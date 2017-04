Khoe ảnh chụp với chó, Ngân 98 lộ vòng 1 gây sốt

Sau lùm xùm đăng tham gia và rút khỏi chương trình The Face 2017 một cách đột ngột, hot girl Ngân 98 tiếp tục khiến cộng đồng mạng "khuynh đảo" khi khoe những hình ảnh cô sexy bên những chú chó trong một sự kiện diễn ra mới đây. Trên trang facebook cá nhân, "hot girl thị phi" đăng đàn những bức ảnh cô diện bộ váy hai dây xẻ sâu, khoe vòng một căng đầy vô tư ôm ấp, cưng nựng những chú chó khác nhau. Sự việc trở lên ồn ào khi trong số những hình ảnh Ngân 98 chia sẻ có một khoảnh khắc cô dường như mải âu yếm với chú chó mà không để ý vùng nhạy cảm bị lộ. Và Ngân 98 vẫn hồn nhiên chia sẻ khoảnh khắc này trên trang facebook cá nhân như không hay biết. Chính điều này khiến cộng đồng mạng tỏ ra băn khoăn trước hành động của Ngân 98. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng, người đẹp do sơ ý nên bị "lộ hàng" không hay biết. Từ góc độ khác, nhiều người nhận định, "hot girl thị phi" này đang cố tình tung ảnh lộ ngực để "câu like".

