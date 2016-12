Khoảnh khắc khách Tây đón Giáng sinh tĩnh lặng ở Hà Nội

Theo ghi nhận của phóng viên Kiến Thức, tối 24/12 nhiều tuyến đường ở Thủ đô lâm vào tình trạng tắc nghẽn khi lượng người đổ ra phố đi đón Giáng sinh tại các tụ điểm ăn chơi, trang trí đẹp mắt là rất lớn. Khu phố đi bộ quanh Hồ Gươm, một số tuyến phố cổ đã đông đúc, tấp nập từ chiều tối và đa số người dân đều cố gắng tìm đến những địa điểm đông vui, náo nhiệt để tận hưởng không khí ngày lễ cuối năm. Nhưng đối lập với sự náo nhiệt này, tại một số góc nhỏ trên các tuyến phố như Mã Mây, Đào Duy Từ, Tạ Hiện... có không ít vị khách người nước ngoài lại đón Giáng sinh theo những cách rất giản dị, tĩnh lặng. Giáng sinh là một trong những ngày lễ lớn nhất, quan trọng nhất với người phương Tây, nhưng không vì thế mà mọi vị khách nước ngoài đều yêu thích hoặc cố gắng đón ngày lễ này theo cách thức sôi động. Dạo quanh các con phố có nhiều khách sạn, tụ điểm dành cho người nước ngoài ở Hà Nội vào tối 24/12, có thể thấy không ít những nhóm người ngoại quốc rời xa những bữa tiệc trong ác bar, pub để tìm một góc riêng tĩnh lặng cho mình. Những người này mang theo mình những trang phục, phụ kiện mang màu sắc đặc trưng của lễ Giáng sinh như bờm tuần lộc, mũ ông già tuyết... thường đi thành các đôi hoặc từng nhóm nhỏ, ngồi trò chuyện ở những quán cafe, nhà hàng khá vắng khách để tận hưởng sự tĩnh lặng. Lý do để nhiều vị khách Tây chọn cách đón Giáng sinh đơn giản này được cho là do họ khá ngại với việc phải chen chúc, lao vào dòng người chật như nêm đổ về các tụ điểm lớn như phố đi bộ hoặc các nhà thờ ở khu vực trung tâm Hà Nội. Một số cặp đôi người nước ngoài chọn riêng cho mình một góc trong các quán ăn trên phố Tạ Hiện, gọi những món ăn, đồ uống đơn giản và dường như không muốn bị ảnh hưởng bởi dòng người đông đúc ngay phía bên ngoài. Một số gia đình, nhóm bạn ngoại quốc lại lựa chọn đặt bàn trong một số pub, nhà hàng nhỏ để mở tiệc, tổ chức các hoạt động như ăn uống, tặng quà cho trẻ nhỏ theo như truyền thống của nhiều nước phương Tây trong dịp Noel. Dù khá tách biệt với không khí chung nhưng những hình ảnh lặng lẽ, đơn giản như thế này cũng góp phần tô điểm thêm màu sắc cho đêm Giáng sinh ở Hà Nội. Trở lại với các bạn trẻ, người dân Việt Nam và Hà Nội nói riêng... đêm Noel là thời điểm nhiều trai xinh, gái đẹp ăn mặc xúng xính, xinh tươi cùng đổ ra phố để đi chơi với bạn bè, chụp ảnh và tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí. Khắp các nẻo đường Thủ đô trong tối 24/12 đều có nhiều hình ảnh các cô gái trẻ ăn mặc đẹp, đeo bờm tuần lộc đứng chụp ảnh, vui vẻ bên người thân, người yêu, bạn bè... Nhìn chung ở Hà Nội và một số tỉnh thành khác ở miền Bắc vẫn chưa có những hoạt động thực sự mang tính chất đặc trưng trong đêm Giáng sinh. Những thú vui mà các bạn trẻ ở Hà Nội hòa mình vào trong tối Noel như: dạo phố, ăn vặt, uống bia vỉa hè, đến các bar, pub... hầu hết đều là những thú vui mà họ hoàn toàn có thể thực hiện trong những ngày thường. Dù không có quá nhiều hoạt động nổi bật, khác biệt so với những ngày thường như đêm Giáng sinh với nhiều địa điểm trang trí đẹp mắt vẫn tạo ra bầu không khí đủ sức hấp dẫn đông đảo người dân, các bạn trẻ Hà Nội xuống đường.

