Hot girl ĐH Phòng cháy đẹp rắn rỏi nhờ học võ từ năm lớp 5

Hải Thu - cô gái xinh đẹp, giàu lòng nhân ái



Nhìn một cô gái xinh đẹp, liễu yếu đào tơ như Hoàng Hải Thu (sinh năm 1995) khó có thể tin cô nàng biết võ. Không chỉ thế, cô còn là sinh viên được đào tạo võ chuyên nghiệp của trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy.

Hải Thu là một cô gái xinh đẹp, vẻ đẹp của cô nàng có thể khiến người đối diện “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Ở Hải Thu có sự hòa quyện giữa vẻ hiện đại phương Tây và nét dịu dàng của phụ nữ Á Đông. Cô nàng từng giành được nhiều giải thưởng giá trị trong những cuộc thi sắc đẹp như: “Sinh viên thanh lịch, tài năng Đại học Phòng cháy chữa cháy lần thứ 3” năm 2016; top 10 cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc; Á khôi cuộc thi Hoa khôi Người mẫu ảnh Việt Nam 2017.

Dạy võ cho trẻ em nghèo

Nhưng người ta yêu mến Người đẹp Kinh Bắc này không phải vì những giải thưởng ấy mà bởi sự độc lập, bản lĩnh và trái tim nhân hậu của cô nàng.

Hải Thu bắt đầu muốn học võ từ khi còn là học sinh lớp 5, bắt nguồn từ lý do khó có thể ngờ đến.

“Khi em mới học lớp 5, em đã chứng kiến một người chồng say rượu về chửi mắng vợ con. Lời qua tiếng lại khiến người chồng mất kiểm soát. Ông chạy vào bếp và cầm ra 1 con dao rất to để đuổi đánh người vợ ra khỏi nhà mặc sự can ngăn của rất nhiều người.

Chứng kiến cảnh tượng em rất sợ và đã chui xuống gầm bàn để trốn tránh. Khi lớn lên, em đã quyết tâm đi học võ để bảo vệ chính mình những tình huống bạo lực”, Thu kể.

"Cô giáo" Thu rất nhiệt tình với công việc



Và khi lên lớp 8, cô gái nhỏ bé là Hải Thu bắt đầu bước vào con đường học võ. Cho đến giờ, cô nàng biết nhiều môn võ khác nhau như: taekwondo, karate, võ cổ truyền và võ thuật trong ngành cảnh sát…

Biết võ phòng thân là điều khiến Hải Thu rất tự hào. Cô quyết định tham gia một lớp dạy võ cổ truyền cho những em nhỏ lang thang, cơ nhỡ, giúp các em có thể tự bảo vệ bản thân.

Học viên của Thu là những em bé bán vé số, hàng rong… mỗi ngày phải đối mặt với những hiểm nguy trong đời sống phức tạp. Cô mong muốn, thông qua những buổi học này, các em có thể tự bảo vệ bản thân trước những tình huống xấu.

Xinh đẹp ngay cả khi tập võ



“Mình đã ấp ủ từ rất lâu dự định này và giờ mới có thể thực hiện. Thật ra, bảo vệ bản thân cũng là lý do mình thi vào trường ĐH Phòng cháy Chữa cháy. Mình muốn chiến đấu với giặc lửa, giữ an toàn cho người dân”, Hải Thu nói.

Hiện tại, Hải Thu đang là một trong những thí sinh tiềm năng tham dự vòng thi chung kết Hoa hậu Hoàn vũ. Cô gây dấu ấn không chỉ bởi ngoại hình xinh đẹp mà còn vì những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa.

