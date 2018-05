Hot girl Philippines “dậy thì thành công” giờ ra sao?

Hot girl Philippines, Aleksis Corbi là một trong những trường hợp đáng kinh ngạc với "màn dậy thì thành công" cực xuất sắc khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải kinh ngạc và không thể không khen ngợi. Nhìn vào những hình ảnh thuở bé của Aleksis Corbi và ở hiện tại nhiều người sẽ cho rằng họ không phải 1 người là bởi sự khoảng cách về nhan sắc quá xa. Ngày bé Aleksis là một bé gái đen nhẻm, không có gì đặc biệt. Đến khi mới lớn, bắt đầu vào giai đoạn dậy thì, cơ thể thay đổi mạnh mẽ. Và cuối cùng khi dậy thì kết thúc, hot girl 9X Philippines này đã lột xác hoàn toàn, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nóng bỏng, gợi cảm. Đặc biệt, sự lột xác thành công của Aleksis còn rạng rỡ hơn nữa khi cô tháo niềng răng và khoe hàm răng cực đẹp, trắng sáng không tì vết của mình. Trên trang cá nhân của mình Aleksis liên tục "show" những bức ảnh vô cùng xinh đẹp khiến dân mạng phải đặt dấu hỏi lớn rằng liệu cô hot girl người Philippines này có phải là một "thành quả" của công nghệ dao kéo đỉnh cao. Không chỉ được chú ý từ gương mặt ưa nhìn, Aleksis còn khiến nhiều anh em phải "toát mồ hôi" bởi những đường cong nóng bỏng "vòng nào ra vòng đấy" của mình. Aleksis hay còn được gọi thân mật là Alex là một sinh viên theo học chuyên ngành Quản lý Du lịch tại Đại học De La Salle, Philippines. Aleksis là một sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và rất mong muốn được trở thành một tiếp viên hàng không. Những bức ảnh trên trang cá nhân của Aleksis nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dân mạng, họ còn khẳng định chắc nịch rằng, cô nàng 19 tuổi này là một trong những hot girl thành công nhất quốc gia Đông Nam Á. Cùng ngắm nhìn những hình ảnh sau khi tháo niềng răng của hot girl Philippines "dậy thì thành công". Mời quý độc giả xem clip Aleksis Corbi - Then and Now - Nguồn: Youtube

