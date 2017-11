Để bạn trai trang điểm, cô gái nhận cái kết cực đắng

Các cặp đôi yêu nhau luôn nghĩ ra đủ trò khi bên nhau để tạo nên không khí vui nhộn. Hầu hết những trò vui đó đều khiến đối phương rơi vào cảm giác tổn thương nhất định và người khác xem vào thì cười không nhặt được miệng. Mới đây nhất, dân mạng đã chia sẻ clip khá thú vị ghi lại cảnh một anh chàng đang say sưa trổ tài trang điểm cho bạn gái xinh đẹp. Cụ thể, trong clip được dân mạng chia sẻ trong 7 phút, anh chàng người yêu đã miệt mài tô trét đủ loại phấn, chì, tạo khối, má hồng và son lên mặt cô bạn gái xinh đẹp với tâm trạng rất say mê và đầy trách nhiệm. Nhiều người xem khúc đầu clip trang điểm cho người yêu sẽ cảm thấy rằng, anh chàng trên là một người rất am hiểu về mỹ phẩm chứ không phải tay mơ bởi cách phối hợp các loại mỹ phẩm đều rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi cô gái lơ là, cô gái trong clip đã giật nảy mình khi thấy mình trong gương vì đôi mắt được bạn trai vẽ cho. Nó khiến cô chẳng khác nào vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ hỏng: mí to, thâm quầng. Chưa hết, đến phần tô son, chàng bạn trai cũng tỏ ra khá tâm huyết khi cứ vẽ đi vẽ lại cho đến khi đôi môi cô gái trở nên vừa to vừa dày hệt như vừa đi bơm môi phiên bản lỗi. Cuối màn trang điểm, anh quyết định sáng tạo thêm một dấu ấn trên trán bạn gái để trông ấn tượng hơn. Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, clip trang điểm cho người yêu của cặp đôi trên đã được dân mạng rất thích thú và liên tục chia sẻ cùng rất nhiều lời bình luận. Cụ thể nickname Gold Tran chia sẻ: "đừng tin vào tay của người yêu bởi kiểu gì thì kiểu, người ấy không bao giờ để bạn yên. Hãy nhìn vào cách chụp ảnh có tâm thường ngày thì biết". Cùng quan điểm với Gold Tran là Linh Han chia sẻ: "Mình cũng từng là nạn nhân của anh người yêu khi tin tưởng cho anh gội đầu, gội xong mà nửa đầu thì sạch còn riêng chừa lại phần mái thì bết vẫn hoàn bết. Nói chung là đừng nên giao trứng cho ác". Xem xong clip vui nhộn trên , cộng đồng mạng cũng nhận ra rằng, nhân vật chính không phải quá xa lạ, đó là cặp đôi Linh Đan và Ngọc Vàng (SV trường Sân khấu điện ảnh TP.HCM). Cặp đôi từng thu hút nhiều sự chú ý khi cùng nhau tham gia chương trình "Vì yêu mà đến". Cặp đôi Linh Đan và Ngọc Vàng đã từng lấy đi nhiều nước mắt của dân mạng trong màn tỏ tình trên sóng truyền hình. Không chỉ vậy, nhiều người còn đặc biệt chú ý tới Linh Đan khi cô sở hữu ngoại hình ưa nhìn và quyến rũ. Sự xuất hiện của Đan và Vàng, cùng màn tỏ tình với người yêu cũ trên sân khấu của cô gái xinh đẹp khiến khán giả nghi ngờ dàn dựng. Linh Đan đã lên tiếng giải thích. Thời gian gần đây họ đăng nhiều clip, hình ảnh vui vẻ bên nhau để xua tan những hoài nghi của dư luận. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV.

