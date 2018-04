Mắc màn để ruồi hết đường tiếp cận, hàng bán thịt gây bão mạng

Những phản thịt ven đường luôn bị nhiều người tiêu dùng lắc đầu bởi sự thiếu an toàn vệ sinh thực phẩm do có thể nhiễm bẩn từ ruồi, muỗi và khói bụi. Để lấy lại lòng tin của người mua hàng, một người bán hàng đã nghĩ ra cách mắc màn cho hàng bán thịt lợn của mình và ngay lập tức được nhiều người chú ý. Mới đây trên mạng xã hội, hình ảnh một gian hàng bán thịt ở Hải phòng đã nghĩ ra một cách vô cùng độc đáo để hạn chế bụi bẩn và ruồi, đó là mắc cả một cái màn quanh khu vực bán hàng của mình đã được ghi lại Nhìn từ xa gian hàng thịt này nhiều người cảm giác đó như một căn phòng thu nhỏ, ai muốn mua thì có thể đứng ngoài chiếc màn, khi đợi cô chủ quán cắt thịt và cân đủ sau đó đưa ra ngoài rồi thu tiền là xong. Sau khi đăng lên mạng xã hội, những bức ảnh này đã thu hút sự chú ý của nhiều người dùng Facebook khi nhận được hàng nghìn like và bình luận Đa phần mọi người đều cho rằng đây là một cách khá độc đáo, cũng góp phần giúp khách hàng yên tâm hơn về chất lượng hàng hóa mà mình mua. Nickname Hoàng Mai Lan chia sẻ rằng: "Cách bán hàng này có vẻ quá độc đáo và người bán hàng trên nên được phong danh hiệu "cô chủ quán có tâm nhất Vịnh Bắc Bộ". Nhiều người chắc chắn cũng bị thu hút bởi tấm màn và ghé vào đó mua hàng." "Chắc nhiều ruồi muỗi quá nên bà chủ mới nghĩ ra cách mắc màn đó. Trông thế lại hay, nhiều người tò mò vào mua hàng", thành viên Tuấn Nguyễn bình luận. Trước đó trên mạng xã hội, những tấm ảnh về việc các hộ gia đình phải mắc màn để ăn cơm cũng đã được báo chí ghi lại và trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nhất là tại các vùng quê khi môi trường không được quan tâm và trở thành "thủ đô" của các loài vật gây bệnh truyền nhiễm như ruồi, muỗi thì việc các hộ gia đình sử dụng chiếc màn để có những bữa ăn là điều dễ hiểu. Những "vị khách" không mời mà đến đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt của những người dân tại nông thôn. Mời quý độc giả xem clip Cả làng mắc màn ăn cơm tránh ruồi - Nguồn: VTC 16

