Hot girl Sài thành có đôi mắt đượm buồn đánh gục dân mạng

Đôi mắt được ví như cửa sổ của tâm hồn, đôi khi nhiều cảm xúc không thể diễn tả bằng lời thì ánh mắt sẽ sẽ làm thay được công việc này. Xem những bức ảnh của hot girl Sài thành Nguyễn Ngọc Bảo My, nhiều bạn trẻ, dân mạng tin rằng, đôi mắt của cô gái trẻ này có thể nói lên biết bao điều, đượm buồn nhưng vẫn chứa đầy cảm xúc và sức quyến rũ với những người đối diện. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật. Nguyễn Ngọc Bảo My - "hot girl mắt buồn" sinh năm 1995, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Bảo My bắt đầu được nhiều người chú ý tới khi cô đăng tải những bức hình với khuôn mặt xinh xắn và đặc biệt là ánh mắt buồn nhưng đẹp ở mọi góc nhìn. Bên cạnh vẻ xinh đẹp của mình, cô nàng hot girl Sài thành này còn có năng khiếu trong lĩnh vực stylist và cô đã từng đạt quán quân tại một cuộc thi stylist cho giới trẻ. Thời gian gần đây, Bảo My bắt đầu lấn sân mạnh mẽ sang lĩnh vực người mẫu ảnh nhờ ngoại hình chuẩn của mình và gương mặt xinh đẹp. Chính việc thay đổi đường hướng này đã giúp cho cô nàng hot girl sinh năm 1995 này có hơn 375 ngàn người theo dõi trên trang cá nhân. Lướt qua trang cá nhân của Bảo My, cư dân mạng có thể thấy được những bức hình với ánh mắt buồn nhưng không kém phần lung linh của cô nàng. Bên cạnh đó, cô bạn này cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh cá nhân xinh đẹp với trong nhiều concept khác nhau. Sẵn tố chất của một stylist cùng gương mặt xinh đẹp, cô nàng hot girl mắt buồn không khó khăn để có những bức ảnh đẹp khiến dân mạng phải thổn thức vì mình. Ngoài khả năng diễn xuất, Bảo My còn biết đọc rap, hát và nhảy. Những năng khiếu này từng được cô nàng thể hiện thông qua các clip ngắn đăng trên Facebook chứ chưa được mang lên sân khấu. Theo nhiều người nhận xét, biểu cảm bằng ánh mắt cũng chính là lợi thế giúp hot girl 9X Bảo My diễn xuất cực ngọt trước ống kính và trong mắt cư dân mạng. Có thể thấy, dù ánh mắt đượm buồn nhưng nhìn ở mọi góc độ, Bảo My vẫn vô cùng xinh đẹp và tỏa sáng trong mỗi bức hình của mình. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.

Đôi mắt được ví như cửa sổ của tâm hồn, đôi khi nhiều cảm xúc không thể diễn tả bằng lời thì ánh mắt sẽ sẽ làm thay được công việc này. Xem những bức ảnh của hot girl Sài thành Nguyễn Ngọc Bảo My, nhiều bạn trẻ, dân mạng tin rằng, đôi mắt của cô gái trẻ này có thể nói lên biết bao điều, đượm buồn nhưng vẫn chứa đầy cảm xúc và sức quyến rũ với những người đối diện. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật. Nguyễn Ngọc Bảo My - "hot girl mắt buồn" sinh năm 1995, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Bảo My bắt đầu được nhiều người chú ý tới khi cô đăng tải những bức hình với khuôn mặt xinh xắn và đặc biệt là ánh mắt buồn nhưng đẹp ở mọi góc nhìn. Bên cạnh vẻ xinh đẹp của mình, cô nàng hot girl Sài thành này còn có năng khiếu trong lĩnh vực stylist và cô đã từng đạt quán quân tại một cuộc thi stylist cho giới trẻ. Thời gian gần đây, Bảo My bắt đầu lấn sân mạnh mẽ sang lĩnh vực người mẫu ảnh nhờ ngoại hình chuẩn của mình và gương mặt xinh đẹp. Chính việc thay đổi đường hướng này đã giúp cho cô nàng hot girl sinh năm 1995 này có hơn 375 ngàn người theo dõi trên trang cá nhân. Lướt qua trang cá nhân của Bảo My, cư dân mạng có thể thấy được những bức hình với ánh mắt buồn nhưng không kém phần lung linh của cô nàng. Bên cạnh đó, cô bạn này cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh cá nhân xinh đẹp với trong nhiều concept khác nhau. Sẵn tố chất của một stylist cùng gương mặt xinh đẹp, cô nàng hot girl mắt buồn không khó khăn để có những bức ảnh đẹp khiến dân mạng phải thổn thức vì mình. Ngoài khả năng diễn xuất, Bảo My còn biết đọc rap, hát và nhảy. Những năng khiếu này từng được cô nàng thể hiện thông qua các clip ngắn đăng trên Facebook chứ chưa được mang lên sân khấu. Theo nhiều người nhận xét, biểu cảm bằng ánh mắt cũng chính là lợi thế giúp hot girl 9X Bảo My diễn xuất cực ngọt trước ống kính và trong mắt cư dân mạng. Có thể thấy, dù ánh mắt đượm buồn nhưng nhìn ở mọi góc độ, Bảo My vẫn vô cùng xinh đẹp và tỏa sáng trong mỗi bức hình của mình. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.