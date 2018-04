Khi trai đẹp 6 múi và 1 múi cùng làm mẫu, ai hơn ai?

Katina Behm, một bà mẹ bỉm sữa vui tính đang sống tại Mỹ may mắn có cậu em trai tên Aristotle đúng chuẩn “soái ca”! Aristotle năm nay 28 tuổi, sở hữu gương mặt điển trai cùng thân hình 6 múi, là đối tượng khao khát của biết bao quý cô. Cách đây hơn một năm, Aristotle chuyển từ New York đến California để theo đuổi giấc mơ người mẫu. Và ngay lập tức, chị gái Katina đã nghĩ ra cách để “ủng hộ” cậu em trai yêu quý có một không hai! Katina đã ghép những bức ảnh của Augie - cậu con trai 1 tuổi của mình bên cạnh ảnh của Aristotle, với những trang phục, biểu cảm và cách tạo dáng tương tự, vừa để trêu chọc cậu em trai, vừa như một cách cổ vũ cho niềm đam mê của em mình. Đáng nói là trong khi Aristotle cao to vạm vỡ, thường xuyên để lộ thân hình múi nào ra múi nấy cùng gương mặt nam tính với hàng râu quai nón thì Augie lại vô cùng bé nhỏ, bụng chỉ độc 1 múi, thậm chí nhiều lúc ra vẻ thật “ngầu” cho giống cậu Aristotle nhưng vì làm chưa tới nên khiến nhiều người không khỏi bật cười! Katina cho biết cô nảy ra ý tưởng hài hước trên khi mà tình trạng Augie ghét mặc quần áo cứ liên tục tái diễn. Một lần, khi Augie chạy quanh nhà với chiếc áo sơ mi không cài cúc, Katina nhớ ra em trai Aristotle cũng có một bức ảnh tương tự, và thế là công cuộc gán ghép ảnh cho hai cậu cháu bắt đầu! Tài khoản mạng xã hội Baby and the Body ra đời cách đây khoảng một năm rưỡi nhưng hiện tại đã thu hút hơn 70 ngàn fan hâm mộ. Katina chia sẻ cô cố gắng mỗi tuần lại đăng một tấm ảnh cho thỏa lòng các “cư dân mạng”. Về phần người mẫu Aristotle, anh vô cùng thích thú với ý tưởng của chị gái. Mong rằng sự nghiệp của Aristotle cũng nhờ cậu cháu trai một múi mà phất lên nhanh chóng! Dù chưa nam tính và 6 múi giống cậu nhưng trông cậu bé 1 múi cũng có tố chất làm mẫu đấy chứ!

