Hình ảnh "nhìn thôi đã mệt" trong đêm hội đếm ngược đón 2017

Tối 31/12, ở Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật, lễ hội đếm ngược chào đón năm mới 2017. Dù không có pháo hoa chào mừng năm mới nhưng do háo hức với những hoạt động kể trên mà hàng triệu người dân, bạn trẻ Thủ đô đã đổ về khu vực các tuyến phố trung tâm, gần hồ Hoàn Kiếm, tuyến phố đi bộ để vui chơi, xem biểu diễn, chờ đón năm mới. Mang tính chất thường niên và đã được quảng bá từ nhiều ngày trước nên sân khấu lễ hội đếm ngược ở khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đã thu hút cả một "biển người" đổ về đây từ 19h-20h tối 31/12. Dù chưa đến khoảnh khắc giao thừa nhưng khu vực Hồ Gươm, tại các sân khấu chính tổ chức đếm ngược đã chật cứng người. Những hình ảnh chụp từ trên cao thế này thực sự đã cho thấy mức độ đông đúc, chật chội diễn ra trong buổi tối ngày hôm qua. Di chuyển khó khăn, đứng chôn chân hàng giờ đồng hồ... là tình cảnh phổ biến của những người dân tìm đến sân khấu chính của sự kiện đếm ngược. Những tuyến phố lân cận như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bông, Cầu Gỗ... đều ở trong tình trạng tắc nghẽn, được "nêm" chặt người từ tứ xứ đổ về. Giữa một "biển người" việc xem và tận hưởng những màn biểu diễn, ca nhạc đặc sắc do các DJ, ca sĩ nổi tiếng thể hiện của người dân Thủ đô, giới trẻ cũng gặp phải vô vàn khó khăn. Và dù chật chội, ngột ngạt giữa đám đông nhưng nhiều bạn trẻ vẫn tỏ ra rất hào hứng, bám trụ sự kiện đến cùng để chờ đón khoảnh khắc giao thừa cùng người thân, bạn bè. Không ít thanh niên do không thể đến gần được sân khấu đã chọn cách trèo lên các cây cột, thùng rác, thậm chí là cả bốt điện... để có được tầm nhìn, theo dõi các màn trình diễn nghệ thuật. Hành động này đã tạo ra những hình ảnh xấu, sự phản cảm trong đêm hội đón năm mới. Nhiều dân mạng lan truyền những tấm hình này với sự ngán ngẩm và thất vọng với sự vô ý thức của một bộ phận thanh niên. Bị chen lấn xô đẩy, di chuyển khó khăn trong đám đông xem lễ hội đếm ngược, nhiều bạn trẻ, người dân đã hoảng sợ và quyết định bỏ về, tìm đường thoát khỏi "biển người". Tuy nhiên điều này lại chỉ tạo thêm sự bát nháo trong đám đông bởi diện tích đường đi trống trải gần như bằng 0 và mọi cử động mạnh đều ảnh hưởng đến những người xung quanh. Một trong những hình gây nhức nhối cho nhiều người trong buổi tối 31/12 tại khu vực phố đi bộ, Hà Nội chính là cảnh đoàn người xếp hàng dài dằng dặc để chờ đi... vệ sinh công cộng. Do số lượng nhà vệ sinh công cộng quanh hồ Hoàn Kiếm khá ít, cộng thêm việc di chuyển khó khăn... nên nhiều người đi vui chơi trong buổi tối ngày cuối cùng của năm 2016 đã lâm phải cảnh dở khóc dở cười. Tại khu vực phố cổ, phố Tây... một số sân khấu nhỏ cũng được dựng lên tại các ngã tư Tạ Hiện - Hàng Bạc, Đào Duy Từ - Mã Mây... thu hút đông đảo người dân, khách du lịch, người nước ngoài đổ về đây vui chơi, đón năm mới. Và tại đây không gian cũng chật chội không kém gì so với các tuyến phố trung tâm. Ảnh trong bài: Beat.vn/Lặng nhìn cuộc sống.

Tối 31/12, ở Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật, lễ hội đếm ngược chào đón năm mới 2017. Dù không có pháo hoa chào mừng năm mới nhưng do háo hức với những hoạt động kể trên mà hàng triệu người dân, bạn trẻ Thủ đô đã đổ về khu vực các tuyến phố trung tâm, gần hồ Hoàn Kiếm, tuyến phố đi bộ để vui chơi, xem biểu diễn, chờ đón năm mới. Mang tính chất thường niên và đã được quảng bá từ nhiều ngày trước nên sân khấu lễ hội đếm ngược ở khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đã thu hút cả một "biển người" đổ về đây từ 19h-20h tối 31/12. Dù chưa đến khoảnh khắc giao thừa nhưng khu vực Hồ Gươm, tại các sân khấu chính tổ chức đếm ngược đã chật cứng người. Những hình ảnh chụp từ trên cao thế này thực sự đã cho thấy mức độ đông đúc, chật chội diễn ra trong buổi tối ngày hôm qua. Di chuyển khó khăn, đứng chôn chân hàng giờ đồng hồ... là tình cảnh phổ biến của những người dân tìm đến sân khấu chính của sự kiện đếm ngược. Những tuyến phố lân cận như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bông, Cầu Gỗ... đều ở trong tình trạng tắc nghẽn, được "nêm" chặt người từ tứ xứ đổ về. Giữa một "biển người" việc xem và tận hưởng những màn biểu diễn, ca nhạc đặc sắc do các DJ, ca sĩ nổi tiếng thể hiện của người dân Thủ đô, giới trẻ cũng gặp phải vô vàn khó khăn. Và dù chật chội, ngột ngạt giữa đám đông nhưng nhiều bạn trẻ vẫn tỏ ra rất hào hứng, bám trụ sự kiện đến cùng để chờ đón khoảnh khắc giao thừa cùng người thân, bạn bè. Không ít thanh niên do không thể đến gần được sân khấu đã chọn cách trèo lên các cây cột, thùng rác, thậm chí là cả bốt điện... để có được tầm nhìn, theo dõi các màn trình diễn nghệ thuật. Hành động này đã tạo ra những hình ảnh xấu, sự phản cảm trong đêm hội đón năm mới . Nhiều dân mạng lan truyền những tấm hình này với sự ngán ngẩm và thất vọng với sự vô ý thức của một bộ phận thanh niên. Bị chen lấn xô đẩy, di chuyển khó khăn trong đám đông xem lễ hội đếm ngược, nhiều bạn trẻ, người dân đã hoảng sợ và quyết định bỏ về, tìm đường thoát khỏi "biển người". Tuy nhiên điều này lại chỉ tạo thêm sự bát nháo trong đám đông bởi diện tích đường đi trống trải gần như bằng 0 và mọi cử động mạnh đều ảnh hưởng đến những người xung quanh. Một trong những hình gây nhức nhối cho nhiều người trong buổi tối 31/12 tại khu vực phố đi bộ, Hà Nội chính là cảnh đoàn người xếp hàng dài dằng dặc để chờ đi... vệ sinh công cộng. Do số lượng nhà vệ sinh công cộng quanh hồ Hoàn Kiếm khá ít, cộng thêm việc di chuyển khó khăn... nên nhiều người đi vui chơi trong buổi tối ngày cuối cùng của năm 2016 đã lâm phải cảnh dở khóc dở cười. Tại khu vực phố cổ, phố Tây... một số sân khấu nhỏ cũng được dựng lên tại các ngã tư Tạ Hiện - Hàng Bạc, Đào Duy Từ - Mã Mây... thu hút đông đảo người dân, khách du lịch, người nước ngoài đổ về đây vui chơi, đón năm mới. Và tại đây không gian cũng chật chội không kém gì so với các tuyến phố trung tâm. Ảnh trong bài: Beat.vn/Lặng nhìn cuộc sống.