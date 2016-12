Hình ảnh mới lạ: Du lịch phố cổ Hội An mùa nước lớn

Sáng 14/12, tuyến đường Bạch Đằng ven sông Hoài (TP Hội An, Quảng Nam) lại bị ngập do thủy điện ở thượng nguồn sông xả lũ. Hội An là khu vực cuối của dòng sông Thu Bồn, có Cửa Đại giáp với biển Đông. Do đó, khi trời mưa, thủy điện xả lũ, nước lớn dễ gây lụt ở Hội An. Vài năm gần đây việc nước lên làm ngập tuyến được Bạch Đằng ven sông Hoài thường xuyên xảy ra. Cũng vì thế, người dân Hội An đã quen với việc này. Khi du lịch phát triển, mỗi khi nước lớn lên, các con đường trên phố cổ bị ngập lại là điều thích thú với du khách. Người dân ở đây đã tổ chức đi ghe để du khách tham quan phố cổ Hội An trong nước. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố có khuyến cáo người dân, nước lớn quá thì không được chở du khách, để tránh tai nạn xảy ra. Mặc dù chưa có sự quản lý và tổ chức cụ thể, các ghe thuyền chở khách du lịch đều có áo phao cứu hộ. Ghe thuyền neo đậu ở khu vực chùa Cầu để phục vụ khách du lịch. Điểm ngập sâu nhất ở phố cổ là 0,5 m, nên gây ảnh hưởng nhỏ đến cuộc sống của người dân và các hộ kinh doanh. Nhưng một hình ảnh mới mẻ về phố cổ Hội An lại được rất nhiều du khách yêu thích. Lênh đênh trên các ghe thuyền ngắm nhìn vẻ đẹp cổ kính, mộng mơ của phố Hội mùa nước lớn quả là một trải nghiệm thú vị. Ảnh: Trí Lê.

