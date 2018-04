“Lạc lối” với thân hình đồng hồ cát của cô gái đẹp nhất Hà thành

Những cô gái sở hữu gương mặt lai Tây, thân hình chuẩn luôn thu hút ống kính của các nhiếp ảnh gia và cô nàng đẹp nhất Hà thành có tên Thiên Nga cũng là một trường hợp như vậy. Nguyễn Thiên Nga hay có nghệ danh là Yumi Thiên Nga sinh năm 1994 hiện là người mẫu tự do và diễn viên chuyên đóng quảng cáo TVC tại Hà Nội. Cái tên Thiên Nga từng được nhiều người nhớ tới khi tham gia dự thi chương trình Gương mặt thương hiệu 2017 (The Face). Rời chương trình dù không có giải nhưng cô bạn 9X Hà thành này vẫn tự tin với vóc dáng cực chuẩn của mình để bước tiếp trên con đường nghệ thuật. Thiên Nga sở hữu gương mặt đẹp, với đường nét sắc sảo, số đo ba vòng là 88-62-93. Là một cô gái trẻ đa tài, vừa làm người mẫu ảnh, vừa tham gia đóng phim Với vẻ đẹp hình thể nóng bỏng và khuôn mặt mang vẻ đẹp đậm chất Á đông, Thiên Nga được nhận định sẽ trở thành chân dài tiềm năng của làng mốt Việt. Cô bạn người mẫu 9X Hà thành này thường xuyên "gây thương nhớ" người hâm mộ khi đăng tải những hình ảnh diện đồ bơi trên trang cá nhân Với kinh nghiệm dày dặn trong cách pose dáng và làm chủ cảm xúc trên khuôn mặt đã giúp Thiên Nga trở thành chân dài thuộc top “những nữ hoàng lookbook” tại Hà Nội Bên cạnh những khoảnh khắc "tỏa sáng" trong bộ bikini nóng bỏng, Thiên Nga cũng có những bức ảnh khoe trang phục đời thường cực ngọt ngào và mềm mại. Vẻ đẹp trong sáng của Thiên Nga cũng được cô liên tục thể hiện qua những bức ảnh chia sẻ trên trang cá nhân.

, Nét trẻ trung cùng nụ cười tỏa nắng là bí quyết đốn gục người hâm mộ ngay từ ánh nhìn đầu tiên dành cho Thiên Nga. Mời quý độc giả xem clip Chính vì lỗi sai này mà Thiên Nga dừng chân tại the face - Nguồn: Youtube

