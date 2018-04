Giới trẻ Việt bị ném đá khi “check in” trên tòa nhà chọc trời

Học đòi theo trào lưu nguy hiểm "check in" tại những toà nhà cao chọc trời của giới trẻ thế giới. Mới đây, một nhóm các bạn trẻ Việt Nam cùng quay clip ghi hình chụp ảnh trên nóc một toà nhà cao tầng ở TP HCM. Không ít người lạnh xương sống với hình ảnh nhóm các bạn nam đứng cheo leo trên nóc nhà cao tầng không thiết bị bảo hộ này. Nhiều dân mạng cho biết nhóm các bạn trẻ Sài Gòn đã quay clip ghi lại cảnh trên nóc một toà nhà cao tầng của khu Vinhomes Central Park ở TP HCM. Sau khi đoạn video, hình ảnh được đăng tải gây ra không ít ý kiến trái chiều trên diễn đàn mạng. Bên cạnh những người tỏ ra ngưỡng mộ với sở thích liều lĩnh này thì phần lớn bày tỏ sự phê phán, phản đối khi các bạn trẻ quá liều lĩnh học đòi theo phong trào nguy hiểm. Thành viên Dũng Nguyễn bức xúc cho rằng: "Hành động này vi phạm rất nặng quy định an toàn của tòa nhà, đồng thời sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng đến cư dân kể cả sự cố té ngã có xảy ra hay không. Đây không phải thể thao, mà là hành động thiếu suy nghĩ'. Trong khi đó nickname Minh Tuấn chia sẻ: "Sao mọi người cứ thích chỉ trích các bạn ấy. Họ đã can đảm vượt qua được giới hạn tính mạng của mình và giới hạn của sự mạo hiểm". Đoạn phim đang gây tranh cãi được lấy từ kênh L.H. Chủ nhân kênh chia sẻ video có hơn 10.500 lượt đăng ký và hút hơn 2 triệu lượt xem này tự giới thiệu tên N.H.L sống ở TP HCM. Mời độc giả xem video: Nhóm bạn trẻ "check tin" trên nóc toà nhà chọc trời ở TP HCM.

