Khách Tây rỉ tai nhau điều gì trước khi tới Việt Nam?

Biết giá để tránh bị chặt chém: Một số người kinh doanh dịch vụ ở Việt Nam hay “chặt chém” khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài, từ taxi, xe ôm đến những người bán hàng rong. Nhiều quán vỉa hè không có giá trên thực đơn và có thể tính thêm gấp nhiều lần. Du khách nên hỏi giá trước khi quyết định gọi món gì. Ảnh: Duy Phạm. Muỗi và côn trùng: Khách được khuyên kiểm tra kỹ giường trước khi nằm để tránh các loại bọ rệp. Việt Nam là nước nhiệt đới nên có khá nhiều muỗi. Tốt nhất hãy chuẩn bị các loại xịt hoặc kem chống muỗi. Ảnh: CNN. Độ an toàn của đồ ăn và nước uống: Nước tại vòi ở Việt Nam thường không uống được, lựa chọn tốt nhất là nước đóng chai hoặc nước lọc. Quán vỉa hè có thể không đảm bảo vệ sinh. Ảnh: Paul Galow/Flickr. An toàn giao thông: Giao thông ở Việt Nam được coi là rất "đặc biệt". Người đi đường cũng có thói quen xấu như bấm còi, vượt đèn đỏ, đi sai làn, vừa đi vừa nhắn tin, gọi điện... Do đó nếu muốn tự đi xe khi tới đây, khách nước ngoài cần cẩn thận và chuẩn bị cho những tình huống va chạm. Ảnh: Business Insider. Chú ý đến trang phục: Không được mặc quần áo cộc khi đến các điểm linh thiêng. Ở thành phố lớn, mọi người ăn mặc khá thoải mái. Tuy nhiên, khi tới các làng quê nhỏ hoặc đi thăm người già, việc ăn mặc chỉn chu được coi là phép lịch sự. Ảnh: Viết Thành. Chú ý đến thời tiết: Nếu không đi đúng mùa, một số cảnh sẽ không đẹp như bạn tưởng. Đôi khi, bạn sẽ phải ở trong khách sạn cả ngày do trời mưa, hoặc hủy chuyến đi vì điểm đến bị ngập nước. Ảnh: Đức Phương. Tránh về quá khuya: Việt Nam có thể là một trong những quốc gia an toàn trên thế giới, nhưng bạn vẫn nên thận trọng, và phụ nữ không nên đi một mình lúc đêm muộn ở nơi vắng người. Ảnh: Lê Hiếu. Đừng bao giờ leo núi một mình: Việc một mình khám phá và trải nghiệm các ngọn núi hùng vĩ của Việt Nam thật tuyệt vời. Tuy nhiên, địa hình và độ nguy hiểm của chúng thường khó đoán biết. Năm 2016, một thanh niên người Anh đã thiệt mạng khi leo Fansipan một mình. Ảnh: BBC. Hàng không hay hoãn chuyến: Hầu hết các hãng ở Việt Nam đều có tình trạng hoãn chuyến bay. Do đó, nếu bạn cần đến nơi nào đó đúng giờ, hãy tính thêm một khoảng thời gian dự phòng. Ảnh: Bùi Thư. Ô nhiễm: Gần đây, các thành phố lớn của Việt Nam cũng đã bị ô nhiễm. Du khách nên sử dụng khẩu trang nếu có ý định khám phá thành phố trong giờ cao điểm. Chuẩn bị trước nếu bạn ăn chay: Bạn sẽ khó tìm thấy các món ăn chay ở những nhà hàng bình thường. Do đó, bạn nên tìm trước những nơi phục vụ món chay, hoặc chuẩn bị đồ ăn riêng cho mình. Ảnh: Le Petit Oeuf. Tránh các ngày nghỉ lễ quốc gia: Bạn nên xem lịch nghỉ lễ của Việt Nam trước khi lên kế hoạch du lịch. Vào những dịp nghỉ dài ngày, nhất là dịp Tết, phần lớn nhà hàng ở thành phố đóng cửa. Ngoài ra, các điểm du lịch nổi tiếng cũng sẽ trở nên đông đúc và quá tải. Ảnh: Huỳnh Nam.

