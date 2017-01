Ma mị những tòa lâu đài cổ trên đỉnh Mẫu Sơn

Đỉnh núi Mẫu Sơn (xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) là một địa danh được người Pháp khai phá, lựa chọn làm nơi nghỉ dưỡng từ những năm đầu tiên của thế kỉ XX khi Pháp đặt chân đến Việt Nam. Trong những năm Pháp thuộc, chính quyền Pháp dần biến khu vực đỉnh Mẫu Sơn nơi nghỉ mát và an dưỡng lý tưởng dành cho các sĩ quan, quan chức quân đội. Họ mở đường, đầu tư xây dựng mấy chục ngôi biệt thự, bể bơi, vườn hoa, đài ngắm cảnh rải rác trên khắp đỉnh núi. Những công trình mang hơi thở Tây phương ấy là điểm nhấn duyên dáng, sinh động, tô điểm cho cảnh sắc núi rừng Lộc Bình. Tuy nhiên, cho đến nay, do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, cũng như công tác duy tu, bảo trì còn nhiều hạn chế, những ngôi biệt thự phong cách châu Âu ấy đang bị bỏ hoang, một số nơi chỉ còn là phế tích hoang tàn, nằm hắt hiu trong sương gió Mẫu Sơn. Không ít khách du lịch đến Mẫu Sơn cảm thấy tiếc nuối trước hình ảnh những công trình kiến trúc độc đáo bị xuống cấp, một số nơi chỉ còn sót lại nền đất, tường đá, mái hiên xập xệ. Tất cả đều hoang hoải, rêu phong, cũ kỹ màu thời gian, quanh năm ngày tháng được bao bọc trong làn sương mờ ảo. Tuy nhiên, khung cảnh ấy lại gợi cảm giác huyền bí, thơ mộng, nhuốm màu cổ tích. Mẫu Sơn được ví như “nàng công chúa ngủ trong rừng”. Nơi này rất phù hợp cho những du khách ưa cảm giác hoài cổ, hay cho ra đời những shoot ảnh “tâm trạng”, làm bối cảnh cho những bộ phim phiêu lưu, hoặc đơn giản là chụp ảnh cưới với phong cách cổ điển, tráng lệ. Thời gian gần đây, do Mẫu Sơn thường xuyên xuất hiện tuyết và băng giá mỗi khi không khí lạnh về nên nơi đây cũng thu hút thêm được khá nhiều khách du lịch, nhiều công trình khách sạn, nhà nghỉ mới được mọc lên. Tuy nhiên do đặc thù khí hậu quanh năm lạnh ẩm, nên các công trình ở Mẫu Sơn cho dù có được xây mới đến đâu cũng chỉ được một khoảng thời gian ngắn là sẽ xuống cấp, các chi tiết kim loại đều hoen rỉ, nước sơn bong tróc, nhanh chóng bị phủ rêu phong, khiến những công trình ấy trông cũng giống như những tòa nhà cổ. Mẫu Sơn mỗi mùa lại có một nét đẹp riêng, mỗi lần đến lại có một cảm xúc mới lạ. Hãy thử bỏ qua Mẫu Sơn lúc mùa tuyết xô bồ, mùa cẩm tú cầu nhốn nháo mà một lần thử một lần đến Mẫu Sơn để sống chậm, thả mình theo những con đường uốn lượn, vuốt ve những đám cỏ dại xanh rì. Hay một lần thử cảm giác chạy lên đồi cao đón gió hoặc lang thang tìm tàn tích những ngôi nhà xưa, khám phá Mẫu Sơn bằng con mắt của người nghệ sĩ đi tìm cái đẹp thời xa vắng... Tin tôi đi, Mẫu Sơn, nơi đó khiến bạn muốn đến chẳng muốn về!

