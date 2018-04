Giữ socola Valentine làm kỉ niệm, chị em khoe tình trạng "thảm khốc"

Socola Valentine là món quà Lễ Tình nhân mà nhiều chị em nhận được từ người yêu hay chồng mình. Dù ngày lễ này đã qua được 2 tháng nhưng đến nay, nhiều bạn gái mới động đến những hộp quà được tặng và khoe tình trạng của chúng trên mạng xã hội. Có rất nhiều chàng trai chọn tặng socola vào ngày này nhưng tặng rồi, họ chẳng biết số phận của nó trôi về đâu, một là được ăn ngay cùng nhau. Nhưng vẫn một số thì lại được cất đi và bỏ quên trong tủ lạnh hoặc ở góc bàn làm việc. Mới đây trên mạng xã hội, nickname D.L đã vô tình nhớ ra hộp Socola mình được người tặng Valentine và đi tìm thì phát hiện bên trong "tấm chân tình" của người yêu mình đã bị mốc. Sau đó, dù rất hối lỗi nhưng cô nàng này đã đăng tải fanpage quy tụ nhiều chị em để xem ai có "não cá vàng" giống mình không?. Ngay sau khi được đăng tải, rất nhiều chị em khác trên mạng xã hội cũng chia sẻ những bức ảnh hộp quà Valentine được người yêu tặng như D.L. Có hộp socola đã bị mốc nhưng cũng có hộp còn nguyên vẹn dù hơi bị chảy nước một chút. Bên cạnh việc khoe ảnh, dân mạng cũng được phen bàn tán sôi nổi về số phận của những hộp socola Valentine. Nhiều cô nàng đã bào chữa rằng do nhiều việc quá mà quên đi hộp quà nhưng thực sự đây là chẳng may chứ không có cố ý. Đơn cử nickname Hoàng Linh chia sẻ: "Khi xem bức ảnh của D.L mình mới nhớ hình như người yêu cũng tặng quà Valentine là Socola. Lúc đó đi tìm thì em nó đã chảy nhoe nhoét may mà không có kiến. Nhưng do nhiều việc quá nên về cất vào tủ thôi chứ thực sự không có cố tình". Đồng cảnh ngộ với Hoàng Linh cũng như D.L là Mỹ Hà, cô bạn này có viết: "Thực sự là không phải coi thường hay cố tình đâu mà quên thật. Vì sau Valentine mình cũng bận nhiều việc, mở hộp quà ra còn phát hiện cả tấm thiệp "anh người yêu" viết. Hối lỗi, hối lỗi". Tuy nhiên, một số dân mạng mạnh mẽ chỉ trích các cô nàng quên quà Valentine rằng: "Như vậy là không được, dù chẳng đáng giá trị bao nhiêu nhưng gửi gắm vào đó là tình cảm vậy mà các cô lại lỡ để "em nó" như vậy". Đại diện cho phe chỉ trích nickname Thắng An chia sẻ: "Chúng tôi mất công chuẩn bị mà giờ những hộp quà Valentine bị đối xử như này. Nhìn có đau xót không? Biết là vô tình nhưng thực sự cảm giác xót xa và có chút chạnh lòng lắm chứ". Có cô nàng giấu kỹ hộp socola người yêu tặng trong góc tủ sợ người nhà "xử" mất. 2 tháng vẫn chưa có ý định ăn một chiếc nào. Thì ra, quà Valentine chính là món hàng có nguy cơ quá hạn sử dụng cao nhất. Mời quý độc giả xem clip Hướng dẫn làm Socola chữ cho mùa Valentine - Nguồn: Youtube.

