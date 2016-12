“Khóc ra tiếng Mán” với những thảm họa mua hàng online

Gần đây, Facbook V.T đăng tải loạt ảnh loạt ảnh cô lần lượt thử những món đồ đã đặt mua online. Vấn đề vốn quen thuộc lại một lần nữa khiến chị em xôn xao bởi V. T được biết đến là một hot girl mạng xã hội với lượng follow khủng. Những hình ảnh so sánh hàng online thường gây tranh cãi về hai vấn đề: do chất lượng sản phẩm không tương đồng hay do dáng người mặc không phù hợp. Nhưng vóc dáng của V.T luôn được đánh giá là hài hòa, được nhiều người ngưỡng mộ. Vì vậy, các chị em chia sẻ bài viết rầm rộ như một lời cảnh tỉnh đến những eva vốn quen mua sắm online. Từ kiểu dáng đến chất liệu bộ trang phục thực nhận đều khác xa hàng mẫu. Khi mặc lên người, V.T rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" thật sự với những bộ đồ hụt chỗ nọ, thừa chỗ kia. Ngoài kiểu dáng hao hao, các sản phầm V.T nhận được đều có chất liệu mỏng manh, kém cứng cáp hơn rất nhiều hình mẫu. Bộ trang phục này còn dễ khiến người mặc "lộ hàng" vì những đường cắt cúp không chuẩn. (Ảnh 3: Facebook) Thậm chí, một vài mẫu trang phục còn rất dễ khiến người mặc bị "lộ hàng" vì những đường cắt cúp không chuẩn bên cạnh sai lệch về chất liệu. Nhiều người dùng Facebook cũng tỏ ra bất bình thay V.T và cho rằng các sản phẩm cô nhận được đều là hàng may gia công. Chiều cao cân nặng và các số đo của V.T lần lượt là 1m57 - 40 kg - ngực 89/eo 58/mông 98, tự cô đánh giá mình không cao như người mẫu nhưng là dáng rất dễ lên đồ. Sau câu chuyện mua hàng của hot girl V.T, nhiều chị em cuối cùng cũng đã rút ra được kết luận dù có vóc dáng đẹp, nhưng bộ đồ không có chất liệu tốt, đường may không cẩn thận thì dáng đẹp đến mấy cũng dễ thành thảm họa. Đâu phải lúc nào cũng có thể đổ lỗi cho vóc dáng người mặc (Ảnh 6 _minh họa)

Gần đây, Facbook V.T đăng tải loạt ảnh loạt ảnh cô lần lượt thử những món đồ đã đặt mua online. Vấn đề vốn quen thuộc lại một lần nữa khiến chị em xôn xao bởi V. T được biết đến là một hot girl mạng xã hội với lượng follow khủng. Những hình ảnh so sánh hàng online thường gây tranh cãi về hai vấn đề: do chất lượng sản phẩm không tương đồng hay do dáng người mặc không phù hợp. Nhưng vóc dáng của V.T luôn được đánh giá là hài hòa, được nhiều người ngưỡng mộ. Vì vậy, các chị em chia sẻ bài viết rầm rộ như một lời cảnh tỉnh đến những eva vốn quen mua sắm online. Từ kiểu dáng đến chất liệu bộ trang phục thực nhận đều khác xa hàng mẫu. Khi mặc lên người, V.T rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" thật sự với những bộ đồ hụt chỗ nọ, thừa chỗ kia. Ngoài kiểu dáng hao hao, các sản phầm V.T nhận được đều có chất liệu mỏng manh, kém cứng cáp hơn rất nhiều hình mẫu. Bộ trang phục này còn dễ khiến người mặc "lộ hàng" vì những đường cắt cúp không chuẩn. (Ảnh 3: Facebook) Thậm chí, một vài mẫu trang phục còn rất dễ khiến người mặc bị "lộ hàng" vì những đường cắt cúp không chuẩn bên cạnh sai lệch về chất liệu. Nhiều người dùng Facebook cũng tỏ ra bất bình thay V.T và cho rằng các sản phẩm cô nhận được đều là hàng may gia công. Chiều cao cân nặng và các số đo của V.T lần lượt là 1m57 - 40 kg - ngực 89/eo 58/mông 98, tự cô đánh giá mình không cao như người mẫu nhưng là dáng rất dễ lên đồ. Sau câu chuyện mua hàng của hot girl V.T, nhiều chị em cuối cùng cũng đã rút ra được kết luận dù có vóc dáng đẹp, nhưng bộ đồ không có chất liệu tốt, đường may không cẩn thận thì dáng đẹp đến mấy cũng dễ thành thảm họa. Đâu phải lúc nào cũng có thể đổ lỗi cho vóc dáng người mặc (Ảnh 6 _minh họa)