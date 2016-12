Hình ảnh khó coi tại ngày hội hoa hướng dương Nghệ An

Những năm gần đây, cánh đồng hoa hướng dương tại Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã trở thành điểm đến lý thú cho nhiều đoàn du khách vào mỗi dịp cuối năm... Tuy nhiên, cũng chính từ đây, rất nhiều hình ảnh xấu của du khách, người dân ảnh hưởng tới cánh đồng hoa này được nhắc đến kèm theo sự bức xúc, thiếu hài lòng.. Ảnh: dulichnghean.info. Ngày 25/12 vừa qua, lễ hội cánh đồng hoa hướng dương tại Nghệ An đã chính thức được khai mạc. Tuy nhiên từ những ngày trước đó, rất nhiều đoàn khách từ nhiều nơi đã tới đây để tham quan và chiêm ngưỡng cánh đồng hoa hướng dương rộng 100 ha và đi kèm theo đó là rất nhiều điều chướng tai gai mắt do các vị khách phương xa để lại. Ảnh: Songlamplus. Mặc dù BTC lễ hội đã dành lối riêng cho khách tham quan chụp ảnh, nhưng nhiều người vẫn cố ý đi vào giữa những luống hoa khiến cho nhiều cánh bị rơi rụng và héo úa. Ảnh: VNN. Cận cảnh những cánh hoa hướng dương héo úa tại cánh đồng ở Nghệ An được các phóng viên ghi lại khiến cư dân mạng cảm thấy khá bức xúc. Ảnh: Zing. Bên cạnh vô ý thức tồi của một bộ người dân, du khách đến ngắm hoa thì những dịch vụ ăn theo vườn hoa hướng dương cũng đang nở rộ và gây ra không ít sự khó chịu. Những dịch vụ như bán gậy selfie, cho thuê thang hay chụp ảnh thuê... với giá đắt đỏ khiến khu vực vườn hướng dương rộng hơn 100ha trở nên hỗn độn hơn. Ảnh: Bá Hải. Hoa hướng dương cũng như nhiều loại hoa khác rất dễ gãy cành nếu có sự tác động mạnh từ bên ngoài. Mặc dù đã bố trí lực lượng bảo vệ tại cánh đồng hoa nhưng họ không thể quản hết vườn do lượng khách quá đông và diện tích rộng. Ảnh: Hữu Nhân. Với lượng người khá đông đổ dồn về tham quan, du lịch thì để cho vườn hoa hướng dương giữ được cảnh đẹp nhất, cần phải có sự tự giác của mỗi cá nhân. Ảnh: Songlamplus. Nhân viên của cánh đồng hoa hướng dương tại Nghệ An phải làm việc hết công suất để giữ được vệ cho vườn hoa này. Ảnh: TH Milk. Lễ hội hoa hướng dương Nghệ An kéo dài từ ngày 25-27/12 với nhiều hoạt động như tham quan cánh đồng hoa, cuộc thi người đẹp, các trò chơi dân gian và triển lãm ảnh nghệ thuật. Ảnh: Kienhoang. Ảnh: Facebook Hoangha.

Những năm gần đây, cánh đồng hoa hướng dương tại Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã trở thành điểm đến lý thú cho nhiều đoàn du khách vào mỗi dịp cuối năm... Tuy nhiên, cũng chính từ đây, rất nhiều hình ảnh xấu của du khách, người dân ảnh hưởng tới cánh đồng hoa này được nhắc đến kèm theo sự bức xúc, thiếu hài lòng.. Ảnh: dulichnghean.info. Ngày 25/12 vừa qua, lễ hội cánh đồng hoa hướng dương tại Nghệ An đã chính thức được khai mạc. Tuy nhiên từ những ngày trước đó, rất nhiều đoàn khách từ nhiều nơi đã tới đây để tham quan và chiêm ngưỡng cánh đồng hoa hướng dương rộng 100 ha và đi kèm theo đó là rất nhiều điều chướng tai gai mắt do các vị khách phương xa để lại. Ảnh: Songlamplus. Mặc dù BTC lễ hội đã dành lối riêng cho khách tham quan chụp ảnh, nhưng nhiều người vẫn cố ý đi vào giữa những luống hoa khiến cho nhiều cánh bị rơi rụng và héo úa. Ảnh: VNN. Cận cảnh những cánh hoa hướng dương héo úa tại cánh đồng ở Nghệ An được các phóng viên ghi lại khiến cư dân mạng cảm thấy khá bức xúc. Ảnh: Zing. Bên cạnh vô ý thức tồi của một bộ người dân, du khách đến ngắm hoa thì những dịch vụ ăn theo vườn hoa hướng dương cũng đang nở rộ và gây ra không ít sự khó chịu. Những dịch vụ như bán gậy selfie, cho thuê thang hay chụp ảnh thuê... với giá đắt đỏ khiến khu vực vườn hướng dương rộng hơn 100ha trở nên hỗn độn hơn. Ảnh: Bá Hải. Hoa hướng dương cũng như nhiều loại hoa khác rất dễ gãy cành nếu có sự tác động mạnh từ bên ngoài. Mặc dù đã bố trí lực lượng bảo vệ tại cánh đồng hoa nhưng họ không thể quản hết vườn do lượng khách quá đông và diện tích rộng. Ảnh: Hữu Nhân. Với lượng người khá đông đổ dồn về tham quan, du lịch thì để cho vườn hoa hướng dương giữ được cảnh đẹp nhất, cần phải có sự tự giác của mỗi cá nhân. Ảnh: Songlamplus. Nhân viên của cánh đồng hoa hướng dương tại Nghệ An phải làm việc hết công suất để giữ được vệ cho vườn hoa này. Ảnh: TH Milk. Lễ hội hoa hướng dương Nghệ An kéo dài từ ngày 25-27/12 với nhiều hoạt động như tham quan cánh đồng hoa, cuộc thi người đẹp, các trò chơi dân gian và triển lãm ảnh nghệ thuật. Ảnh: Kienhoang. Ảnh: Facebook Hoangha.