Giúp đỡ cụ già neo đơn, nữ sinh Nghệ An bất ngờ nổi tiếng

Vừa qua, câu chuyện tưởng chừng như là đời thường của một cô gái xinh xắn đã không ngần ngại trả tiền cơm cho cụ bà ăn xin nghèo khổ đã chạm tới tâm can của cộng đồng mạng. Ngay lập tức, danh tính của nhân vật chính trong câu chuyện đã được tìm ra. Cụ thể, câu chuyện cảm động trên xuất phát từ nickname Đức Vũ khi anh ăn cơm bụi, thấy cô gái đưa một cụ bà vào quán và trả tiền bữa cơm ấy. Sau đó, cô hỏi người bán hàng, biết được xuất cơm hàng ngày cụ ăn là 10.000 đồng một bữa. Cô đã rút 200.000 đồng đưa chủ quán để cụ có thể ăn 20 lần nữa. Chứng kiến câu chuyện tử tế này, anh Vũ khá xúc động và muốn chia sẻ cho nhiều người biết. Ngay lập tức, dân mạng đã vào cuộc để tìm ra danh tính của nữ sinh xinh đẹp. Đó là Nguyễn Tùng Linh, 23 tuổi, quê Nghệ An. Cô là sinh viên Đại học Vinh và đang thực tập ngành Sư phạm tại trường THPT Trần Hưng Đạo, Ninh Bình. Sau khi nổi tiếng một cách bất đắc dĩ, Tùng Linh tỏ ra vô cùng bất ngờ và có phần lo sợ bởi nhiều dư luận không tốt về mình. Nữ sinh Nghệ An có chia sẻ rằng: "Mình chỉ nghĩ tới bà mình, bà mất lâu rồi. Nhìn bà cụ móm mém nhai trầu, mình chỉ muốn giúp đỡ phần nào. Sau khi được mấy người xung quanh kể về hoàn cảnh của cụ, mình đã gửi 300.000 đồng tiền trọ để bà ở được một tháng và 200.000 đồng tiền cơm cho người bán hàng". Tùng Linh cũng cho biết thêm, thời gian cô gặp bà cụ ăn xin đó là khi đang liên hoan chia tay với các bé học sinh nơi cô thực tập thì thấy một cụ già đến xin tiền. Nhưng vì nghĩ tới những vụ lừa đảo trước đây nên cô đã nhanh trí hành động bằng cách không cho tiền mặt mà hiện thực hóa thành những bữa cơm. Bên cạnh những lời khen đến từ dân mạng thì vẫn còn đó những sự hoài nghi về mục đích về hành động của Tùng Linh, khiến cô bạn khá phiền lòng. Nhiều người cho rằng, nữ sinh 9X này chỉ mượn tay làm việc tốt để PR bản thân. Nhưng thực chất ra sao thì chỉ bản thân Linh là người hiểu rõ nhất. Gạt qua mọi dư luận trái chiều về mình, Tùng Linh tâm đắc rằng hành động của mình quan trọng là giúp cho bản thân cảm thấy thanh thản khi làm được việc tốt và mong rằng nhiều người biết đến câu chuyện này để bà cụ không phải chịu đói, chịu rét. Tùng Linh cũng tiết lộ thời gian rảnh cô thích đọc sách, hát và chơi đàn guitar. Sau khi thực tập ở Ninh Bình, cô dự định tới Hà Nội làm biên tập viên cho một kênh truyền hình. Thông qua hành động nhỏ của mình, Tùng Linh muốn có cơ hội giúp đỡ người già neo đơn, những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. "Mình thấy bà cụ hiền lành, phúc hậu lại có hoàn cảnh đáng thương. Bà mình mất đã lâu, nên mình bị ám ảnh khi thấy những người già neo đơn. Mình thấy hình bóng của bà mình trong đó nên mình giúp", Linh nói thêm. Mời quý độc giả xem clip Xúc động với câu chuyện về bà cụ già ăn xin - Nguồn: Youtube

