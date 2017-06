"Lọ Lem Hàn Quốc" đổi đời chỉ với 1 tấm ảnh

An Yoojung (22 tuổi) là một trong những cô gái bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội xứ Hàn. Năm 2015, khi làm nhân viên lễ tân cho hãng Mercedes-Benz tại Seoul Motor Show, vẻ ngoài xinh đẹp của cô đã lấn át cả dàn PG của hãng. Khoảnh khắc dịu dàng tạo dáng trước ống kính của 9X từng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Không ít quan khách có mặt tại sự kiện trầm trồ trước vẻ ngây thơ, ngọt ngào của thiếu nữ. Nhiều người chụp ảnh và chia sẻ lên các diễn đàn để tìm kiếm thông tin về cô gái này. Gương mặt xinh xắn, tự nhiên của cô gái ở mọi góc chụp khiến nhiều chàng trai "phải lòng". Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Yoojung nghỉ việc và quyết tâm theo đuổi nghề người mẫu. Tháng 7/2016, cô đầu quân làm người mẫu cho hãng xe Hey Dealer. Bức ảnh quảng cáo đầu tiên của người đẹp với hãng đã "gây bão" mạng. Những mẫu quảng cáo khác của 9X cũng gây được thiện cảm nhờ vào vẻ đẹp gần gũi, dễ mến. Sự nghiệp của Yoojung "lên như diều gặp gió", không chỉ thành công ở lĩnh vực người mẫu quảng cáo ôtô, cô còn tham gia cosplay cho game của Nexon. An Yoojung bắt đầu thử sức ở lĩnh vực diễn xuất với một vai trong phim Sweet Stranger and Me của đài KBS2. Sau 2 năm nổi tiếng, thiếu nữ được nhận xét ngày càng xinh đẹp và gợi cảm. Hiện cô sở hữu hơn 30.000 người hâm mộ trên mạng xã hội. Bất ngờ vụt sáng chỉ nhờ một bức ảnh, An Yoojung được ví như "Lọ Lem xứ Hàn" và được mọi người kỳ vọng sẽ tỏa sáng hơn nữa trong tương lai.

