với một tiếp viên hàng không. Trong công việc, luôn làm việc hết mình bằng tình yêu với công việc, luôn coi hành khách như những người thân của mình và đặc biệt, nụ cười luôn nở trên môi.

Chắc hẳn, trong suốt thời gian qua, bạn đã có không ít kỉ niệm vui buồn với nghề?

Mình đến với nghề, gắn bó với nghề bằng tình yêu và niềm đam mê nên được thực hiện công việc là điều khiến mình rất vui, hạnh phúc. Tất nhiên với nghề nào thì cũng có những niềm vui, nỗi buồn. Cũng có lúc mình hơi buồn khi phải đón Tết xa nhà , thời gian khá "ngược" với mọi người nên đôi khi không gặp gỡ được bạn bè, người thân nhưng mỗi khi khoác lên mình chiếc áo tiếp viên là mình luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhất công việc của mình.

Được đem lại niềm vui, sự an toàn cho hành khách cùng với việc được thực hiện công việc yêu thích khiến cho mình càng yêu nghề hơn. Còn nhớ trong chuyến bay cuối cùng của năm 2016, mình đã nhân được rất nhiều lời cảm ơn, cái ôm, cái xoa đầu thân thiết của những hành khách lớn tuổi. Mình còn được cả cụ ông lì xì lấy may và cảm ơn mình cùng mọi người đã đưa ông về với gia đình. Thực sự lúc đó mình rất hạnh phúc và cảm ơn công việc đã cho mình những niềm vui như vậy.

Điều bạn thích nhất khi chọn công việc này là gì và nếu được lựa chọn lại, bạn có trở thành tiếp viên hàng không?

Được đem tới niềm vui cho mọi người, được đi nhiều nơi, được thỏa sức với ước mơ bay trên bầu trời là điều mình thích nhất khi làm công việc này. Nếu được chọn lại, mình vẫn muốn chọn công việc tiếp viên hàng không. Và mình nghĩ rằng, mình hạnh phúc nhất khi được làm công việc mình yêu thích.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện, chúc bạn luôn thành công và hạnh phúc với công việc của mình!