Hot girl Đồng Nai đẹp ma mị trong bộ ảnh đón Noel

Gương mặt xinh đẹp lai Tây và phong cách thời trang sành điệu, Ngô Thùy Trâm luôn nhận được cảm tình của mọi người và trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Cô gái này sinh năm 1999, đến từ Đồng Nai. Hiện tại, Trâm đang học trường THPT Điểu Cải, Định Quán. Xinh đẹp, tài năng, hot girl Đồng Nai Thùy Trâm luôn khiến mọi người ngưỡng mộ. Cô từng giành giải nhất cuộc thi The Fashion In Me, giải Nhì cuộc thi thời trang của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường năm 2012 và nhiều giải thưởng khác. Tự lập từ năm 11 tuổi, không phụ thuộc gia đình về mặt tài chính và đến nay, Trâm trở thành một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng giới trẻ Việt. Cô bạn xinh đẹp này thường xuyên làm mẫu ảnh cho các cửa hàng thời trang tại Đồng Nai. “Lần đó, bố mẹ để em sống tự lập vì cho rằng đó là hành trang bước vào đời của một cô gái mạnh mẽ. Ban đầu, cuộc sống rất khó khăn khi em phải tự lo tất cả, từ chi phí học tập đến sinh hoạt hằng ngày. Sau đó, cuộc sống đi vào ổn định hơn khi em bắt đầu làm mẫu ảnh cho nhiều cửa hàng thời trang”, Trâm tâm sự. "Bố mẹ không ngăn cản việc em tham gia làm mẫu ảnh, thay vào đó, bố mẹ đã động viên con gái cố gắng hết mình trong học tập và công việc”, cô bạn nói. Ngoài học tập, Trâm còn tham gia đóng phim ngắn, quảng cáo TVC. Thùy Trâm dự định sẽ dành nhiều thời gian để tham gia vào các hoạt động nghệ thuật. Với gương mặt ưa nhìn, chiều cao 1m67, Thùy Trâm luôn đi đầu và tạo ra xu thế thời trang cho cộng đồng mạng. Cô rất chăm chút cho ngoại hình của mình, đặc biệt là mái tóc và phong cách thời trang. Thuỳ Trâm đã biến đổi bản thân với rất nhiều kiểu tóc và màu tóc khác nhau khiến nhiều người choáng ngợp. Mới đây, hot girl Thùy Trâm đã lên ý tưởng thực hiện bộ ảnh đón Giáng sinh có tên “Cô bé bán diêm” và nhận được nhiều lời khen ngợi từ bạn bè.

Cô cho biết: “Thời gian này, không khí Noel tràn ngập khắp mọi nẻo đường ở Đồng Nai. Đó là lý do khiến em quyết định thực hiện một bộ ảnh đón Noel độc đáo ngay tại studio của nhiếp ảnh gia Leo Đình Bảo”. Vào dịp Noel, cô bạn sẽ dành thời gian tới nhà thờ để dự lễ và cầu nguyện cho năm mới an lành. Giáng sinh 3 năm trước Trâm đã cùng gia đình trang trí hang đá và cây thông Noel. Những năm sau đó, Noel trở nên buồn hơn khi cô xa gia đình với cuộc sống tự lập. “Năm nay, em dự định sẽ đón Noel ở Đà Lạt cùng bạn bè và anh Hai của mình”, Trâm nói.

