Hot girl gặt lúa “tuyển chồng” hóa thôn nữ đẹp hớp hồn

Đầu tháng 6/2016, nhiều dân mạng Việt đã không khỏi thích thú trước loạt ảnh chụp trên đồng lúa chín với nhân vật chính là một thiếu nữ xinh đẹp, da trắng nõn nà và khoe nụ cười rạng rỡ hớp hồn biết bao chàng trai. Cùng với dòng status "Có ai muốn làm con rể mẹ em không ạ", " hot girl gặt lúa tuyển chồng" đã bất ngờ trở thành nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý, tò mò của hàng ngàn bạn trẻ. Yêu quý vẻ ngoài xinh xắn, tính tình dễ thương của hot girl gặt lúa Trần Thị Tâm, nhiều chàng trai trẻ đã cố gắng dò tìm ra trang cá nhân để được làm quen và tìm hiểu một số thông tin thú vị khác về cô. Nửa năm sau ngày bất ngờ nổi tiếng, mới đây bộ ảnh mới cũng chụp trên đồng lúa chín nhưng được đầu tư và lên concept cụ thể, kỹ càng hơn của Trần Thị Tâm đã một lần nữa tạo ra được sức hút trên mạng xã hội. Lần này, Trần Thị Tâm ăn mặc, hóa thân thành một cô thôn nữ với áo nâu sòng, quần vải lụa, đội nón lá nhưng vẫn giữ nguyên được vẻ xinh xắn, dễ thương, yêu kiều khiến dân mạng mê mẩn như ngày nào. Thậm chí nhờ trang điểm, hình ảnh của Tâm trong bộ ảnh mới còn được nhận xét là xinh đẹp hơn gấp bội phần. Với hình ảnh thôn nữ duyên dáng, chân chất, 9X đến từ Thái Nguyên mong muốn thể hiện được sự tôn trong về nguồn gốc cũng như để gợi nhắc bản thân về những kỷ niệm thời ấu thơ. Trần Thị Tâm cho biết từ nhỏ cô đã quen với công việc cấy lúa, gặt lúa, tát nước... những công việc của nhà nông. Sau này lớn lên, trưởng thành và đi làm ở thành phố, Trần Thị Tâm ít có dịp làm lại những công việc này để giúp bố mẹ nên cô coi bộ ảnh vừa qua như một cách để hồi tưởng. Một điều đặc biệt trong bộ ảnh mà Trần Tâm chia sẻ chính là địa điểm nơi cô thực hiện bộ ảnh mới này chính là cánh đồng nằm gần nhà bố mẹ Tâm, nơi mà khi còn nhỏ, Tâm thường xuyên đến đây trồng lúa, gặt lúa, giúp đỡ gia đình. Chính sự gần gũi, thân quen này đã góp phần tạo nên ý nghĩa đáng trân trọng cho bộ ảnh của Tâm. Trần Thị Tâm sinh năm 1993, quê Phú Bình, Thái Nguyên. Hiện Tâm đang làm công việc kế toán cho một ngân hàng ở Thái Nguyên. Do gia đình vốn có truyền thống làm nông nên dù công tác cách nhà khoảng 10km nhưng Tâm vẫn tranh thủ thời gian được nghỉ, rảnh rỗi, về nhà ở Phú Bình để làm đồng cùng bố mẹ. Do là con út trong gia đình, 3 chị lớn đều đã lập gia đình, bận rộn và có thời gian hạn hẹp nên Trần Thị Tâm luôn muốn tranh thủ trở về nhà, phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng, vừa để xả stress sau một tuần làm việc bàn giấy nhiều căng thẳng. Ngoài ra, một lý do đặc biệt khác để Trần Tâm quyết định thực hiện bộ ảnh trên cánh đồng với hình tượng thôn nữ này là từ khi nổi tiếng "bất thình lình", Tâm được nhiều dân mạng quen miệng gọi là "hot girl gặt lúa" hay "cô gái nông thôn". Khá thích thú với cách gọi này nên Trần Thị Tâm đã quyết định tạo ra bộ ảnh mang nhiều ý nghĩa có liên quan đến biệt danh cũng như những kỷ niệm thời ấu thơ của mình. Quyết định thực hiện bộ ảnh mới này cũng là một động thái thể hiện quyết đoán, vững vàng của Trần Thị Tâm trước những lời đồn đoán, những nhận xét có phần tiêu cực của một bộ phận dân mạng trong suốt thời gian qua. Sau bức ảnh giúp bản thân bất ngờ nổi tiếng chụp trên đồng lúa hồi tháng 6, ngoài những lời ngợi khen, Tâm cũng phải đối mặt với một số lời bàn tán, ý kiến cho rằng cô cố ý "làm màu" chỉ giả vờ đứng ôm lúa để "pose ảnh câu like". Dù đã nhiều lần kể về những kỷ niệm thời ấu thơ gắn liền với những công việc nhà nông và cho đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn làm giúp gia đình những công việc này nhưng hot girl Thái Nguyên vẫn không thể ngăn được những lời đồn đoán, quy chụp về mình. Sau một thời gian, Tâm quyết định không quan tâm đến những lời nhận xét này nữa. Cô có cuộc sống, sở thích riêng của mình, không làm ảnh hưởng đến ai và chẳng có lý do gì để không theo đuổi chúng. Hiện tại, do đặc thù làm việc trong ngân hàng nên thường ngày, không ngạc nhiên khi Trần Thị Tâm lại "trung thành" với những chiếc áo sơ mi, giày cao gót hoặc những bộ váy nữ tính. Nhưng khi trở về với ruộng đồng, Trần Thị Tâm cũng tạo ra vẻ bề ngoài "đúng chất nông dân" với quần áo bảo hộ, đội nón, đi ủng và gặt lúa khéo léo. Ngoài khuôn mặt xinh xắn, Trần Thị Tâm còn được khen ngợi, đánh giá tốt khi sở hữu chiều cao 1m70. Vừa dựa vào những hình ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, dân mạng còn đoán rằng trước đây Tâm đã từng tham gia một số cuộc thi hoa khôi, sắc đẹp. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.

