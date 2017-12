Hôn thê xinh đẹp, gợi cảm khiến loạt cầu thủ xứ Nghệ "run chân sút"

Trần Phi Sơn được mệnh danh là "Ronaldo Việt". Cầu thủ xứ Nghệ này từng thi đấu trong câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Không chỉ là một tiền vệ tài năng, Phi Sơn còn là chàng trai khá đào hoa. Cách đây không lâu, khi công khai danh tính người yêu, Phi Sơn khiến người hâm mộ bất ngờ. Bạn gái anh là Ái Vi (sinh năm 1994), một cô gái có gương mặt xinh xắn, dễ thương. Trong một vài khoảnh khắc, bạn gái cầu thủ cũng rất gợi cảm. Kể từ khi công khai tình yêu, Phi Sơn và Ái Vi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thân mật trên mạng xã hội. Nhắc đến những cầu thủ xứ Nghệ có bạn gái xinh đẹp như hot girl không thể quên cái tên Âu Văn Hoàn (đá ở vị trí hậu vệ). Cầu thủ sinh năm 1989 đã có nhiều năm hẹn hò với bạn gái tên Thái Thị Hằng Nga. Vì thường xuyên phải thi đấu và luyện tập xa nhà nên cuối năm 2017, Âu Văn Hoàn mới sẵn sàng rước bạn gái xinh đẹp về dinh. Lễ cưới của cặp đôi được tổ chức ấm cúng trong nhà thờ, nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ. Hằng Nga sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính, dễ gây thiện cảm với người đối diện. Cô thường xuyên có mặt trên các khán đài sân cỏ để tiếp sức tinh thần cho chồng thi đấu. Mới đây, dân mạng vừa được phen xôn xao trước giọng hát thiên thần của vợ hậu vệ Thế Nhật trong ngày cưới. Cô là Trương Phương Thảo (sinh năm 1993, Nghệ An). Phương Thảo có gương mặt bầu bĩnh, phúc hậu, nụ cười tỏa nắng. Cô nàng còn được ca ngợi là có đức tính chịu thương, chịu khó, là hậu phương vững chắc cho người chồng cầu thủ. Không thua kém đồng đội, trung vệ của Sông Lam Nghệ An Quế Ngọc Hải cũng cưới được cô vợ xinh như hoa. Vợ sắp cưới của anh là Dương Thị Thùy Phương, từng là Hoa khôi của trường Đại học Vinh (Nghệ An). Không chỉ có gương mặt xinh đẹp như hoa hậu, Thùy Phương còn sở hữu vóc dáng nuột nà như người mẫu. Thùy Phương và Quế Ngọc Hải gặp nhau lần đầu trong cuộc thi chung kết Hoa khôi Đại học Vinh. Cầu thủ xứ Nghệ trúng tiếng sét ái tình và sau đó "trồng cây si" để cưa cẩm cô gái xinh đẹp. Nhờ sự chân thành và những hành động ngọt ngào, lãng mạn, cuối cùng, Quế Ngọc Hải cũng chiếm được trái tim Thùy Phương. Cặp đôi sắp có một đám cưới đẹp như mơ.

