'Hot girl môi mọng' Lily Maymac sắp đến Việt Nam?

Mới đây, Lily Maymac tiết lộ những dự định của mình trong năm mới 2017. Theo đó, cô bày tỏ mong muốn đến Việt Nam. Ngay lập tức, các fan của cô nàng hot girl môi mỏng này thể hiện sự thích thú và nhiệt tình mời gọi cô tới tham quan mảnh đất hình chữ S. Hot girl viết trên Instagram: "2016 là một trong những năm tuyệt vời nhất của tôi từ trước đến nay. Tôi đã đi đến Hàn Quốc, Nhật Bản (4 lần), Los Angeles, New York (2 lần), Austin, Thượng Hải, Hy Lạp, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Pháp và Thái Lan. Mục tiêu năm nay của tôi là đến Iceland, Na Uy, Việt Nam, Áo, Tây Ban Nha, Anh, Amsterdam và Thụy Sĩ. Tôi cũng muốn mua một căn nhà và cố gắng tốt nghiệp đại học". Năm 2016, hot girl Lily Maymac bất ngờ trở thành tâm điểm trong cộng đồng mạng Việt sau khi xuất hiện clip cho thấy cô có vóc dáng nhỏ bé. Bên cạnh những ý kiến trái chiều, hot girl "hạt tiêu" vẫn chiếm được cảm tình của nhiều người nhờ gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng. Cô gái 22 tuổi sở hữu nhan sắc hài hòa vẻ đẹp Á - Âu do mang hai dòng máu Áo - Philippines. Điểm ấn tượng nhất của cô là đôi môi dày, căng mọng đầy cuốn hút. Phát huy ưu điểm trên gương mặt, Lily Maymac luôn chọn cho mình lối trang điểm sắc sảo, đặc biệt là những màu son thời thượng và nổi bật. Bên cạnh gương mặt xinh đẹp, 9X còn có thân hình gợi cảm. Chiều cao khiêm tốn, nhưng tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của "bông hồng lai" luôn được mọi người khen ngợi. Hot girl Instagram có phong cách thời trang ấn tượng, thu hút. Cô luôn biết cách chọn cho mình những trang phục khéo léo khoe đường cong nóng bỏng. Nhờ vào ngoại hình nổi bật và niềm đam mê make up, dưỡng da, thời trang, Lily bắt tay vào thực hiện các clip dạy trang điểm, review mỹ phẩm. Những sản phẩm của cô nhanh chóng được dân mạng đón nhận. Bên cạnh đó, cô còn nhận được không ít hợp đồng quảng cáo của các hãng mỹ phẩm danh tiếng cũng như làm người mẫu ảnh. "Người mẫu hạt tiêu" từng được tạp chí Elle đánh giá là hiện tượng sắc đẹp của năm 2015. Với hơn 2,4 triệu người theo dõi, cô còn là một trong những hot girl nhiều fan nhất trên Instagram.

