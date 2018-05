Dân mạng chết cười với hình ảnh “thánh catwalk” xuất hiện tại Việt Nam

Vừa qua, " Thánh catwalk" Sinon Loresca đã đáp chuyến bay tới Việt Nam và gây "náo loạn" sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) bằng màn catwalk đầy tự tin của mình. Theo đó, chàng trai người Philippines bất ngờ đội vương miện, vô tư thả dáng với những cú đánh hông điệu nghệ trên giày cao gót. Cùng với đó là nụ cười tươi luôn thường trực trên môi và dáng đứng chào kiểu hoa hậu đầy thần thái, Sinon Loresca đã khiến hầu hết hành khách có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất phải chú ý. Mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên và thích thú trước màn catwalk của Sinon Loresca. Một số bạn trẻ nhận ra "King of catwalk" cũng đã không bỏ lỡ cơ hội ghi hình và selfie cùng anh. Trong tối qua (2/5), Sinon Loresca đã live stream cảnh anh vui vẻ đội nón lá đi chơi và thể hiện tài năng catwalk tại một khu chợ Việt Nam. Sự thân thiện của người Việt đã tạo cho "King of catwalk" những ấn tượng đẹp, khiến anh chàng vội đăng status "I love you Vietnam (Tôi yêu bạn Việt Nam)" ngay trong đêm. Sinon Loresca đã đăng tải lên trang fanpage lẫn trang cá nhân, thông báo rằng anh sẽ có một cuộc tái ngộ và so tài catwalk với Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hương Giang tại Việt Nam. Không những thế, anh chàng còn tự tin viết "Queen VS. Queen" (Nữ hoàng chiến với nữ hoàng). Hiện tại, rất nhiều fans đang nóng lòng, mong ngóng được chứng kiến màn đọ dáng đỉnh cao này. Trước đó, Sinon Loresca nổi lên nhờ một đoạn video catwalk ngoài trời đạt triệu lượt views. Thừa thắng xông lên, chàng trai này liên tục tung nhiều video catwalk bài bản, đẹp mắt hơn tại nhiều địa điểm với các bộ trang phục khác nhau. Mời quý độc giả xem clip "thánh catwalk" xuất hiện tại Việt Nam khiến dân mạng tò mò - Nguồn: Youtube.

