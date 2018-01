Giải mã thành công U23 Việt Nam: Sức mạnh đến từ đâu?

Vì màu cờ sắc áo

Tan trận chung kết với U23 Uzbekistan, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã thất vọng nói lời xin lỗi với người hâm mộ đã gây xúc động rất lớn. Nhưng hình ảnh trung vệ Duy Mạnh đầy nước mắt, cắm một lá cờ Tổ quốc giữa sân Thường Châu và quỳ xuống gục đầu mới khiến tất cả "nổi da gà”.

Hình ảnh Duy Mạnh mắt đẫm lệ, sau khi cắm cờ giữa sân Thường Châu. Ảnh: Anh Khoa

Hình ảnh các cầu thủ mỗi khi ghi bàn thắng xong đều hôn lên lá cờ Tổ quốc trên ngực trái cũng là điều đáng nhớ. Và tất cả đều hiểu, U23 Việt Nam đã chơi bóng bằng một tinh thần dân tộc, vì màu cờ sắc áo như thế nào để cùng mang vinh quang hay chí ít sao cho xứng đáng với màu áo mình khoác lên



Đoàn kết, tính chiến đấu cao

Cơ sở để để làm nên chiến tích lịch sử cho bóng đá Việt Nam của thầy trò HLV Park Hang Seo tại VCK U23 châu Á 2018 vừa qua không gì khác chính là tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật và chiến đấu rất cao.

Đây là hình ảnh Tiến Dũng khi rời sân với rất nhiều máu trên miệng sau 1 pha tranh chấp.Ảnh: Anh Khoa

Nếu như không được những điều này, chắc chắn đội tuyển U23 Việt Nam khó có thể chơi tốt trong tất cả các trận đấu đã qua tại giải. Và hình ảnh Văn Thanh, Xuân Trường cúi xuống dọn tuyết cho đàn em, đồng đội Quang Hải sút phạt là ví dụ rất rõ.



Hay cảnh Tiến Dũng phải đợi đến khi trọng tại chính yêu cầu rời sân vài lần mới ra để bác sỹ chăm sóc vết thương đang chảy máu trên miệng là những hình ảnh rất đáng nhớ của U23 Việt Nam.

Có những cá nhân xuất sắc

Đương nhiên đến lúc này Quang Hải là cái tên xuất sắc nhất trong hành trình lịch sử của U23 Việt Nam tại giải đấu vừa kết thúc ở Trung Quốc. Thế nhưng, Quang Hải cũng chỉ là một trong số những cái tên ấn tượng ở U23 Việt Nam mà thôi.

Bởi nếu như không có tài năng của thủ thành Tiến Dũng e rằng sẽ khó cho U23 Việt Nam, nếu như Duy Mạnh không có phong độ ấn tượng chiến tích của đội bóng áo đỏ cũng khó mà xảy ra.



Rồi có thể kể đến những cá nhân đầy ấn tượng khác như Văn Đức, Xuân Trường, Đức Huy...tất cả đều đã chơi tốt hơn sự mong đợi. Và một tập thể với nhiều cá nhân xuất sắc, đá vì màu cờ sắc áo, chơi bóng có kỷ luật như thế giành ngôi á quân của giải cũng là xứng đáng.

Thầy Park và BHL tài năng

Cho đến lúc này, ngoài những yếu tố kể trên U23 Việt Nam có những người góp công lớn cho chiến công ấy của U23 Việt Nam chính là HLV Park Hang Seo cũng như các thành viên trong BHL, bác sỹ, trợ lý ngôn ngữ...

Thuyền trưởng người Hàn Quốc đã biến các cầu thủ U23 Việt Nam thành một khối, đưa nền tảng thể lực của các cầu thủ lên một tầm cao mới. Và quan trọng hơn, ông thầy này đã truyền được lửa cho các học trò.

Bên cạnh đó, đội ngũ tư vấn về chuyên môn như GĐKT Gede, các trợ lý về chuyên môn, ngôn ngữ hay các bác sỹ...cũng đã góp một tay để xây dựng lên một U23 Việt Nam vừa đi vào lịch sử bóng đá nước nhà.

Và may mắn

U23 Việt Nam đã có một giải đấu thành công, và bên cạnh những yếu tố về con người, chuyên môn thì may mắn cũng đã góp vào chiến tích lịch sử đó của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Quang Hải và các đồng đội đã may mắn khá nhiều tại vòng bảng, nhưng nên nhớ may mắn chỉ có tác dụng khi đội bóng đó có thực lực, có khả năng. Bởi vậy, cùng với may mắn những nỗ lực, chuyên môn tốt đã giúp U23 Việt Nam ghi tên mình vào lịch sử.