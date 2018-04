Dân mạng hốt hoảng với hình ảnh lễ hội Hoa đăng Tây Thiên "thất thủ"

Tây Thiên - Vĩnh Phúc là địa điểm du lịch văn hóa tâm linh có tiếng tại miền Bắc. Cứ đến rằm tháng 2 âm lịch, nơi thiền viện này lại diễn ra lễ hội Hoa đăng Tây Thiên để người dân có thời gian tĩnh tâm và cầu nguyện cho "Quốc thái dân an". Cũng như mọi năm Lễ hội Hoa đăng Tây Thiên lại đón hàng vạn du khách thập phương tới dự. Cũng chính bởi vậy nên việc ách tắc trong thời gian lễ hội diễn ra là điều thường thấy. Tối ngày 31/3 trên mạng xã hội, các fanpage lớn chuyên thu thập các thông tin xã hội đã cho đăng tải những bức ảnh của quãng đường ách tắc dài hàng cây số của Lễ hội Hoa đăng Tây Thiên và thu hút được rất nhiều dân mạng đóng góp ý kiến. Theo nickname Minh Tú chia sẻ: "Đúng là dân mình sùng tín thật. Tắc đường dài cả cây số. Mình vừa ở đó về mà nhích từng chút từng chút một. Đường thì rộng nhưng dòng người đổ dồn về dự lễ đông quá nên không tránh khỏi ách tắc". Bên cạnh đó nhiều dân mạng cũng cho rằng may mắn mà họ không đi chứ nhìn ảnh tắc đường dài hàng kilomet thế này không biết bao giờ mới về tới nhà. Đơn cử như nickname Hoàng Ngô có viết: "May mà mình ở nhà. Cũng có dự định cho gia đình đi để ngắm cảnh cầu nguyện dưới ánh nến nhưng nhìn như này mình thấy lựa chọn mình là đứng đắn". Theo chia sẻ của nhiều bạn trẻ khác, họ đã phải vào tạm quán nước ở ven đường ngồi để đợi hết tắc đường rồi sẽ về, dù biết là chắc chắn sẽ rất muộn mới thoát khỏi đám đông này. Nhìn cảnh tắc đường mà nhiều người đã tắt máy để dắt bộ từng bước. Đến tham dự Lễ hội Hoa đăng Tây Thiên, những người tham dự đều sẽ mang theo một ngọn nến, sau đó được thắp lửa bởi các nhà sư trong chùa Tây Thiên. Mỗi ngọn lửa tượng trưng cho một lời cầu nguyện, kết thúc bằng màn thả hoa đăng ấn tượng. Ngoài việc cầu nguyện dưới ánh nến, Lễ hội Hoa đăng Tây Thiên còn thu hút nhiều người bằng lễ thả hoa đăng vào buổi tối khi rất nhiều những chiếc đèn trời tượng trưng cho những lời nguyện ước được gửi đi. Mời quý độc giả xem clip Lễ Hội Hoa Đăng - Tây Thiên - Tam Đảo - Vĩnh Phúc - Nguồn: VTV1 HD

