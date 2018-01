Mỗi một "cuộc yêu" bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào?

Nam giới thường cởi mở hơn nhiều so với phụ nữ về tình dục.



Trưởng khoa khám Tự nguyện II, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội phân tích, về yếu tố nội tiết có 2 yếu tố chính ảnh hưởng đến "cuộc yêu" là estrogen và testosterone.

Testosterone là nội tiết có tác dụng chính trong mỗi cuộc sinh hoạt tình dục, ở nam giới có tác dụng lớn hơn nữ giới, ở nữ giới có estrogen được coi là "tiên dược" của phụ nữ.

Khi estrogen đầy đủ, toàn bộ cơ thể phụ nữ tràn đầy sinh lực làm cho tóc dài, da căng, ngực căng.... âm đạo tiết dịch, có ham muốn về tình dục. Khi tuổi tác cao, yếu tố nội tiết estrogen suy giảm. Vào lúc 20-30 tuổi, estrogen cao, nhu cầu tình dục cao, yếu tố này giảm theo tuổi.

Cũng theo bác sĩ Thủy, yếu tố tâm lý là chính chứ không phải yếu tố nội tiết. Chúng ta thường gặp nhiều áp lực về công việc, gia đình, nuôi con... ảnh hưởng tới vấn đề tâm sinh lý, trong đó có cả sức khỏe tình dục.

Đối với yếu tố xã hội, vì người Việt mình kín đáo trong chuyện phòng the. Cũng là vấn đề tình dục nhưng người phương Tây thường rất cởi mở, họ coi đó là nhu cầu như ăn uống hằng ngày. Nhiều người Việt còn cho rằng nếu ai nói nhiều đến vấn đề này còn là một người hư hỏng, là tội đồ. Tất cả các yếu tố trên sẽ tác động tới nhu cầu tình dục của chị em phụ nữ.

Ths. BS Nguyễn Hoài Bắc, Khoa Nam học, BV Đại học Y Hà Nội cho biết, về vấn đề tình dục, trước đây người ta vẫn coi đó là vấn đề thầm kín. Những năm gần đây, vấn đề này trở nên cởi mở hơn rất nhiều. Quan niệm tình dục đã thay đổi nhưng những đặc tính cố hữu trong tâm tưởng của con người thì chưa thay đổi, đó là khác biệt về quan niệm tình dục của nam và nữ. Tại sao nam giới luôn được quyền nói ra đòi hỏi nhu cầu của mình, trong khi phụ nữ thì không được. Nam giới thường có thể cởi mở nói hơn nhiều so với phụ nữ. Phụ nữ cũng có nhu cầu tình dục.

Theo BS Bắc, khi bước vào "cuộc yêu", nam giới luôn có áp lực lớn hơn phụ nữ, họ luôn phải là người chủ động, người dẫn đầu, người chiến thắng trong cuộc chinh phục đối phương.

“Tôi hy vọng sau này sẽ sớm xóa bỏ những rào cản này để cả nam và nữ đến với nhau bằng tình yêu. Mọi người nên có quyền bình đẳng, đòi hỏi như nhau”, BS Bắc chia sẻ.

Đặc biệt, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu sinh lý là vấn đề sức khỏe. Sức khỏe không cho phép nên các cặp đôi không thể thực hiện cuộc yêu. Yếu tố thứ 2 là mất sự tương tác, kết nối giữa vợ và chồng trong cuộc sống làm suy giảm ham muốn.

Tag: Cuoc yeu, suc khoe tinh duc, suc khoe nam gioi, suc khoe nu gioi, suc khoe sinh san, suc khoe, bao

Nam giới thường cởi mở hơn nhiều so với phụ nữ về tình dục.



Trưởng khoa khám Tự nguyện II, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội phân tích, về yếu tố nội tiết có 2 yếu tố chính ảnh hưởng đến "cuộc yêu" là estrogen và testosterone.

Testosterone là nội tiết có tác dụng chính trong mỗi cuộc sinh hoạt tình dục, ở nam giới có tác dụng lớn hơn nữ giới, ở nữ giới có estrogen được coi là "tiên dược" của phụ nữ.

Khi estrogen đầy đủ, toàn bộ cơ thể phụ nữ tràn đầy sinh lực làm cho tóc dài, da căng, ngực căng.... âm đạo tiết dịch, có ham muốn về tình dục. Khi tuổi tác cao, yếu tố nội tiết estrogen suy giảm. Vào lúc 20-30 tuổi, estrogen cao, nhu cầu tình dục cao, yếu tố này giảm theo tuổi.

Cũng theo bác sĩ Thủy, yếu tố tâm lý là chính chứ không phải yếu tố nội tiết. Chúng ta thường gặp nhiều áp lực về công việc, gia đình, nuôi con... ảnh hưởng tới vấn đề tâm sinh lý, trong đó có cả sức khỏe tình dục.

Đối với yếu tố xã hội, vì người Việt mình kín đáo trong chuyện phòng the. Cũng là vấn đề tình dục nhưng người phương Tây thường rất cởi mở, họ coi đó là nhu cầu như ăn uống hằng ngày. Nhiều người Việt còn cho rằng nếu ai nói nhiều đến vấn đề này còn là một người hư hỏng, là tội đồ. Tất cả các yếu tố trên sẽ tác động tới nhu cầu tình dục của chị em phụ nữ.

Ths. BS Nguyễn Hoài Bắc, Khoa Nam học, BV Đại học Y Hà Nội cho biết, về vấn đề tình dục, trước đây người ta vẫn coi đó là vấn đề thầm kín. Những năm gần đây, vấn đề này trở nên cởi mở hơn rất nhiều. Quan niệm tình dục đã thay đổi nhưng những đặc tính cố hữu trong tâm tưởng của con người thì chưa thay đổi, đó là khác biệt về quan niệm tình dục của nam và nữ. Tại sao nam giới luôn được quyền nói ra đòi hỏi nhu cầu của mình, trong khi phụ nữ thì không được. Nam giới thường có thể cởi mở nói hơn nhiều so với phụ nữ. Phụ nữ cũng có nhu cầu tình dục.

Theo BS Bắc, khi bước vào "cuộc yêu", nam giới luôn có áp lực lớn hơn phụ nữ, họ luôn phải là người chủ động, người dẫn đầu, người chiến thắng trong cuộc chinh phục đối phương.

“Tôi hy vọng sau này sẽ sớm xóa bỏ những rào cản này để cả nam và nữ đến với nhau bằng tình yêu. Mọi người nên có quyền bình đẳng, đòi hỏi như nhau”, BS Bắc chia sẻ.

Đặc biệt, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu sinh lý là vấn đề sức khỏe. Sức khỏe không cho phép nên các cặp đôi không thể thực hiện cuộc yêu. Yếu tố thứ 2 là mất sự tương tác, kết nối giữa vợ và chồng trong cuộc sống làm suy giảm ham muốn.

Tag: Cuoc yeu, suc khoe tinh duc, suc khoe nam gioi, suc khoe nu gioi, suc khoe sinh san, suc khoe, bao