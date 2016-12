Hai "soái ca Tây" đi phượt được dân mạng Việt yêu mến

Lucas và Alessandro là hai nhiếp ảnh gia, phượt thủ và blogger phong cách người Italy. Hai "soái ca Tây" có chung đam mê xê dịch và quyết định cùng nhau đi du lịch khắp thế giới. Trang blog The Globbers là nơi hai chàng trai chia sẻ những hình ảnh đẹp và kinh nghiệm du lịch từ những chuyến đi của mình. Tháng 11 vừa qua, Lucas - Alessandro tới Việt Nam. Họ đặt chân tới nhiều tỉnh, thành phố và địa danh nổi tiếng như Hà Nội, Sa Pa, Hạ Long, Hội An, Huế, Mũi Né, Phú Quốc và TP HCM. Hành trình tại dải đất hình chữ S của đôi phượt thủ kết thúc vào đầu tháng 12. Hiện họ dừng chân tại xứ sở chùa Vàng Campuchia. Ngay khi được chia sẻ tại một diễn đàn dành cho giới trẻ Việt, những hình ảnh về chuyến du lịch Việt Nam của Lucas và Alessandro nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Dân mạng khen ngợi góc chụp và màu sắc hài hòa của những bức ảnh của hai nam phượt thủ. Thân hình đẹp mái tóc bồng bềnh cùng gương mặt nam tính của đôi blogger người Italy khiến nhiều bạn trẻ không thể rời mắt. 'Không quan trọng là ở đâu, như thế nào hay bao nhiêu lâu, cuộc sống là hành trình bất tận', trích đoạn trong lời giới thiệu trên trang blog The Globbers của Lucas và Alessandro. Hai chàng trai cho hay họ muốn truyền cảm hứng cho những người trẻ trên khắp thế giới "xách ba lô lên và đi".

