Mê mẩn trước tài sắc nữ MC dáng chuẩn nhất VTV

Đài truyền hình Việt Nam – VTV từ trước đến nay không thiếu những nữ MC, phóng viên, biên tập viên nổi tiếng, không chỉ được đông đảo khán giả cả nước biết đến, mến mộ qua những chương trình truyền hình mà còn bởi tài năng thể hiện trong nhiều lĩnh vực khác. Thời gian gần đây, Thanh Thanh Huyền - một nhân vật trẻ tuổi được mệnh danh là nữ MC dáng chuẩn nhất VTV đang thu hút được nhiều sự chú ý của khán giả, cư dân mạng Việt với tài sắc cùng với “tầm phủ sóng” rất đáng nể. Nhân vật được nhắc tới ở đây tên thật là Đặng Dương Thanh Thanh Huyền. Năm nay mới 20 tuổi, nhưng nữ MC có cái tên rất đặc biệt này đã gây được rất nhiều ấn tượng với khán giả cả nước thông qua nhiều chương trình âm nhạc, thời trang phát trên các kênh sóng của Đài truyền hình Việt Nam. Ngắm nhìn Thanh Thanh Huyền, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hình thể, ngoại hình của cô, khán giả truyền hình và cư dân mạng có thể hiểu được vì sao nữ MC này lại phù hợp với những chương trình thời trang, âm nhạc, các sân khấu nghệ thuật đến vậy. Ở tuổi 20, Thanh Thanh Huyền sở hữu một thân hình, vóc dáng chuẩn như những người mẫu chuyên nghiệp. Đôi chân dài cùng với những đường cong gợi cảm trên cơ thể trở thành một lợi thế vô cùng lớn với Thanh Huyền trong công việc của một nữ MC, người thường xuyên đứng trước ống kính máy quay. Sinh ra và lớn lên ở Nha Trang, Thanh Huyền từng là thủ khoa của ngành Kinh doanh Thương mại, Đại học Nha Trang. Hiện tại cô gái 20 tuổi vẫn tiếp tục chương trình học ở TP HCM song song với công việc làm MC cho đài VTV. Tìm hiểu thêm về Thanh Thanh Huyền thì càng bất ngờ hơn vì nữ MC này không chỉ có ngoại hình chuẩn mà sắc đẹp của cô còn được kiểm chứng trong một vài cuộc thi lớn mang tầm cỡ quốc gia. Trước khi đến với nghề MC, khi còn là một nữ sinh, Than Thanh Huyền đã từng tham gia cuộc thi Miss Ngôi sao và giành được hai giải thưởng liên tiếp là Miss thân hình đẹp nhất và Miss tài năng lọt Top 15 Sau đó, người đẹp gốc Nha Trang tiếp tục thể hiện được bản thân khi lọt vào Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015, để lại nhiều ấn tượng với các khán giả và ban giám khảo. Có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực thời trang, bản thân cũng là một người mẫu có không ít kinh nghiệm trình diễn… Thanh Thanh Hiền luôn gây được nhiều sự chú ý, ấn tượng khi cô xuất hiện tại các sự kiện trong vai trò người mẫu hoặc người dẫn chương trình. Tuy nhiên, tài năng của Thanh Thanh Huyền không chỉ gói gọn trong hai lĩnh vực thời trang, truyền hình mà còn bộc lộ ở cả lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Ít ai biết từ nhỏ Thanh Thanh Huyền đã được gia đình định hướng đi theo con đường nghệ thuật. Ngoài là một người mẫu, MC thời trang năng động, Thanh Thanh Huyền còn được khá nhiều bạn trẻ biết đến trong vai trò một nữ DJ xinh đẹp và đầy tài năng. Tiềm năng âm nhạc của Thanh Huyền đã được bộ lộ từ khi cô tốt nghiệp hệ trung cấp đàn tranh trường Cao đẳng Văn hóa thể thao và du lịch Khánh Hòa. Có thể thấy, so về mặt tài năng, Thanh Thanh Huyền không hề thua kém bất cứ nữ MC, biên tập viên nổi tiếng nào hiện đang làm việc tại VTV. Thậm chí với ngoại hình nổi bật, vóc dáng chuẩn cùng với kinh nghiệm tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp, Thanh Thanh Huyền còn có phần nổi bật hơn nhiều người và xứng đáng được nhận xét là một trong những nữ MC đẹp nhất của VTV. So sánh với một số MC nổi tiếng khác của VTV như Mai Ngọc, Minh Hà, Ngọc Trinh... Thanh Huyền trẻ tuổi hơn và tỏ ra rất khác biệt. Dựa vào sự năng động vốn, những lĩnh vực đang hoạt động và đặc biệt là những hình ảnh thường thấy… có thể cảm nhận Đặng Dương Thanh Thanh Huyền là một cô gái rất hiện đại, năng nổ và dường như khá yêu thích phong cách nổi loạn. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.

