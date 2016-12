Đứng trong khung gỗ của đội hình "hổ báo" nhất làng bóng đá thế giới không ai xứng đáng hơn thủ thành Oliver Kahn. Vẻ ngoài cao lớn, thô ráp và sự nhiệt huyết, mạnh mẽ khiến thủ môn huyền thoại của ĐT Đức và CLB Bayern Munich có biệt danh là “King Kahn” hay "sư tử sân cỏ". Ảnh: The Mirror. Sergio Ramos (trắng) được xem là trung vệ hàng đầu thế giới với ưu điểm lên công về thủ toàn diện. Tuy nhiên, đội phó của Real Madrid cũng được xem là kẻ có máu mặt trên sân khi anh không ngại va chạm với bất cứ cầu thủ nào. Ảnh: Goal.com Với biệt danh “đồ tể”, Pepe (trắng) cho thấy tố chất “hổ báo” của mình. Trong màu áo Real Madrid, cầu thủ người Bồ Đào Nha này là nỗi khiếp sợ với bất cứ cầu thủ nào của đối phương khi phải đối đầu với anh. Ảnh: Telegraph. Dữ dằn không kém Pepe đó là Marco Materazzi (xanh). Nhận cả trăm thẻ phạt trong sự nghiệp thi đấu, trung vệ người Italia luôn là trung tâm của những vụ xô xát trên sân. Ảnh: Goal.com Ashley Cole được đánh giá rất cao về khả năng đánh chặn nhưng cũng là kẻ khiến không khí trên sân luôn nóng với các tình huống vô bóng mạnh mẽ. Ảnh: Chelsea FC. Craig Bellamy dù chẳng phải là ngôi sao xuất chúng nhưng anh vẫn đáp ứng được hai yếu tố: tài năng và dữ dội. Đặc biệt cầu thủ người xứ Wales bị xếp vào hàng nổi loạn có tiếng tại các CLB. Ảnh: Getty Images Roy Keane khi còn là cầu thủ luôn giữ được cái đầu nóng trên sân và những pha vào bóng không ngại va chạm của ngôi sao này đã trở thành thương hiệu tại sân Old Trafford. Ảnh: The Guardian Gennaro Gattuso được gọi là quái thủ bởi những pha vào bóng khá rát và sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết các tình huống nóng trên sân với đối phương. Ảnh: Youtube. Ở vị trí trung tâm đóng vai trò nhạc trưởng, vừa tài ba vừa dữ dằn, thì khó ai qua được HLV hiện tại của Real Madrid là Zidane. Nổi tiếng với phong thái chơi bóng hào hoa nhưng Zidane khi còn là một cầu thủ cũng nổi tiếng với sự nóng giận. Ảnh: Mirror. Cristiano Ronaldo không phải dạng “đầu gấu” nhưng cũng chẳng phải tay vừa. Sự nóng nảy của ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng được báo chí khai thác nhiều lần. Ảnh: Goal.com Ba lần bị cấm thi đấu vì cắn cầu thủ đối phương cùng hàng loạt thẻ phạt đã biến Suarez thành một trong những cầu thủ “ngổ ngáo” nhất trong làng bóng đá hiện đại. Ảnh: Goal.com

