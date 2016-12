Điểm check-in hot nhất năm 2016 dành cho giới trẻ Việt

Nằm cách Sài Gon 250 km, đảo Nam Du - Kiên Giang là điểm check-in được nhiều bạn trẻ lựa chọn trong năm 2016. Nơi đây không chỉ sở hữu vẻ đẹp thiên đường mà còn nổi tiếng với những rạn san hô nhấp nhô gần bờ và những hàng dừa ngả mình chẳng khác gì khung cảnh tuyệt vời ở đảo Hawaii (Mỹ). Tam Đảo là địa điểm dành cho những bạn trẻ quanh Hà Nội nhưng không có thời gian nhiều để đi phượt. Đây là nơi được ví như Đà Lạt ở miền bắc với thời tiết 4 mùa rõ rệt. Đặc biệt, Tam Đảo còn nổi tiếng với những cảnh đẹp như những mái nhà chìm trong sương, thác Bạc, Nhà thờ cổ hay Thang Mây. Tà Xùa - Sơn La là địa điểm được nhiều dân phượt tìm tới để check-in cùng những đám mây. Đây được ví như nấc thang lên thiên đường bởi cảnh vật vô cùng diệu kỳ khi chúng mờ mờ, ảo ảo trong những đám mây trắng. Trong năm 2016, cái tên Suối Mooc - Quảng Bình được nhiều bạn trẻ nhắc tới. Nơi đây được xem như thiên đường mặt đất với vẻ đẹp hoang sơ giữa núi rừng và đặc biệt là dòng sông màu xanh ngọc bích. Sa Pa là địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng tại phía Bắc. Đây là nơi duy nhất xuất hiện hiện tượng mưa tuyết khi nhiệt độ vào mùa đông hạ xuống mức 0 độ. Phố đi bộ Hồ Gươm mở cửa vào tháng 9, thu hút nhiều bạn trẻ tới chụp ảnh. Trong phố đi bộ của Thủ đô thường xuyên diễn ra rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và được nhiều người nhiệt tình đón nhận. Hội An sở hữu vẻ đẹp vô cùng giản dị và nên thơ. Mỗi khi màn đêm buông xuống, phố cổ Hội An lại phủ lên mình gam màu cực rực rỡ nhưng vẫn giữ được vẻ cổ kính. Đà Lạt luôn sở hữu vẻ đẹp bồng lai tiên cảnh dù rơi vào bất cứ mùa nào trong năm. Tới nơi đây bạn sẽ được thả hồn vào những rừng thông rì rào và hoang sơ đến mê lòng người. Đà Lạt cũng hút hồn du khách bằng những địa điểm thăm quan lý thú như Thung lũng tình yêu, Hồ Than Thở, Đồi thông hai mộ hay Hồ Xuân Hương. Nằm cách đất liền 30 km, đảo Lý Sơn (Quảng Nam) gồm 3 hòn đảo là Đảo Lớn, Đảo Bé và Hòn Mù Cu. Vẻ đẹp nên thơ đến kỳ lạ khiến nơi đây được ví là đảo Jeju của Việt Nam với trời xanh, mây trắng và nước biển xanh ngọc. Cách trung tâm TP HCM 90 km, đồng cừu Suối Nghệ là một địa điểm check-in vô cùng hot được nhiều bạn trẻ ghé tới trên đường đi tới Vũng Tàu. Nơi đây có 3 đàn cừu và ngựa, tất cả tạo nên điểm nhấn giữa cánh đồng bao la và bất tận khiến du khách phải mê mẩn. Ảnh: Ivivu.com.

