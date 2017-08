Khai mạc SEA Games 29: Trai xinh gái đẹp đoàn Việt Nam tỏa sáng

Xuất hiện cuối cùng (theo thứ tự A, B, C…) đoàn thể thao Việt Nam do VĐV đấu kiếm Vũ Thành An cầm cờ, tiến vào lễ khai mạc SEA Games 29 với những nụ cười rạng. Các cán bộ đoàn xinh đẹp của đoàn thể thao Việt Nam, họ sẽ góp phần hỗ trợ các VĐV “chiến đấu” để mang về huy chương những ngày thi đấu tới. ”Hot-girl” bóng chuyền Đinh Thị Thúy cùng các đồng đội. Kim Huệ, Đinh Thị Thúy, Hà Ngọc Diễm, Ngọc Hoa… dàn người đẹp bóng chuyền Việt Nam đầy rạng rỡ. Đội trưởng Kim Huệ cùng các đàn em được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc cạnh tranh huy chương môn bóng chuyền nữ SEA Games 29. Ông Trần Đức Phấn, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29. VĐV đấu kiếm Vũ Thành An, người cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam “tự sướng” cùng các thành viên khác. VĐV Lê Thị Mộng Tuyền thuộc đội điền kinh Việt Nam. Các hot-boy của đoàn thể thao Việt Nam. Cán bộ đoàn trẻ trung, xinh đẹp Đặng Thanh Thư mang đến sự hứng khởi cho các VĐV bước vào cuộc tranh tài.

