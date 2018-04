Hot girl Châu Bùi khoe vòng 1 hút mọi ánh nhìn

Trước nay, Châu Bùi luôn nhận được sự chú ý vào vẻ đẹp sắc nét đầy quyến rũ. Tuy vòng 1 có xơ xác phẳng lì, nhưng cô nàng hot girl Hà thành này vẫn luôn có sức hút mạnh mẽ. Thậm chí khi ngắm thân hình của hot girl Châu Bùi, cô nàng còn là niềm tự hào của hội chị em ngực nhỏ khi mặc gì cũng khiến người ta phải xuýt xoa Chỉ cho đến mới đây, đột nhiên Châu Bùi lại làm dân tình tá hỏa nhiều người khi khoe ảnh nóng bỏng đến bất ngờ ngay trên trang cá nhân của mình. Từ những hình ảnh mới đây của Châu Bùi, nhiều người đặt dấu hỏi chấm rằng liệu có phải cô nàng hot girl 9X này đã động dao kéo vào vòng 1 của mình. Dạo gần đây, hàng loạt mỹ nhân đều thi nhau trùng tu vòng 1 khiến đường đua hở bạo của Vbiz trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Rất có thể Châu Bùi cũng không thể đứng ngoài vòng xoáy này. Chia sẻ trên Trí Thức Trẻ, Châu Bùi giải thích rằng vòng 1 của cô tăng giảm là do cô giảm mỡ mất ngực. Nhưng nay đã tăng lại nên trong có vẻ đầy đặn hơn. Rất nhiều những hình ảnh so sánh trước và sau khi tăng giảm vòng ngực của Châu Bùi được dân mạng soi mói. Châu Bùi hình tượng hot girl mới đẹp toàn diện trong mắt giới trẻ. Những bức ảnh thần thái của Châu Bùi luôn chiếm giữ triệu like của giới trẻ. Bạn có ước vòng 1 của mình cũng giống như Châu Bùi vậy không? Hãy từ từ để xem cô nàng này tiết lộ bí quyết của mình. Mời quý độc giả xem clip Đốt Mỡ Thần Tốc Với 8 Phút Mỗi Ngày! Fat Burning With Chou - Nguồn: Youtube

Trước nay, Châu Bùi luôn nhận được sự chú ý vào vẻ đẹp sắc nét đầy quyến rũ. Tuy vòng 1 có xơ xác phẳng lì, nhưng cô nàng hot girl Hà thành này vẫn luôn có sức hút mạnh mẽ. Thậm chí khi ngắm thân hình của hot girl Châu Bùi, cô nàng còn là niềm tự hào của hội chị em ngực nhỏ khi mặc gì cũng khiến người ta phải xuýt xoa Chỉ cho đến mới đây, đột nhiên Châu Bùi lại làm dân tình tá hỏa nhiều người khi khoe ảnh nóng bỏng đến bất ngờ ngay trên trang cá nhân của mình. Từ những hình ảnh mới đây của Châu Bùi, nhiều người đặt dấu hỏi chấm rằng liệu có phải cô nàng hot girl 9X này đã động dao kéo vào vòng 1 của mình. Dạo gần đây, hàng loạt mỹ nhân đều thi nhau trùng tu vòng 1 khiến đường đua hở bạo của Vbiz trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Rất có thể Châu Bùi cũng không thể đứng ngoài vòng xoáy này. Chia sẻ trên Trí Thức Trẻ, Châu Bùi giải thích rằng vòng 1 của cô tăng giảm là do cô giảm mỡ mất ngực. Nhưng nay đã tăng lại nên trong có vẻ đầy đặn hơn. Rất nhiều những hình ảnh so sánh trước và sau khi tăng giảm vòng ngực của Châu Bùi được dân mạng soi mói. Châu Bùi hình tượng hot girl mới đẹp toàn diện trong mắt giới trẻ. Những bức ảnh thần thái của Châu Bùi luôn chiếm giữ triệu like của giới trẻ. Bạn có ước vòng 1 của mình cũng giống như Châu Bùi vậy không? Hãy từ từ để xem cô nàng này tiết lộ bí quyết của mình. Mời quý độc giả xem clip Đốt Mỡ Thần Tốc Với 8 Phút Mỗi Ngày! Fat Burning With Chou - Nguồn: Youtube